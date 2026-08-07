Ако искате чисто ново Ferrari, може да го получите едва през 2028-ма

Макар и спорните промени в дизайна и електрическите задвижващи системи да предизвикват разгорещени дебати в интернет форумите, финансовият отчет на Маранело разказва съвсем друга история. С голямо търпение и подкрепени от солидни банкови сметки, заможните колекционери продължават да засипват Ferrari с поръчки, като по този запълват всички поръчки до края на 2027 година. За новите купувачи, които искат да си осигурят кола от марката още днес, списъкът с чакащи се простира далеч в 2028 година.

Причината за този безпрецедентен натрупан обем поръчки е това, което Ferrari описва като силно глобално търсене във всички ключови региони, подкрепено от внимателно организирано обновяване на моделната гама. Модели от висок клас като Amalfi, 849 Testarossa и усъвършенстваните за пистата 296 Speciale и Speciale А навлизат в пълна сила в производството. От друга страна, в Маранело умишлено ограничават производствения обем и изтеглят от пазара емблематични модели от миналото – включително 296 GTS, Roma Spider и ултраексклузивната серия SF90 XX – за да поддържат свещения модел на дефицит на марката. Междувременно доставките на хиперколата F80 с мощност 1 184 конски сили се ускоряват, като шпионски снимки сочат категорично, че вариантът с отворен покрив Aperta чака на опашката.

За по-голямо разнообразие в гамата, Purosangue наскоро добави към портфолиото си по-агресивния пакет Handling Speciale, докато всички бройки от новопредставения 12Cilindri Manuale – с инженерно разработено усещане за превключване на скоростите от типа „gated“ – бяха изчерпани мигновено. Що се отнася до противоречивия изцяло електрически Luce, Ferrari остава характерно мълчалива по отношение на подробностите, като просто представя модела като ключов крайъгълен камък в своята историческа хронология. Въпреки критиките пазарът вече е казал думата си: глобалните квоти за първата серия на Luce са официално изчерпани.

Въпреки нарастващия брой поръчки, общият брой на доставките отбеляза лек спад през първата половина на 2026 година, като общо бяха доставени 6 802 автомобила – незначителен спад от 285 бройки в сравнение със същия период на миналата година. Регионът на Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA) продължава да бъде основната крепост на Ferrari, като поглъща приблизително половината от всички доставки в света. Независимо от по-широките тенденции в индустрията, двигателите с чисто вътрешно горене все още съставляват 70 процента от доставките, а хибридните конфигурации – останалите 30 процента.

След като три от петте обещани премиери за 2026 година вече са отбелязани – Amalfi Spider, Luce и 12Cilindri Manuale – в календара на Маранело остават две загадъчни позиции. Слуховете сочат, че едната може да е F80 Aperta, докато тестовите прототипи, които се движат из Маранело, подсказват, че преди края на годината може да бъде представен и екстремен вариант на 296, предназначен за писта.

За главния изпълнителен директор Бенедето Виня управлението на многогодишен списък с чакащи е именно стратегията, която поддържа Маранело на върха в производството на луксозни автомобили. Чрез умишлено ограничаване на производството, за да поддържа предлагането значително под търсенето, Ferrari засилва ценовата си мощ, осигурява растящи приходи от персонализация и гарантира, че клиентите ѝ с удоволствие ще чакат до 2028 година, за да получат доставката си.