Горя локомотив на пътнически влак на жп гара Стралджа

Локомотивът на пътнически влак 80141 се запали около 5.20 часа тази сутрин при влизане в жп гара Стралджа.

Към момента се уточняват причините за запалването.

Влакът се е движел по направлението Сливен — Бургас. Локомотивната бригада е реагирала незабавно при задействането на сигнализацията за огън и е предприела мерки за евакуация.

Екипи на противопожарната служба са пристигнали на място и са овладели пламъците бързо, предотвратявайки разрастването им към пътническите вагони.

Заради инцидента се очакват временни закъснения на следващите влакове в това направление. Актуална информация за разписанието може да следите на Официалния сайт на БДЖ.