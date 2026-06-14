Тествахме новата Toyota Hilux на брутално офроуд трасе. Вижте как се представя и колко струва у нас

През изминалите две седмици България и по-конкретно Правец и района около града бяха домакини на международния тест на новото поколение Toyota Hilux. Пикапът, чието девето поколение тествахме, едва ли има нужда от представяне, но все пак ще припомним част от историята му.



Първото поколение на Hilux дебютира през 1968 година, като още през годините се доказва като една от най-здравите и неразрушими машини от своя тип и бързо си печели обичта на феновете. След като близо десет години, последното поколение на Hilux остана на пазара и премина през няколко фейслифта, сега от Toyota имаха тежката задача да представят новото девето поколение с промени, които да го задържат актуален, както за клиентите, така и за все по-строгите европейски регулации. И докато последното не зависи пряко от японските инженери, то първата част остава по-трудна, разказват от компанията. Именно поради тази причина те са решили да направят най-разумното и да се вслушат в това, което клиентите са дали като обратна връзка. Така, в края на миналата година, Toyota Hilux достигна своето девето поколение, което вече се предлага в Европа с една единствена опция за кабината, а именно двойна с четири врати и четири места.

Екстериор

Стилът на новия пикап се отличава от предишните модели с по-смел и по-ръбат дизайн, вдъхновен от Tacoma, с масивен надпис „TOYOTA“, който замества фирмения знак на предната броня. Фаровете са изключително тънки с типичен за марката светелинен подпис, като върховите нива на оборудвания се отличават с пластмасови арки на калниците, странични стъпенки и задна броня с вградени стъпенки и допълнителен ролбар в товарното помещение.

Пикапът запазва почти идентични размери със своя предшественик с дължина от 5.32 метра, ширина 1.85 метра и междуосие от малко над 3 метра. Що се отнася до клирънса, той е един от водещите в класа, като достига до 310мм. Подобрени също така са и ъглите на атака и спускане, като достигат съответно 29 и 24 градуса.

Товарната част е с дължина от 1.55 метра и ширина от 1.54 метра, като според официалните данни може да бъде натоварена до малко над 1 тон, макар да вярваме, че пикапът е способен и ще бъде тестван до повече, докато възможността за теглене достига до 3.5 тона.

Интериор

Интериорът също е еволюирал и то значително, като е получил така необходимата модернизация. Докато отвън връзката с новия Land Cruiser е минимална, то в интериора нещата съвсем не стоят така. Познатата конфигурация с два 12.3-инчови дисплея е налична и тук, като въпреки тях, от компанията са запазили голяма част от физическите бутони налице. Качеството на материалите е подобрено, макар, че на някои места, които не докосвате често все още могат да бъдат открити твърди пластмаси. Седалките са удобни, като при тестовата версия бяха облечени в кожа, която дава усещане за издръжливост, а настройката им бе изцяло електрическа без опция за памет.

Що се отнася до пространството, то е напълно достатъчно за пътниците на предния ред, като единствената забележка тук е към настройката на волана, който стои една идея „по-дълбоко“ в таблото при първоначални настройки, но ходът на седалката компенсира това до някъде. Мястото на втория ред също е достатъчно за двама човека, като пространството за колената може да бъде една идея по-неудобно за по-високи хора, ако предните седалки са бутнати максимално назад.

Връщайки се отново към физическите бутони, тук е редно да похвалим Toyota, че са успели да запазят бутоните за повечето от функциите, които се използват често, включително за звука на мултимедията, настройките на климатичната инсталация, режимите на шофиране, 4х4 режимите и други. Единственото, което липсва и трябва да търсите из менютата е опцията за спиране на някои от системите за сигурност и асистенция на водача, които са заровени в менютата и могат да бъдат досадни при шофиране извън пътя.

Задвижване и технически характеристики

У нас новата Toyota Hilux се предлага в два варианта на задвижване – дизелов и за първи път в историята на модела – електрически. Моделът с нулеви емисии може да бъде познат по затворената предна решетка и по-ниският с около 100 милиметра клиренс. Задвижването там се осигурява от два електромотора, по един на всяка ос, които осигуряват постоянно задвижване на четирите колела и мощност от 196 конски сили. Батерията е монтирана директно в шасито, за да бъде предпазена максимално при всякакви условия, като е с капацитет от 59.2кВтч и осигурява пробег от около 255 километра с едно зареждане.

Дизеловият модел се задвижва от новия 2.8-литров двигател, който вече е подпомогнат от 48-волтова система от типа мек хибрид с помощта на компактна батерия предназначена да подпомага движение в задръствания и бавни маневри. Максималната мощност на агрегата е 204 конски сили, които са налични в диапазона между 3000 и 3400 оборота в минута, а максималният въртящ момент от 500 нютон метра е достъпен още при 1600 оборота в минута и се предава към четирите колела с опция за само задно задвижване при шофиране по пътя. Трансмисията е автоматична с шест предавки, като опцията за механична смяна на скорости е отпаднала от каталога.

Как се държи Hilux на пътя?

Макар да направихме няколко километра с електрическата версия, ще оставим нейното представяне за по-късен етап и ще се съсредоточим на дизеловия вариант, който изгради славата на модела. Важно е да уточним, че пикапите, които шофирахме бяха натоварени с товар от около 180 килограма, който беше с нас, както по време на приключенията ни на пътя, така и на тези извън него.

Въпреки, че силата на Hilux е извън пътя, поведението ѝ по междуградските пътища също не е нейна слаба страна. Разбира се, ако търсите спортно усещане, макар и в менютата да има режим „Sport”, то това със сигурност не е колата за вас. Ускорението до 100км/ч отнема около 12 секунди и да, не е най-бързото на пазара, но все пак, колата позволява прилично доускоение в скоростите между 60 и 100 километра. Поведението е типично за пикап, като плюс можем отбележим електрическата рейка, която дебютира в това поколение и прави волана значително по-лек, като същевременно дава добра обратна връзка за пътя. Окачването е на ресори в задната част, което дава това усещане за „подскачаща задница“, типична за този клас, но при натоварване това чувство се елиминира почти напълно.

Как се държи Hilux извън пътя?

И докато шофирането ни по междуградските пътища бе кратко, организаторите от Toyota и местни офроуд гурута ни бяха подготвили истинския тест, както за пикапа, така и за нас като шофьори. Имахме възможност да избираме между няколко трасета за тест, като едно от тях, което всъщност преминахме, представи близо 50-километрова отсечка с 80% от маршрута в офроуд среда. И докато често сме свикнали офроуд трасетата по някои тестове да са черни пътища с малко кал и локви, то тук Hilux наистина беше подложен на истински приключения извън пътя. Денивилацията започваше от 400 метра и достигаше до 1367 метра в най-високите части, а трасетата по които минахме бяха осеяни с големи камъни, тежки коловзи и спускания, които ако трябва да си призная не бях сигурен, че искам да спусна с кола. Именно по време на тези спускания изпробвахме асистента за спускане, към който макар и скептично настроен, всъщност се справи изключително добре със своята задача, като не позволяваше на колата да се пързаля по стръмните склонове и регулираше спирачното усилие.

Наличието на бавни скорости и заключване на задния диференциал се оказаха полезни в единия участък с кални коловози или поне така си мислех, докато не видях, че всъщност не съм го активирал правилно и пикапът успя да премине през това препятствие в нормален 4х4 режим.

И ако това не беше достатъчно, организраторите бяха подготвили и специален офроуд тестов полигон, където видяхме отблизо колко много всъщност може да се „разкрачи“ пикапа без да загуби сцепление или пък да преминем през 45-градусов наклон от който виждаш единствено хоризонта, но не и пътя под теб. На фона на тези две преживявания, теста за страничен наклон при който подминахме 30-градусов ъгъл и теста за газене във вода бяха една идея по-леки, но цялостното усещане, но затвърдиха усещането, което първоначално придобихме, а именно, че това е една машина, която се чувства еднакво добре, както на асфалтираните пътища, така и на местата на които ще срещнете повече диви животни, отколкото хора.

Обобщение

Новото поколение на Toyota Hilux е много по-агресивно от предшественика си във външния вид и много по-технологично в интериора си, но запазва духът на Hilux, който вече 50 години гради една история, история която засега изглежда, че продължава и скоро няма да има край. Всичко това разбира се, има и своята цена, новият модел вече е по-опростен от гледна точка на базови конфигурации и сега започва от малко над 51 хиляди евро за версия в ниво Comfort, докато модел Invincible с всички екстри ще ви струва близо 65 хиляди евро.