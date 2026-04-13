Брюксел планира да „изхвърли“ американските пикапи от Европа

13 Април, 2026 11:30

Нови правила за безопасност застрашават вноса на гиганти като Ford F-150 и Ram 1500, предизвиквайки гняв в Детройт

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На хоризонта се задава сериозна търговска буря между Европейския съюз и САЩ, а в центъра на циклона са емблематичните американски пикапи. Брюксел подготвя пакет от строги регулации, които могат на практика да забранят присъствието на модели като Ford F-150, Chevrolet Silverado и Ram 1500 по европейските пътища. Официалният мотив? Безопасността на най-уязвимите участници в движението.

Американските производители и дипломати обаче виждат в това не просто загриженост за пешеходците, а чист протекционизъм. Според тях новите изисквания директно подкопават духа на вече договореното, но все още нератифицирано търговско споразумение. Парадоксът е пълен: докато митата за американски возила трябваше да паднат от 10% на нула, новите технически бариери заплашват да направят тези преференции напълно безсмислени.

Ябълката на раздора е схемата за „индивидуално одобрение на превозни средства“ (IVO). Досега тя позволяваше на мощните машини отвъд океана да влизат в Европа при по-облекчени условия. От 2027 г. обаче ЕС планира да „затегне примката“, затваряйки вратичките за превозни средства, които не отговарят на европейските представи за сигурност. Въпреки че тези пикапи заемат едва 0,1% от пазара на Стария континент, за САЩ въпросът е принципен и засяга около 7000 вносни единици годишно, лъвският дял от които са модели на Ram.

Екологичните организации в Европа аплодират готвените промени, сочейки към стряскаща статистика. Височината на предните капаци при тези „чудовища“ създава огромни мъртви зони. Изчисленията показват, че водач на голям пикап може изобщо да не забележи дете на 9-годишна възраст, стоящо непосредствено пред радиаторната решетка. За сравнение, при стандартните леки автомобили видимостта е в пъти по-добра, което минимизира риска от фатални инциденти в градска среда.

Докато Вашингтон обвинява Европа в изкуствено създаване на търговски бариери, Брюксел изглежда решен да постави сигурността на пешеходците пред интересите на Детройт. Ако не се стигне до компромис в следващите месеци, легендарните американски работни коне могат да се превърнат в екзотика, достъпна само за частни колекции, но не и за европейските магистрали.


Свързани новини


  • 1 Последния Софиянец

    21 12 Отговор
    А Тръмп планира да изхвърли Урсула от Европа.

    Коментиран от #5

    11:33 13.04.2026

  • 2 Капитан Тръмп Спароу

    14 11 Отговор
    Време е САЩ да нападне Европа.

    11:34 13.04.2026

  • 3 В блока ни има един дърт ф 150

    11 2 Отговор
    комшията СОБСТВЕННИК със стълба си сваляше замръзналия сняг от предния капак и стъкло..

    Коментиран от #11

    11:38 13.04.2026

  • 4 Новите коли имат 360° камери

    12 9 Отговор
    В това число и пикапите! Имат и сензори за пешеходци ! Но пък поставени до една европейска малолитражка изглеждат , като великани! Никой не обича конкуренцията!

    11:40 13.04.2026

  • 5 Този

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кога ти спиш като пръв лаеш на всяко писание.
    Колко сте Б.те мозъци дето това правите без пари тука.

    11:40 13.04.2026

  • 6 таксиджия 🚖

    17 9 Отговор
    Подкрепям! Тия камиони не им е мястото по европейските улици, които са значително по-тесни от краварските. Освен това не отговарят на евро емисийте!

    Коментиран от #10, #15

    11:47 13.04.2026

  • 7 Михаил

    4 7 Отговор
    без евро 6 нетрябва да е разрешен вноса на автомобили

    11:47 13.04.2026

  • 8 Дйклй

    5 2 Отговор
    За американските кемпери има въведени скрити спънки на много нива.
    Технически те са по-добри, но бюрократичните бариери не позволяват да се карат тук!
    Това е от лобито на европроизводителите.

    11:47 13.04.2026

  • 9 Гост

    9 5 Отговор
    Да. По добре ще е. Много дълги и големи каруци са тва. Няма смисъл само да ни горят бензина и нафтата

    11:54 13.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    В България вече тестват първите автономни таксита.Честито Бюро по труда.

    Коментиран от #13

    11:55 13.04.2026

  • 11 Ще има и още

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "В блока ни има един дърт ф 150":

    Те в Европа собствениците на такива огромни коли - компенсират с тях други, по-незначителни неща. Комшията разбира се може да е изключение но по принцип ако в Америка тези пикапи имат своето си чисто практично предназначение, то в Европа по скоро са с "двойно предназначение"....

    11:56 13.04.2026

  • 12 Анонимен

    2 5 Отговор
    Едно такова не съм видял на живо през живота си. А на тия вече са им прекалено много? Трудно нещо е конкуренцията, още повече когато европейските се трошат повече даже и от китайските.

    12:01 13.04.2026

  • 13 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Хахаха по-скоро ще ти фалира баничарницата и ще правиш бъргери в МакДоналд, отколкото АИ да управлява мпс в трафика в София.

    12:09 13.04.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Много много скоро ще се събудите и ще разберете, че Европа е един фашистки концлагер - за сега глупостите им минават щото масите са глупави и като ги излъжат, че ги дерат за собствено добро - те вярват.... ама скоро ще ви лъжат, че гладувате за добро... а глада учи и от глад се поумнява! И ще се събудите! Късно, но ще се събудите за собственото си погребение!

    12:32 13.04.2026

  • 15 Евриемисийте

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    Да го д......у...ат

    12:34 13.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 урсуляка

    0 0 Отговор
    Да разкараме от европа.Тогава ,тогава предвиждам такъв живот ,че само си викам дано,дано дано!

    12:40 13.04.2026