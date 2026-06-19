Toyota демонстрира офроуд възможностите на новия Land Cruiser FJ

Японският автомобилен гигант Toyota избра емблематичната писта Fuji Speedway и мащабния фестивал Land Cruiser Fes Japan 2026, за да демонстрира за първи път пред публика реалните възможности на най-новото и най-компактно попълнение в тежката си гама – Land Cruiser FJ. Основната мисия на това публично изпитание бе да докаже на скептиците, че новият модел не е просто поредната модна градска играчка с брутален, ретро дизайн, а пълноправен наследник на фамилията, конструиран да оцелява и да доминира далеч от утъпканите асфалтови пътища.

По време на динамичните тестове по специално подготвеното трасе, всъдеходът бе изправен пред поредица от екстремни ситуации, симулиращи реален тежък офроуд. Една от най-впечатляващите дисциплини включваше преминаване през зона със страничен наклон от сериозните 25 градуса. Въпреки високото си тяло и осезаемото накланяне на каросерията, компактният боец запази перфектна стабилност, удържа траекторията си без подхлъзване и продължи по маршрута. Веднага след това автомобилът се справи и с класическото изпитание за диагонално усукване и надвес, при което част от колелата губят контакт с настилката и увисват във въздуха.

Точно в този момент на помощ дойде интелигентната комбинация между коравия инженеринг и съвременната електроника. Системата за активен контрол на сцеплението (A-TRC) мигновено разпозна гумясалите във въздуха колела, приложи спирачно усилие върху тях и пренасочи наличния въртящ момент към гумите с твърда почва под себе си, изваждайки машината от капана без усилие. Инженерите на марката признават, че поради по-късата база и компактните си размери, FJ няма как да предложи огромния ход на окачването, на който е способен флагманът Land Cruiser 300, но прецизните настройки на шасито успешно компенсират тази геометрична разлика.

Концепцията зад Land Cruiser FJ залага на класическите офроуд канони – здрава рама под купето, къси предни и задни надвеси и специфична геометрия, проектирана за атака на стръмни релефи. В същото време по-скромните габарити се оказват огромно оръжие на тесни горски просеки или скалисти пътеки, където огромните му събратя биха изпитали сериозни затруднения при маневриране. С този модел Toyota не цели да замени утвърдените офроуд икони, а да разшири влиянието си в по-достъпния сегмент, доказвайки, че истинският приключенски характер не зависи от размера на каросерията.