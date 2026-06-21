Продажбата на завода на Volkswagen на израелска отбранителна компания е застрашена заради Катар

Намеренията на германския автомобилен гигант Volkswagen да преструктурира производствените си мощности се сблъскаха с неочаквано сериозен отпор на най-високо корпоративно и политическо равнище. Планираната продажба на нерентабилното предприятие в град Оснабрюк на израелския производител на отбранителни системи Rafael е поставена под въпрос поради категоричното несъгласие на държавния инвестиционен фонд на Катар, предава световната информационна агенция Ройтерс. Арабското емирство притежава статута на третия по големина инвеститор в европейския автомобилен концерн.

Доха контролира 17% от акциите с право на глас във Volkswagen и разполага с двама свои представители в надзорния съвет. Катарската страна е изразила дълбоки резерви и безпокойство относно напредъка по преговорите, аргументирайки се с исторически усложнените и силно напрегнати отношения между Близкия изток и Държавата Израел. Подобен развой крие риск да блокира или драстично да забави един от стълбовете в мащабната антикризисна стратегия на марката от Волфсбург. На фона на продължаващото свиване на автомобилния пазар на Стария континент, ръководството на германския концерн се стреми бързо да се освободи от излишния производствен капацитет, пренасочвайки го към предприятия от сектора на отбранителната индустрия.

Към настоящия момент сглобяването на превозни средства в Оснабрюк, където са заети около 2300 служители, е планирано да спре окончателно в рамките на следващата година. През пролетта се разбра, че израелската държавна компания Rafael проявява сериозен интерес към купуването на обекта, с цел там да се произвеждат компоненти за ракетния щит "Железен купол" (Iron Dome), като двете страни дори парафираха официално писмо за намерения.

Финансирането или косвеното подпомагане на проект, тясно свързан с военно-промишления комплекс на Тел Авив, обаче поставя Катар в изключително деликатно дипломатическо положение, особено в контекста на продължаващия мащабен конфликт в Близкия изток:

Емирството няма установени официални дипломатически отношения с Израел.

Столицата Доха изпълнява ролята на критично важен посредник и неформален канал за преговори между Израел и движението Хамас, чието политическо представителство се намира именно в катарската страна.

Вътрешната и външната политика на Катар традиционно обвързват евентуално нормализиране на двустранните връзки с Израел единствено с признаването и създаването на независима палестинска държава.

В опит да се преодолее настъпилата геополитическа патова ситуация, в момента се проучва алтернативен сценарий за излизане от кризата. Като потенциален медиатор в процеса може да се включи местното правителство на германската провинция Долна Саксония, където освен завода в Оснабрюк се намира и централното ръководство на автомобилния концерн. Регионалните власти притежават втория най-голям пакет от акции във Volkswagen.

Един от обсъжданите варианти за компромис е структурирането на съвместно предприятие (джойнт венчър) между германския автопроизводител и израелската Rafael. Подобна правна форма би спестила прякото участие на катарски капитали в отбранителния проект. Регионалният министър на икономиката на Долна Саксония, Олаф Лис, който е и част от надзорния съвет на автомобилния конгломерат, запази мълчание по отношение на катарската позиция, но настоя мениджмънтът на компанията да намери трайно и бързо решение за бъдещето на работниците. Към момента от Volkswagen, техния надзорен съвет и суверенния фонд на Катар отказват да излязат с официални изявления по случая.