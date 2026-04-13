Брюксел планира да „изхвърли“ американските пикапи от Европа

На хоризонта се задава сериозна търговска буря между Европейския съюз и САЩ, а в центъра на циклона са емблематичните американски пикапи. Брюксел подготвя пакет от строги регулации, които могат на практика да забранят присъствието на модели като Ford F-150, Chevrolet Silverado и Ram 1500 по европейските пътища. Официалният мотив? Безопасността на най-уязвимите участници в движението.

Американските производители и дипломати обаче виждат в това не просто загриженост за пешеходците, а чист протекционизъм. Според тях новите изисквания директно подкопават духа на вече договореното, но все още нератифицирано търговско споразумение. Парадоксът е пълен: докато митата за американски возила трябваше да паднат от 10% на нула, новите технически бариери заплашват да направят тези преференции напълно безсмислени.

Ябълката на раздора е схемата за „индивидуално одобрение на превозни средства“ (IVO). Досега тя позволяваше на мощните машини отвъд океана да влизат в Европа при по-облекчени условия. От 2027 г. обаче ЕС планира да „затегне примката“, затваряйки вратичките за превозни средства, които не отговарят на европейските представи за сигурност. Въпреки че тези пикапи заемат едва 0,1% от пазара на Стария континент, за САЩ въпросът е принципен и засяга около 7000 вносни единици годишно, лъвският дял от които са модели на Ram.

Екологичните организации в Европа аплодират готвените промени, сочейки към стряскаща статистика. Височината на предните капаци при тези „чудовища“ създава огромни мъртви зони. Изчисленията показват, че водач на голям пикап може изобщо да не забележи дете на 9-годишна възраст, стоящо непосредствено пред радиаторната решетка. За сравнение, при стандартните леки автомобили видимостта е в пъти по-добра, което минимизира риска от фатални инциденти в градска среда.

Докато Вашингтон обвинява Европа в изкуствено създаване на търговски бариери, Брюксел изглежда решен да постави сигурността на пешеходците пред интересите на Детройт. Ако не се стигне до компромис в следващите месеци, легендарните американски работни коне могат да се превърнат в екзотика, достъпна само за частни колекции, но не и за европейските магистрали.