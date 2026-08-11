Легендарна Mazda 767B оцеля при тежък пожар

Един от най-забележителните ретро автомобили на „Monterey Car Week“ бе облян в пламъци, след катоисторическият четирироторен прототип на Mazda от група C пламна на пистата „WeatherTech Raceway Laguna Seca“. Кадри, заснети под шатрата на отбора по време на Rolex Monterey Motorsports Pre-Reunion, показаха огън, изригващ от лявата страна на двигателното отделение на емблематичния състезателен автомобил в оранжево-зелената ливрея на Charge, което накара екипажите край пистата да се втурнат към пожарогасителите. За щастие, екипът на Ghost Riders Squad потвърди, че при пожара няма пострадали, въпреки че драматичният инцидент внезапно извади машината от състезанията за остатъка от историческите състезания през седмицата.

Първоначалната паника в социалните медии доведе до объркване относно самоличността на колата, като в ранните публикации автомобилът беше погрешно идентифициран като легендарния, принадлежащ на завода 787B на Mazda, спечелил „Льо Ман“ през 1991 година, или като подкрепяното от завода шаси 767B с номер 002. Разясненията от организаторите и докладите от падока потвърдиха, че повреденият автомобил всъщност е шаси 767B-003 – третият и последен произведен екземпляр – с състезателен номер 203. Важно е да се отбележи, че това конкретно шаси е частна собственост на американския бизнесмен Тони Макинтош и е напълно различно от официалната колекция на Mazda. Известният фабричен модел 787B, спечелил „Льо Ман“, остава невредим и е изложен в падока в Монтерей за планираните демонстрационни обиколки.

Пожарът е избухнал, докато прототипът стои неподвижно в падока, като според информацията е бил предизвикан от процедурна грешка по време на цикъл на загряване, довела до изтичане на гориво в близост до изключително нагрятата зона на двигателния отсек. Пилотът Брендон Лич е трябвало да управлява ревящия четирироторен 13J-MM в състезанието за трофея „Хърли Хейууд“, но термичните повреди по задната каросерия, кабелния сноп и компонентите в двигателния отсек принудиха екипа да изтегли колата, преди той да успее да направи състезателна обиколка.

Въпреки този съкрушителен неуспех, шаси 003 няма да срещне окончателен край. „Ghost Riders Squad“ и „McIntosh“ публикуваха ясно изявление, в което похвалиха бързата реакция на маршалите и екипа, като обещаха да предприемат пълно възстановяване.