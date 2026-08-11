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Какво има под капака на новото Mitsubishi ASX?

Какво има под капака на новото Mitsubishi ASX?

11 Август, 2026 12:50 1 388 3

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Mitsubishi представи новия ASX VR-e, който всъщност не е кросоувър на японската марка, въпреки че носи нейната емблема

Какво има под капака на новото Mitsubishi ASX? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия става свидетел на все по-любопитни стратегически партньорства, а най-новото от тях носи емблемата на Mitsubishi. Японската марка официално представи новия ASX VR-e, но под добре познатите форми и лого се крие автомобил, който на практика няма нищо общо с традиционната инженерна школа на компанията от Токио. Новият модел представлява почти пълно копие на тайванския електрически хечбек Foxtron Bria, преобразен за новата си роля единствено чрез смяна на фирмените знаци.

Външният вид на автомобила е дело на легендарното италианско дизайнерско ателие Pininfarina, което първоначално създаде стилистиката за тайванския прототип. Японският кросоувър запазва абсолютно същите линии и силует. Отпред автомобилът се отличава с тънка LED светлинна лента, разделена на две части от централно разположеното лого на Mitsubishi, под която са позиционирани дискретни спомагателни фарове. Тази визуална концепция радикално разграничава ASX VR-e от всички останали настоящи представители в гамата на марката.

Интериорът залага на изчистен и подчертано минималистичен подход. Вътрешното пространство е освободено от традиционните аналогови контроли, като почти всички ключови функции на автомобила са интегрирани в гигантски централен сензорен екран. Физически бутони са запазени единствено върху волана и вътрешните панели на вратите.

Моделът е насочен към пазара в Австралия, където се очаква да стъпи през четвъртото тримесечие на 2026 година. Към момента от Mitsubishi запазват пълно мълчание относно ценовата политика и официалните технически параметри за местната си спецификация. Отчитайки обаче факта, че ASX VR-e е идентичен с Foxtron Bria, задвижващите агрегати и батерията са напълно припокриващи се с тайванския оригинал.

Базовата модификация на модела разчита на един електродвигател, монтиран на задната ос, с максимална мощност от 229 конски сили. За търсещите по-сериозна динамика е предвидена и версия с два електромотора и задвижване на четирите колела, чиято сумарна мощност достига впечатляващите 400 конски сили. Енергийното захранване се осигурява от тягова батерия с капацитет 57,5 киловата часа.


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