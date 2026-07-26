Как функцията "старт-стоп" износва мотора и каква е правилната защита

Функцията за автоматично изключване и стартиране на агрегата, позната като "старт-стоп" отдавна престана да бъде екстра, запазена само за луксозния сегмент. Днес тази система е неизменна част от оборудването на почти всеки нов градски модел, независимо дали е с бензиново или дизелово гориво. Основната ѝ задача е пределно ясна – спиране на работния процес на червения светофар или в задръстването, с цел редуциране на вредните емисии и свиване на разхода.

Зад тази екологична картинка обаче се крие сериозен механичен стрес. Вместо еднократно стартиране при началото на пътуването, агрегатът бива подложен на десетки цикли на спиране и пускане в рамките на броени часове. Всеки такъв момент натоварва критично коляновия вал, лагерите, ангренажната верига и турбокомпресора. Ето защо изборът на смазочни материали за подобни автомобили вече не е въпрос само на съответствие по вискозитет, а на оцеляване за самите компоненти.

Механиката зад проблема се крие в смяната на режимите на смазване. При постоянна работа между металните елементи се образува стабилен хидродинамичен филм, който предотвратява прекия контакт. Спирането на циркулацията обаче кара течността да се оттича, а при последващия рестарт системата попада за момент в състояние на т.нар. смесено триене. Тъй като този процес се повтаря постоянно в градски условия, износването на металните повърхности се ускорява драстично, ако формулата на смазката не реагира достатъчно бързо.

Допълнително усложнение идва от факта, че тази функция най-често се куплира с турбоагрегати с малък работен обем. При внезапно изключване на захранването след динамично шофиране, циркулацията на охладителния флуид спира, а натрупаната висока температура в турбината може да доведе до нагари и коксиране на остатъчното масло. Поради тази причина технологията изисква течности с изключителна термична стабилност, устойчивост на окисление и ниско съдържание на пепел, които покриват стриктните заводски спецификации за конкретния модел.

От гледна точка на техническите параметри, оптималните смазочни продукти за двигатели със старт-стоп функционалност обикновено разчитат на скроена по мярка синтетична основа с изключително нисък вискозитетен клас като SAE 0W-20 или 0W-30. Тези спецификации осигуряват светкавично изпомпване и незабавно покриване на най-високите точки в цилиндровата глава в момента на рестарта. Допълнително, тези масла трябва да покриват най-актуалните европейски спецификации ACEA C5 и C6, които гарантират завишена защита срещу преждевременно възпламеняване на горивната смес (LSPI) и предпазват ангренажната верига от микроизносване.

Формулировките им са обогатени с модерни модификатори на триенето, като органичен молибден, и спазват изискванията за ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (Low SAPS), за да запазят напълно функционалността на филтрите за твърди частици и селективните катализатори при интензивен градски режим.