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Toyota демонстрира офроуд възможностите на новия Land Cruiser FJ

Toyota демонстрира офроуд възможностите на новия Land Cruiser FJ

19 Юни, 2026 14:06 587 1

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Японците хвърлиха компактния офроудър в тежки препятствия на пистата "Фуджи"

Toyota демонстрира офроуд възможностите на новия Land Cruiser FJ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен гигант Toyota избра емблематичната писта Fuji Speedway и мащабния фестивал Land Cruiser Fes Japan 2026, за да демонстрира за първи път пред публика реалните възможности на най-новото и най-компактно попълнение в тежката си гама – Land Cruiser FJ. Основната мисия на това публично изпитание бе да докаже на скептиците, че новият модел не е просто поредната модна градска играчка с брутален, ретро дизайн, а пълноправен наследник на фамилията, конструиран да оцелява и да доминира далеч от утъпканите асфалтови пътища.

Toyota демонстрира офроуд възможностите на новия Land Cruiser FJ

По време на динамичните тестове по специално подготвеното трасе, всъдеходът бе изправен пред поредица от екстремни ситуации, симулиращи реален тежък офроуд. Една от най-впечатляващите дисциплини включваше преминаване през зона със страничен наклон от сериозните 25 градуса. Въпреки високото си тяло и осезаемото накланяне на каросерията, компактният боец запази перфектна стабилност, удържа траекторията си без подхлъзване и продължи по маршрута. Веднага след това автомобилът се справи и с класическото изпитание за диагонално усукване и надвес, при което част от колелата губят контакт с настилката и увисват във въздуха.

Toyota демонстрира офроуд възможностите на новия Land Cruiser FJ

Точно в този момент на помощ дойде интелигентната комбинация между коравия инженеринг и съвременната електроника. Системата за активен контрол на сцеплението (A-TRC) мигновено разпозна гумясалите във въздуха колела, приложи спирачно усилие върху тях и пренасочи наличния въртящ момент към гумите с твърда почва под себе си, изваждайки машината от капана без усилие. Инженерите на марката признават, че поради по-късата база и компактните си размери, FJ няма как да предложи огромния ход на окачването, на който е способен флагманът Land Cruiser 300, но прецизните настройки на шасито успешно компенсират тази геометрична разлика.

Toyota демонстрира офроуд възможностите на новия Land Cruiser FJ

Концепцията зад Land Cruiser FJ залага на класическите офроуд канони – здрава рама под купето, къси предни и задни надвеси и специфична геометрия, проектирана за атака на стръмни релефи. В същото време по-скромните габарити се оказват огромно оръжие на тесни горски просеки или скалисти пътеки, където огромните му събратя биха изпитали сериозни затруднения при маневриране. С този модел Toyota не цели да замени утвърдените офроуд икони, а да разшири влиянието си в по-достъпния сегмент, доказвайки, че истинският приключенски характер не зависи от размера на каросерията.


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