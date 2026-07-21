Бивш унгарски външен министър оглави глобално направление в BYD

Китайският автомобилен гигант BYD осъществи ключово кадрово назначение на висше управленско ниво, привличайки в редиците си бившия министър на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто. Непосредствено след като официално подаде оставка от парламентарния си мандат, бившият дипломат номер едно на Будапеща поема поста ръководител на направлението за външни отношения и развитие на нови бизнес области в глобалната структура на концерна.

Този стратегически хоризонтален трансфер от държавния апарат към частния сектор идва в момент, когато най-големият световен производител на автомобили с нова енергия подготвя мащабно разширяване на индустриалното си присъствие на Стария континент. В ролята си на външен министър Сиярто бе сред основните архитектурни фигури зад привличането на азиатските инвестиции в Унгария и изигра ключова роля при договарянето на строителството на първия европейски завод за пътнически автомобили на BYD.

Мегапроектът в южния унгарски град Сегед, чийто размер надхвърля 4 милиарда евро, е проектиран с първоначален годишен капацитет от 200 000 превозни средства и потенциал за удвояване на производството на по-късен етап. Макар че първоначалните разчети предвиждаха поточните линии да задвижат първите серийни машини в края на миналата година, графикът бе оптимизиран и стартът на сглобяването бе насрочен за последното тримесечие на 2026 година.

Навлизането на BYD в Европа през местно производство е критична стъпка за компенсиране на търговските бариери и допълнителните мита, наложени от Европейския съюз върху вноса на китайски електрически превозни средства. Макар проектът в Сегед да стана обект на проверка от страна на Европейската комисия относно съвместимостта на държавните субсидии с правилата за конкуренция, концернът препотвърждава твърдото си намерение да превърне Унгария в свой централен производствен и логистичен хъб на континента. Добавянето на политическа фигура с богата експертиза в дипломатическите среди на Брюксел и Пекин показва стремежа на BYD за по-гладко адаптиране към европейската регулаторна рамка.