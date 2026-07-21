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Бивш унгарски външен министър оглави глобално направление в BYD

Бивш унгарски външен министър оглави глобално направление в BYD

21 Юли, 2026 12:30 870 7

  • byd-
  • външен министър-
  • унгария

Петер Сиярто се оттегли от парламента в Будапеща, за да ръководи външните отношения и разширяването на китайския гигант в периода на активна европейска офанзива

Бивш унгарски външен министър оглави глобално направление в BYD - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен гигант BYD осъществи ключово кадрово назначение на висше управленско ниво, привличайки в редиците си бившия министър на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто. Непосредствено след като официално подаде оставка от парламентарния си мандат, бившият дипломат номер едно на Будапеща поема поста ръководител на направлението за външни отношения и развитие на нови бизнес области в глобалната структура на концерна.

Този стратегически хоризонтален трансфер от държавния апарат към частния сектор идва в момент, когато най-големият световен производител на автомобили с нова енергия подготвя мащабно разширяване на индустриалното си присъствие на Стария континент. В ролята си на външен министър Сиярто бе сред основните архитектурни фигури зад привличането на азиатските инвестиции в Унгария и изигра ключова роля при договарянето на строителството на първия европейски завод за пътнически автомобили на BYD.

Мегапроектът в южния унгарски град Сегед, чийто размер надхвърля 4 милиарда евро, е проектиран с първоначален годишен капацитет от 200 000 превозни средства и потенциал за удвояване на производството на по-късен етап. Макар че първоначалните разчети предвиждаха поточните линии да задвижат първите серийни машини в края на миналата година, графикът бе оптимизиран и стартът на сглобяването бе насрочен за последното тримесечие на 2026 година.

Навлизането на BYD в Европа през местно производство е критична стъпка за компенсиране на търговските бариери и допълнителните мита, наложени от Европейския съюз върху вноса на китайски електрически превозни средства. Макар проектът в Сегед да стана обект на проверка от страна на Европейската комисия относно съвместимостта на държавните субсидии с правилата за конкуренция, концернът препотвърждава твърдото си намерение да превърне Унгария в свой централен производствен и логистичен хъб на континента. Добавянето на политическа фигура с богата експертиза в дипломатическите среди на Брюксел и Пекин показва стремежа на BYD за по-гладко адаптиране към европейската регулаторна рамка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нямат стигане

    13 0 Отговор
    унгарците, как всички политическикурви са у нас ?

    12:33 21.07.2026

  • 2 еврокитайче

    6 1 Отговор
    хитри са китайците,много са хитри,сега е време, например фолксваген да назначат някой китаец за мерудия на манджата!

    Коментиран от #3

    12:37 21.07.2026

  • 3 випваген

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "еврокитайче":

    могат да си назначат погребален агент

    12:39 21.07.2026

  • 4 Реалист

    6 4 Отговор
    време е BYD сериозно да навлезе в България, не само в София. Проблема на китайските коли е липсата на смислени сервизи за сложните им коли. То не е да го закараш на гаражния "майстор" за да ти го ремонтира, като ДВГ-то.

    12:46 21.07.2026

  • 5 русия е васал на Китай

    2 7 Отговор
    Сега ще е на директно подчинение на китайците, няма да има нужда да се обаждат на слугите си в рашистан за да го задвижат този национален предател сиярто.
    Умрелия кон на Путлер сега ще трябва да иска разрешение от Китай за да се обади на сиярто за да извадят някой бандит от санкциите.

    12:49 21.07.2026

  • 6 мимиш

    4 3 Отговор
    браво,, BYD ще погребе и ще зароби европа,европейците ще станат роби на китаеца,,,, браво,BYD все такА напред и нагоре

    13:16 21.07.2026

  • 7 Това

    0 0 Отговор
    Е новина от един месец .

    13:39 21.07.2026