Горя локомотив на пътнически влак на жп гара Стралджа

28 Май, 2026 10:07, обновена 28 Май, 2026 10:12 674 10

Заради инцидента се очакват временни закъснения на следващите влакове в това направление

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Локомотивът на пътнически влак 80141 се запали около 5.20 часа тази сутрин при влизане в жп гара Стралджа.

Към момента се уточняват причините за запалването.

Влакът се е движел по направлението Сливен — Бургас. Локомотивната бригада е реагирала незабавно при задействането на сигнализацията за огън и е предприела мерки за евакуация.

Екипи на противопожарната служба са пристигнали на място и са овладели пламъците бързо, предотвратявайки разрастването им към пътническите вагони.

Заради инцидента се очакват временни закъснения на следващите влакове в това направление. Актуална информация за разписанието може да следите на Официалния сайт на БДЖ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 10 Отговор
    Откакто забраниха тютюнопушенето из вагоните пожарите следват един след друг.

    10:14 28.05.2026

  • 2 Ура,,Ура

    14 2 Отговор
    Колко пъти смениха автопарка на полицията и на депутатите? Но никой и дума не обели да се сменят всички локомотиви работили в социализма, че и в наши дни. Това са едни "Шкоди" на повече от 50 години.

    10:22 28.05.2026

  • 3 Явно е, че не можем

    6 4 Отговор
    Да имаме надежден жп транспорт
    Да се закрива и да се помисли за някаква алтернатива!
    Ама то при тия пътища и автовлакове не може да има!
    Остават летищата!
    ТИР не трябва и един да има на магистралите!
    Абе не знам, ама и така не може!

    Коментиран от #7

    10:26 28.05.2026

  • 4 е нали има пожарогасители . спат ли

    1 7 Отговор
    локомотивчиците . я един курс да им направят . как се работи с машината . как се предпазва от запалване и взрив . какво се прави първите 10 минути . кой може да кара локомотив . нямали хора . нямали локомотиви . а заплатата 6 000 евро . срамота .

    10:34 28.05.2026

  • 5 Тези бели

    2 10 Отговор
    И други подобни зачестиха и при Радевото управление !!!

    Коментиран от #8

    10:37 28.05.2026

  • 6 Пантелей пътник

    8 0 Отговор
    Това не е инцидент. Пътувал съм с влак за морето. Спря в с. Зорница, защото се запали локомотива. 4 часа висяхме на гарата. Чакахме да изпратят единствения работещ локомотив от някаква далечна гара. Оттогава не ползвам БДЖ, макар този транспорт при нормални условия да е привлекателен за мен.

    11:01 28.05.2026

  • 7 Пълнен погром

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Явно е, че не можем":

    и магистрали няма.

    11:02 28.05.2026

  • 8 Хайде бе

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тези бели":

    Нещастници, така Ви управляват последните четиридесет години. Не търсете под вола теле. Или може би са Ви спряли хранилка?

    11:04 28.05.2026

  • 9 Моарейн

    4 0 Отговор
    Боже,
    Докарай ме
    Жив.

    11:08 28.05.2026

  • 10 Набора

    0 0 Отговор
    Ей с тоя локомотив -червен ме откараха в родната казарма през 1975-та и го чаках цели две години до 1977-ма за да ме върне у дома.По него време беше още почти нов...има-няма...на десетина години...
    Е как няма да гори,като е в пенсионна възраст...та и ние остаряхме...побеляхме... поболяхме...а и доста се преселиха в ,,другия свят"...

    11:16 28.05.2026

