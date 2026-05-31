Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Вигенин в Карлово: Българската роза не е само индустрия, а част от нашата култура и национална идентичност

Вигенин в Карлово: Българската роза не е само индустрия, а част от нашата култура и национална идентичност

31 Май, 2026 14:14 533

  • кристиан вигенин-
  • карлово-
  • розобер

Той се включи в традиционния ритуал „розобер“ в розовите масиви край града

Вигенин в Карлово: Българската роза не е само индустрия, а част от нашата култура и национална идентичност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин участва в тържествата по повод Празника на розата в Карлово. Той се включи в традиционния ритуал „розобер“ в розовите масиви край града, където новата Царица на розата Елена Джакова получи короната от своята предшественичка.

Вигенин в Карлово: Българската роза не е само индустрия, а част от нашата култура и национална идентичност

Празничната програма събра жители и гости на Карлово. Гостите бяха посрещнати по стар български обичай с хляб и шарена сол, а в ритуала и съпътстващите прояви се включиха фолклорни състави и кукерски групи от общината.

Официалната част на празника започна с приветствия от кмета на Карлово Емил Кабаиванов и от новата Царица на розата. Сред гостите бяха посланикът на Япония в България Н. Пр. Чикахиса Суми и кметът на побратимения на Карлово японски град Ина, префектура Сайтама Кийоши Ошима.

„Впечатлен съм от атмосферата на празника и от представянето на танцов ансамбъл „Розова долина“ към читалище „Васил Левски – 1861“. Имах възможност да се срещна и с част от досегашните царици на розата, които продължават да работят заедно по благотворителни каузи и да бъдат посланици на Карлово и българските традиции“, сподели Вигенин.

Евродепутатът напомни, че зад празничното настроение стоят и реалните предизвикателства пред розопроизводството, по които работи и в Европейския парламент. „Само преди дни приключихме ревизията на Регламента за козметиката, по който бях докладчик от името на социалистите. Успяхме да защитим българската индустрия и да облекчим изискванията към производителите на козметични продукти, включително на продукти от розово масло и други етерични масла“, заяви той.

По думите му българската роза заслужава по-голяма видимост и подкрепа на европейско ниво. „Планирам да представя българското розопроизводство в Брюксел, за да покажем, че то не е просто индустрия, а част от нашата култура, традиции и обичаи. Затова поканих новата Царица на розата да се включи в това събитие и да бъде посланик и защитник на българската роза през следващата година“, каза Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин в Карлово: Българската роза не е само индустрия, а част от нашата култура и национална идентичност


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове