Тръмп иска да върне по-високите мита за колите от ЕС

Автомобилната индустрия отново е изправена пред сериозни сътресения в трансатлантическата търговия, след като в петък, 1 май, Доналд Тръмп обяви планове за увеличаване на митата върху вноса на леки и товарни автомобили от Европейския съюз до 25 % от следващата седмица. Неочакваната стъпка, обявена чрез социалните медии, бележи значително ескалиране на продължаващия търговски спор между Вашингтон и Брюксел. Тръмп заяви, че Европейският съюз не е спазил условията на двустранното търговско споразумение, сключено миналото лято, което имаше за цел да ограничи митата върху вноса на автомобили до 15%.

Президентът подчерта, че увеличението на митата няма да се отнася за превозни средства, произведени в американски заводи. Насърчавайки европейските автомобилни производители да произвеждат автомобилите си в САЩ, за да избегнат митата, Тръмп заяви, че в момента се реализират инвестиции в безпрецедентен мащаб, като над 100 милиарда долара са заделени за нови заводи за производство на автомобили и камиони в цялата страна. Въпреки това, анализатори от бранша отбелязват, че изграждането на изцяло нови съоръжения отнема години, а съществуващите производствени линии в Европа не могат да бъдат преместени бързо, без това да доведе до значителни смущения във веригата на доставки.

Обявлението въвежда нова несигурност след бурна година за търговските отношения между САЩ и ЕС. Рамката, по-рано наричана „Споразумението от Търнбери“, беше поставена под въпрос по-рано през тази година, след като Върховният съд на САЩ постанови, че президентът няма юридическата власт да се позовава на определени извънредни икономически правомощия за налагане на мита. Вследствие на това администрацията използва различни разпоредби, като доведе ефективното мито до 10% в някои категории преди това внезапно увеличение. Европейската комисия категорично отхвърли твърденията на Тръмп за несъответствие, като посочи, че законодателният процес протича по обичайните парламентарни канали.

Новата митническа ставка от 25% оказва значителен натиск върху традиционните европейски производители, които разчитат на вносни запаси. Докато големи марки като BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Group вече поддържат значително производствено присъствие в САЩ, няколко модела с голям обем или нишови модели все още се доставят директно от европейските поточни линии. BMW, например, която произвежда 7 Series и новоизлезлия iX3 в Европа, сега е изправена пред дилемата как да се справи с внезапното увеличение на цените. Анализаторите предупреждават, че тези повишени разходи вероятно ще бъдат прехвърлени върху американските потребители, което ще свие и без това тесните маржове на автомобилните производители, които вече се справят с нарастващите разходи за енергия и натиска върху глобалната верига за доставки, изострен от геополитическите напрежения около конфликта в Иран.

Европейските лидери реагираха остро на новината, изразявайки разочарование от внезапната промяна в политиката. Бернд Ланге, председател на комисията по международна търговия на Европейския парламент, осъди хода и описа Съединените щати като ненадежден търговски партньор. В отговор Европейската комисия предупреди, че ще запази отворени възможностите си за защита на европейските интереси, което може да предизвика нов цикъл от ответни мита, насочени към американския износ и технологичните компании.