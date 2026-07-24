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Mitsubishi показа новото Pajero, но само на избрани

Mitsubishi показа новото Pajero, но само на избрани

24 Юли, 2026 18:21 374 2

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Ето какви са първите мнения

Mitsubishi показа новото Pajero, но само на избрани - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mitsubishi провежда типична за индустрията тийзър кампания с постепенно разкриване на информация за завръщането на един от най-обичаните си модели. След първите погледи към характерната му LED светлинна сигнатура във формата на буквата „H“ и модерната интерпретация на класическия цифров дисплей с три индикатора, автомобилният производител организира тайна премиера само за поканени гости на Star Camp 2026 в Асагири Коген. Зад затворени врати избрана група от верни почитатели на Pajero и дългогодишни собственици имаха възможността да видят разкриването на като готов за серийно производство прототип, което даде на Mitsubishi възможност да прецени емоционалната реакция на целевата аудитория в интимна обстановка.

Първите отзиви от залата с ентусиастите сочат, че Mitsubishi е уцелила целта. Участниците похвалиха агресивната осанка на автомобила и дизайна на джантите, отбелязвайки, че дизайнът успешно преодолява различията между здравите офроуд способности и модерния премиум стил. Влизайки в двуцветния салон в черно и бежово, гостите подчертаха меките на допир материали, просторните вътрешни размери и луксозната атмосфера, съобразена както за екстремни преходи по терени, така и за ежедневните семейни задължения. Първите реакции варираха от емоционална носталгия до откровен ентусиазъм, като един опитен собственик отбеляза, че автомобилът остава безспорно Pajero в същността си, въпреки модерната си преработка.

Mitsubishi показа новото Pajero, но само на избрани

Под обновената каросерия австралийските документи за омологация разкриват структурирана гама от четири нива на оборудване, състояща се от версиите GLX, GLS, Exceed и GSR. Вариантите GLX и GLS ще се използват за практични цели и в автопаркове, Exceed ще служи като луксозен круизер, а GSR ще предложи агресивен дизайн, съчетан с максимално офроуд оборудване. Все още се обмисля и високопроизводителен флагмански модел Pajero Ralliart, проектиран да се възползва от легендарното наследство на марката от рали „Дакар“. Построен върху обновено шаси с рама, произтичащо от платформата на пикапа L200, се очаква задвижването да даде предимство на електрифицирана хибридна конфигурация пред чисто турбодизелов двигател, в съответствие с по-широкия ангажимент на Mitsubishi да представи десет хибридни и плъг-ин хибридни модела през следващите шест години.

Новият Pajero е планиран за пълно глобално представяне тази есен, като доставките в трябва да започнат преди Коледа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво

    2 3 Отговор
    Паджеро бе...?! Поредната гейтащина, която се подиграва на една легенда!!!
    Всичко след 2018 не е автомобил!!!

    Коментиран от #2

    18:26 24.07.2026

  • 2 Варна 3

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какво":

    Автомобилоподобни видове след 2034 г. няма да са автомобили. Не е след 2018.

    18:47 24.07.2026