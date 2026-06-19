Шефовете на Volkswagen заявиха, че съществуването на компанията е застрашено

Облаците над Волфсбург стават все по-тъмни, а вътрешните трусове в най-големия автомобилен производител на Стария континент придобиват застрашителни размери. Оказва се, че кризата във Volkswagen Group е далеч по-дълбока и опасна, отколкото сочеха първоначалните пазарни прогнози. Анализ на авторитетното германско издание Manager Magazin разкрива, че самите ръководни кадри в корпорацията вече открито дефинират ситуацията като критична и повратна точка в историята на автомобилния гигант.

Въпреки че германският концерн традиционно заема позицията на европейски пазарен лидер и затваря челната двойка в глобален мащаб, десетилетният бизнес модел, носещ сигурни дивиденти, очевидно е изчерпал своя потенциал в новата реалност. Статистиката от изминалата 2025 година е стряскаща: нетната печалба на групата се срина драстично с близо 44%, свивайки се до 6,9 милиарда евро на фона на генерираните 12,4 милиарда евро през предходния отчетен период, като паралелно с това компанията отчита и сериозен спад в общите си приходи. На този фон изоставането от вечния глобален съперник Toyota става все по-осезаемо.

Истинският мащаб на тревогата обаче проличава от резултатите на строго конфиденциално вътрешно проучване, проведено сред членовете на управителния и надзорния съвет на германския колос. Шест от деветима анкетирани топ мениджъри без колебание са определили настоящата конюнктура като директна заплаха за физическото съществуване на компанията в бъдеще. Останалите трима високопоставени служители описват ситуацията като екстремно стресираща, като нито един от участвалите в анкетата не е избрал неутрален или позитивен отговор.

Ръководното ядро единодушно настоява за незабавна и радикална промяна в стратегическия курс, подлагайки на унищожителна критика досегашните корпоративни подходи на ключовите пазари в Китай и Северна Америка. Тази вътрешна несигурност вече рефлектира директно върху служителите: през пролетта на 2026 година Volkswagen Group официално обяви мащабен план за преструктуриране, който предвижда съкращаването на до 50 000 работни места в заводите в Германия до края на десетилетието, като се обмисля и пълното препрофилиране на поне една голяма производствена мощност.

В опит да успокои духовете и да начертае нов хоризонт, главният изпълнителен директор на концерна Оливер Блуме заяви, че спасението се крие в пълното преориентиране към по-достъпни и технологично напреднали превозни средства. Фокусът на германците се измества към модели с чувствително оптимизиран софтуер и конкурентни цени – като новата компактна Cupra Raval, чиято стартова цена от около 25 000 евро има за цел да върне масовия купувач в шоурумовете и да възроди емоцията от шофирането на марките от портфолиото.