Колко струва най-евтиният нов суперкар в света, способен да развие скорост от над 300 км/ч?

Американската икона Chevrolet Corvette отпразнува своя официален Национален ден по най-гръмкия възможен начин. За първи път в дълголетната история на модела, базовият Chevrolet Corvette Stingray от моделната година 2027 премина заветната психологическа граница от 200 мили в час, развивайки главоломните 322 км/ч.

Тази впечатляваща скоростна територия е покорена благодарение на сериозна еволюция под задния капак. Модернизираният атмосферен V8 двигател от култовото семейство Small Block вече е форсиран до 535 конски сили, а максималният въртящ момент е нараснал до 705 Нм. Цялата тази брутална мощ се излива безмилостно върху задната ос посредством познатата 8-степенна роботизирана трансмисия с два съединителя, която сменя предавките със светкавична скорост.

Допълнителната доза от 45 конски сили превръща автомобила в истинска ракета не само при максимална скорост. Спринтът от място до 100 км/ч вече отнема едва 2,8 секунди, а класическата дистанция от една четвърт миля се покрива за около 11 секунди.

Истинският инженерен триумф обаче се крие в детайлите. Историческият рекорд от 322 км/ч е счупен от абсолютно стандартно купе Chevrolet Corvette Stingray в базовото изпълнение 1LT, лишено от допълнителния спортен пакет Z51. Парадоксално или не, по-наточената версия Z51, оборудвана с развито аеродинамично крило и повишена притискателна сила, всъщност генерира по-голямо въздушно съпротивление и е малко по-бавна на права линия.

Големият фурор обаче идва от ценовата листа. С първоначална цена от 73 495 долара (приблизително 64 200 евро), обновеният Stingray официално се коронясва като най-евтиния нов автомобил на пазара, способен да прескочи бариерата от 320 км/ч.

Доскоро подобни динамични постижения бяха запазена територия единствено за екзотични европейски суперколи, изискващи банкови преводи за стотици хиляди. Днес обаче базовият "народен" спортист от Детройт с гордост прекрачва прага на този елитен клуб.