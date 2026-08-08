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Четиривратия Mustang е готов за производство

Четиривратия Mustang е готов за производство

8 Август, 2026 13:30 1 257 5

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  • четири врати

Дилъри вече са видели първите готови автомобили

Четиривратия Mustang е готов за производство - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ford подготвя смело завръщане на пазара на традиционните леки автомобили, като залага на най-емблематичната си марка „мускулести“ автомобили, за да запълни празнината, оставена от оттеглянето му от сегмента на традиционните седани. След години на спекулации и концептуални скици, „Синият овал“ пристъпва към реализацията на плановете си за разширяване на гамата „пони кар“ чрез високопроизводителен четириврат Mustang, чието пускане на пазара се очаква през моделната 2029 година. Наричан вътрешно „Mach 4“ – име, което „Диърборн“ вече официално е регистрирал като търговска марка – физическият прототип наскоро е представен зад затворени врати пред дилъри в Лас Вегас, като присъстващите са направили преки визуални и размерни сравнения с Porsche Panamera.

Представяйки концепцията с конкретни цели за динамични характеристики, ръководството на Ford обеща на дилърите, че четиривратият флагман ще се предлага на достъпна начална цена под 37 000 евро, като ускорява от 0 до 100 км/ч за по-малко от четири секунди. От решаващо значение е, че задната част е проектирана така, че да предлага по-голямо пространство за краката и по-голям комфорт за пътниците в сравнение с конкурента от Цуфенхаузен. Вместо да създава кросоувър с висока каросерия или да адаптира платформа за градски автомобили с предно задвижване, Диърборн залага на архитектурата си със задно задвижване. Тази стратегия позволява на инженерите да запазят традиционната динамика на преден двигател и задно задвижване, като същевременно поддържат строг контрол върху разходите за разработка.

Под дългия капак Mach 4 се очаква да възпроизведе гамата от задвижващи агрегати на стандартния Mustang, предлагайки както 2,3-литров четирицилиндров EcoBoost с турбокомпресор, така и 5,0-литров V8 Coyote с атмосферно пълнене. В ход, който със сигурност ще зарадва пуристите, се очаква вариантите на V8 с висока мощност да се съчетават с ръчна скоростна кутия с три педала, наред със стандартните автоматични опции.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 3 Отговор
    Жалко. 🤦‍♂️

    13:31 08.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Не виждам как възрастен ще седне отзад под този скосен покрив!

    Коментиран от #5

    13:34 08.08.2026

  • 3 Милчо Лаков

    1 1 Отговор
    Ако бях баровец - Shelby GT500/2022.

    15:14 08.08.2026

  • 4 ЧетириВрат

    0 0 Отговор
    Ще побира четири мутри и един борец - срещу комунизма!!

    15:55 08.08.2026

  • 5 Ще го

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    возят в багажника. Нали са мутри 💪

    15:57 08.08.2026