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В гаража на Кристиано Роналдо. Ето какви коли притежава футболиста

В гаража на Кристиано Роналдо. Ето какви коли притежава футболиста

8 Август, 2026 12:30 1 910 7

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Bugatti се представя с цели три модела

В гаража на Кристиано Роналдо. Ето какви коли притежава футболиста - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В неотдавнашна публикация в социалните мрежи, озаглавена с характерното за него сдържано „Моите играчки“, Кристиано Роналдо разкри екзотичната си колекция, която би накарала дори най-ексклузивните представителства на луксозни автомобили в света да изглеждат скромни. Макар снимките да разкриват само малка част от колекцията му, която според информациите наброява над 40 автомобила, десетте хиперкола, показани на снимките, имат обща стойност, надхвърляща 35 милиона евро.

В центъра на вниманието в тази колекция от автомобили е бяло Bugatti Centodieci. Построена върху платформата на Chiron като съвременен поклон към легендарния EB110 от 90-те години, тази ракета с четиритурбинен W16 двигател беше произведена в ограничен тираж от едва 10 бройки в целия свят, а базовата ѝ цена, когато беше нова, възлизаше на около 9,2 милиона евро. Инженерното майсторство от Молсхайм явно е повтаряща се тема в гаража на нападателя, тъй като Centodieci стои редом с вече притежаваните от него Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse и стандартен Chiron, образувайки върховно трио от френски хипер-мощни автомобили.

В гаража на Кристиано Роналдо. Ето какви коли притежава футболиста

Маранело също има силно присъствие в колекцията на Роналдо, за което свидетелстват два модела от ограничената серия на ултраексклузивната серия Icona на Ferrari. На заден план, разположени един до друг, са едноместният спийдстър Monza SP1 от 2019-та и Daytona SP3 от 2021-ва, две състезателни машини с V12 двигатели, одобрени за движение по пътищата, запазени изключително за най-високопоставените клиенти на италианската марка. Гамата на италианците в кадъра се допълва от практичния SUV Purosangue и от това, което изглежда като 599 GTB с предно разположен двигател, което гарантира, че звукът на атмосферните V12 двигатели е добре представен във всички модели.

Гаражът се допълва от два модела, насочени към пистата, от Уокинг и хибриден хиперкар, базиран на формула, от Афалтербах. McLaren е представен от хипер-GT-то Speedtail, който междудругото е проектиран от българин и от Senna, който доминира на пистата, докато Mercedes-AMG предоставя техническото си бижу: AMG One, оборудван с адаптиран за пътя 1,6-литров V6 хибриден двигател от Formula 1. Финансиран от доходен договор на стойност 365 милиона евро със саудитския клуб „Ал-Наср“ и подкрепен от огромното си влияние в социалните медии, Роналдо разглежда голяма част от своя скъпоструващ автопарк като дългосрочни автомобилни инвестиции, а не само като скъпи играчки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ицо

    11 0 Отговор
    Ако иска ВАЗ2101 да се обади. Гледам, няма го в колекцията си. Първи собственик, регистрация 1976г. , бял ;)

    Коментиран от #2

    12:46 08.08.2026

  • 2 Присмехулник

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ицо":

    Демек Жигуле. Малко арчи.

    13:06 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Янко

    10 0 Отговор
    Че Гайтански има повече коли от Роналдо без една капка пот на лицето.Защото ББР с държавните пари го награди с милиони народна пара.

    13:30 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Все тая

    2 1 Отговор
    Ганев, да не се засегна на безделник ,че ме изтри?😆

    14:06 08.08.2026

  • 7 Глупост

    0 0 Отговор
    И този ще ги кара при Св. Петър.

    16:03 08.08.2026