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Шефовете на Volkswagen заявиха, че съществуването на компанията е застрашено

Шефовете на Volkswagen заявиха, че съществуването на компанията е застрашено

19 Юни, 2026 13:58 1 019 8

  • volkswagen-
  • криза

Висшият мениджмънт вижда реална заплаха за оцеляването на концерна

Шефовете на Volkswagen заявиха, че съществуването на компанията е застрашено - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Облаците над Волфсбург стават все по-тъмни, а вътрешните трусове в най-големия автомобилен производител на Стария континент придобиват застрашителни размери. Оказва се, че кризата във Volkswagen Group е далеч по-дълбока и опасна, отколкото сочеха първоначалните пазарни прогнози. Анализ на авторитетното германско издание Manager Magazin разкрива, че самите ръководни кадри в корпорацията вече открито дефинират ситуацията като критична и повратна точка в историята на автомобилния гигант.

Въпреки че германският концерн традиционно заема позицията на европейски пазарен лидер и затваря челната двойка в глобален мащаб, десетилетният бизнес модел, носещ сигурни дивиденти, очевидно е изчерпал своя потенциал в новата реалност. Статистиката от изминалата 2025 година е стряскаща: нетната печалба на групата се срина драстично с близо 44%, свивайки се до 6,9 милиарда евро на фона на генерираните 12,4 милиарда евро през предходния отчетен период, като паралелно с това компанията отчита и сериозен спад в общите си приходи. На този фон изоставането от вечния глобален съперник Toyota става все по-осезаемо.

Истинският мащаб на тревогата обаче проличава от резултатите на строго конфиденциално вътрешно проучване, проведено сред членовете на управителния и надзорния съвет на германския колос. Шест от деветима анкетирани топ мениджъри без колебание са определили настоящата конюнктура като директна заплаха за физическото съществуване на компанията в бъдеще. Останалите трима високопоставени служители описват ситуацията като екстремно стресираща, като нито един от участвалите в анкетата не е избрал неутрален или позитивен отговор.

Ръководното ядро единодушно настоява за незабавна и радикална промяна в стратегическия курс, подлагайки на унищожителна критика досегашните корпоративни подходи на ключовите пазари в Китай и Северна Америка. Тази вътрешна несигурност вече рефлектира директно върху служителите: през пролетта на 2026 година Volkswagen Group официално обяви мащабен план за преструктуриране, който предвижда съкращаването на до 50 000 работни места в заводите в Германия до края на десетилетието, като се обмисля и пълното препрофилиране на поне една голяма производствена мощност.

В опит да успокои духовете и да начертае нов хоризонт, главният изпълнителен директор на концерна Оливер Блуме заяви, че спасението се крие в пълното преориентиране към по-достъпни и технологично напреднали превозни средства. Фокусът на германците се измества към модели с чувствително оптимизиран софтуер и конкурентни цени – като новата компактна Cupra Raval, чиято стартова цена от около 25 000 евро има за цел да върне масовия купувач в шоурумовете и да възроди емоцията от шофирането на марките от портфолиото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 вип ваген

    9 0 Отговор
    никога повече

    14:02 19.06.2026

  • 2 Азззззззз

    16 0 Отговор
    Давайте още санкции до пълната смърт на ЕС

    14:08 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 DW смърди

    11 1 Отговор
    Санкции срещу Русия = високи цени на енергия и суровини = оскъпяване на крайния продукт = по-ниски продажби, спад на печалбата и загуба на пазари.

    Чисто и просто, като къпан милиционер.

    14:13 19.06.2026

  • 5 И тези

    9 0 Отговор
    ще съкращават......ама работници. Топмениджърите остават, с огромните си топ-заплати и още по огромните си топ-бонуси.
    Защо ли ми е познато ?

    14:14 19.06.2026

  • 6 Истината

    4 0 Отговор
    Това е защото не направиха завод в България!!!
    Тука гоуфаджиите са мноого!!!

    Коментиран от #7

    14:21 19.06.2026

  • 7 СЗО

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Гоуфаджии много, но голфове няма! Това им е проблема на VW. Купри мупри, но липсва концепцията фолксваген- здраво и евтино

    14:27 19.06.2026

  • 8 Морски

    1 0 Отговор
    Искат да кажат, че мениджърите не могат да продължат да получават заплати по 20к евро/седмично.

    14:42 19.06.2026