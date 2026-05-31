Вигенин в Карлово: Българската роза не е само индустрия, а част от нашата култура и национална идентичност

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин участва в тържествата по повод Празника на розата в Карлово. Той се включи в традиционния ритуал „розобер“ в розовите масиви край града, където новата Царица на розата Елена Джакова получи короната от своята предшественичка.

Празничната програма събра жители и гости на Карлово. Гостите бяха посрещнати по стар български обичай с хляб и шарена сол, а в ритуала и съпътстващите прояви се включиха фолклорни състави и кукерски групи от общината.

Официалната част на празника започна с приветствия от кмета на Карлово Емил Кабаиванов и от новата Царица на розата. Сред гостите бяха посланикът на Япония в България Н. Пр. Чикахиса Суми и кметът на побратимения на Карлово японски град Ина, префектура Сайтама Кийоши Ошима.

„Впечатлен съм от атмосферата на празника и от представянето на танцов ансамбъл „Розова долина“ към читалище „Васил Левски – 1861“. Имах възможност да се срещна и с част от досегашните царици на розата, които продължават да работят заедно по благотворителни каузи и да бъдат посланици на Карлово и българските традиции“, сподели Вигенин.

Евродепутатът напомни, че зад празничното настроение стоят и реалните предизвикателства пред розопроизводството, по които работи и в Европейския парламент. „Само преди дни приключихме ревизията на Регламента за козметиката, по който бях докладчик от името на социалистите. Успяхме да защитим българската индустрия и да облекчим изискванията към производителите на козметични продукти, включително на продукти от розово масло и други етерични масла“, заяви той.

По думите му българската роза заслужава по-голяма видимост и подкрепа на европейско ниво. „Планирам да представя българското розопроизводство в Брюксел, за да покажем, че то не е просто индустрия, а част от нашата култура, традиции и обичаи. Затова поканих новата Царица на розата да се включи в това събитие и да бъде посланик и защитник на българската роза през следващата година“, каза Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/