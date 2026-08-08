Зендая и Том Холанд се оттеглят от Холивуд след края на годината, за да се радват на брака си

Американската актриса Зендая и британският актьор Том Холанд планират да се отдръпнат за известно време от интензивния холивудски график след една от най-натоварените години в кариерите си и скорошното празненство по повод брака им във Великобритания.

Двамата събраха семейство и близки приятели на 4 август в луксозния хотел Beaverbrook в Съри. Според People събитието е било празненство след тайна сватбена церемония, състояла се по-рано през годината. Том Холанд потвърди през юни, че двамата вече са женени, след месеци спекулации около семейното им положение.

Британски медии оценяват разходите за тържеството на около 500 000 паунда, но сумата не е потвърдена от двойката или от мястото на събитието. Според The Independent празненството е било организирано в имението Beaverbrook, недалеч от родния район на Том Холанд в югозападен Лондон.

Зендая и Том Холанд са запазили характерната за отношенията си дискретност. Дългогодишният стилист на актрисата Лоу Роуч дори заяви малко преди събитието, че двойката няма намерение да организира „втора сватба“, което подсказва, че вечерта в Съри е била по-скоро частно празненство за брака, а не нова официална церемония.

След събитието младоженците бяха забелязани заедно в Лондон с еднакви златни брачни халки. Това е една от редките публични прояви, с които двамата потвърждават новия етап от връзката си, без да разкриват подробности за самата сватба.

Празненството идва след изключително силна професионална година. Том Холанд и Зендая участват заедно в „Spider-Man: Brand New Day“, който стартира с 927 млн. долара приходи в световния боксофис през първия си уикенд. Двамата са част и от актьорския състав на „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан.

На този фон и двамата вече говорят за необходимостта от пауза. Том Холанд заяви пред British GQ, че възнамерява да отдели повече време за себе си през 2027 г., за да избегне професионалното прегаряне. Актьорът вече направи продължителна почивка след сериала „The Crowded Room“ и не крие, че личният живот постепенно става все по-важен за него.

Още по-категорично Холанд говори за бъдещо семейство. В интервю за Men’s Health през 2025 г. актьорът заяви: „Когато имам деца, повече няма да ме виждате във филми“. По думите му тогава приоритетите му ще бъдат „голфът и това да бъда баща“, а самият той би предпочел да изчезне от публичното пространство.

Зендая също даде знак, че възнамерява временно да намали темпото. След поредицата от премиери през 2026 г. 29-годишната актриса заяви, че понякога човек има нужда „да изчезне за малко“ след месеци на пътувания, интервюта и червени килими.

Още през 2024 г. звездата от „Еуфория“ говори пред British Vogue за притесненията си как световната известност би се отразила на бъдещите ѝ деца. „Не искам непременно децата ми да трябва да се справят с това“, каза Зендая, като описа идеалния си живот като възможност да работи по проекти, които я вълнуват, а след това да се прибира към „сигурен и защитен живот“ със семейството си.

Зендая и Том Холанд се запознават през 2016 г. по време на снимките на „Spider-Man: Homecoming“. След години приятелство отношенията им станаха публични през 2021 г., а в края на 2024 г. Том Холанд предложи брак. През 2026 г. двамата окончателно потвърдиха, че вече са съпруг и съпруга.