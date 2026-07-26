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Как функцията "старт-стоп" износва мотора и каква е правилната защита

Как функцията "старт-стоп" износва мотора и каква е правилната защита

26 Юли, 2026 13:30 1 519 7

  • старт-стоп-
  • двигателно масло-
  • съвети

Екологичната технология за автоматично изключване при престой спестява гориво в градския трафик, но поставя изключително високи изисквания към смазочните материали

Как функцията "старт-стоп" износва мотора и каква е правилната защита - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Функцията за автоматично изключване и стартиране на агрегата, позната като "старт-стоп" отдавна престана да бъде екстра, запазена само за луксозния сегмент. Днес тази система е неизменна част от оборудването на почти всеки нов градски модел, независимо дали е с бензиново или дизелово гориво. Основната ѝ задача е пределно ясна – спиране на работния процес на червения светофар или в задръстването, с цел редуциране на вредните емисии и свиване на разхода.

Зад тази екологична картинка обаче се крие сериозен механичен стрес. Вместо еднократно стартиране при началото на пътуването, агрегатът бива подложен на десетки цикли на спиране и пускане в рамките на броени часове. Всеки такъв момент натоварва критично коляновия вал, лагерите, ангренажната верига и турбокомпресора. Ето защо изборът на смазочни материали за подобни автомобили вече не е въпрос само на съответствие по вискозитет, а на оцеляване за самите компоненти.

Механиката зад проблема се крие в смяната на режимите на смазване. При постоянна работа между металните елементи се образува стабилен хидродинамичен филм, който предотвратява прекия контакт. Спирането на циркулацията обаче кара течността да се оттича, а при последващия рестарт системата попада за момент в състояние на т.нар. смесено триене. Тъй като този процес се повтаря постоянно в градски условия, износването на металните повърхности се ускорява драстично, ако формулата на смазката не реагира достатъчно бързо.

Допълнително усложнение идва от факта, че тази функция най-често се куплира с турбоагрегати с малък работен обем. При внезапно изключване на захранването след динамично шофиране, циркулацията на охладителния флуид спира, а натрупаната висока температура в турбината може да доведе до нагари и коксиране на остатъчното масло. Поради тази причина технологията изисква течности с изключителна термична стабилност, устойчивост на окисление и ниско съдържание на пепел, които покриват стриктните заводски спецификации за конкретния модел.

От гледна точка на техническите параметри, оптималните смазочни продукти за двигатели със старт-стоп функционалност обикновено разчитат на скроена по мярка синтетична основа с изключително нисък вискозитетен клас като SAE 0W-20 или 0W-30. Тези спецификации осигуряват светкавично изпомпване и незабавно покриване на най-високите точки в цилиндровата глава в момента на рестарта. Допълнително, тези масла трябва да покриват най-актуалните европейски спецификации ACEA C5 и C6, които гарантират завишена защита срещу преждевременно възпламеняване на горивната смес (LSPI) и предпазват ангренажната верига от микроизносване.

Формулировките им са обогатени с модерни модификатори на триенето, като органичен молибден, и спазват изискванията за ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (Low SAPS), за да запазят напълно функционалността на филтрите за твърди частици и селективните катализатори при интензивен градски режим.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-правиланта защита е

    27 0 Отговор
    деактивиране на всички подобни софтуерни простотии.

    13:32 26.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    В 15 минутните градове частни автомобили няма да има.

    Коментиран от #4

    13:33 26.07.2026

  • 3 Простотия

    19 0 Отговор
    въведена от настоятелните менаджери - само да има с какво да се хвалят!
    По същество СТАРТ-СТОП системата има обратен ефект:
    1. при всяко стартиране двигателя изхвърля коктейл от газове. Може да се спори за екологията.
    2.Двигателя си "заминава" по-бързо .
    3. Акумулатора си "заминава" по-рано!
    Новия модел ви чака в шоурума! Честито!

    13:46 26.07.2026

  • 4 Тик- Ток

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Затова ли в София вече има нови камери за лицево разпознаване и автоматично четене на номерата на колите

    14:00 26.07.2026

  • 5 Това е минало

    7 0 Отговор
    Съвременните хибридни системи реализират същия ефект без вредните последствия.

    14:02 26.07.2026

  • 6 дайте идея

    2 0 Отговор
    за спфтуерно изключване при джип? тази простотия ме побърква

    14:29 26.07.2026

  • 7 Грую

    2 0 Отговор
    Старт-стоп на нормален ДВГ е абсолютна глупост и всеки нормален човек трябва да го изключи на момента - ако може. Съвременен двигател консумира от порядъка на 0.5л гориво на празен ход на час, сметнете за 3-5-10 минути изгасен ДВГ колко прави.
    За сметка на това стартерът заминава в пъти по-бързо - а той е специален, не може да ти го ремонтира бай Минчо, кварталният майстор. Акумулаторът и той - а за старт-стоп са едни хубави по-специални акумулатори на двойна цена. От там нататък често и охладителната помпа вече е електрическа, да може и да работи като е спрял мотора. И още много други компоненти, примерно ангренажна група, еле пък ако е мокра - няма как и да провериш какво става, като се скъса салатата вече не е само клапани. И така хвърляш двигател на 100-200к км вместо на 300-500. Супер екология!

    14:34 26.07.2026