Mazda потвърди появата на нов евтин кросоувър

Скрита дълбоко в най-новия финансов отчет на Mazda, една тайнствена тийзър снимка с надпис „CX-3 от следващо поколение“ потвърди, че малкият кросоувър официално се завръща. Докато настоящият модел продължава да се продава на избрани чуждестранни пазари като Австралия и Мексико, този първи официален поглед към новия модел дава на купувачите на компактни кросоувъри ясен сигнал, че изцяло преработен наследник чака зад кулисите.

От това, което може да се различи под плътната камуфлажна обшивка и очертанията на силуета, CX-3 от следващото поколение приема по-масивна и изправена стойка в сравнение с елегантните, наподобяващи хечбек пропорции на своя предшественик. Предната част изглежда следва най-новата еволюция на дизайнерския език „Kodo“ на Mazda, като се отличава с по-масивен отвор на решетката и по-елегантни фарове, които до голяма степен заимстват елементи от наскоро обновения CX-5. По-високата стъклена част и преработената линия на покрива също подсказват за така необходимите подобрения в пространството в кабината и багажния обем, като по този начин се отстраняват два от основните недостатъци, които тормозеха оригиналния субкомпактен модел.

Що се отнася до техническите характеристики, официалните подробности остават строго пазена тайна, но финансовите документи сочат, че сглобяването ще се осъществява в завода на Mazda „AutoAlliance“ в Тайланд, като производството ще започне през 2027 гоодина. Планира се поетапно пускане на пазара в страните от АСЕАН, Япония и други световни пазари, като се очаква хибридните и мекохибридните задвижващи системи да поемат водещата роля като част от по-широката стратегия за електрификация на марката.

.Докато Mazda не публикува официално прессъобщение с подробности за техническите характеристики на двигателите, ценовите структури и регионалната наличност, ентусиастите ще трябва просто да чакат, за да видят къде в крайна сметка ще се позиционира този прероден кросоувър.