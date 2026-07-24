Mitsubishi показа новото Pajero, но само на избрани

Mitsubishi провежда типична за индустрията тийзър кампания с постепенно разкриване на информация за завръщането на един от най-обичаните си модели. След първите погледи към характерната му LED светлинна сигнатура във формата на буквата „H“ и модерната интерпретация на класическия цифров дисплей с три индикатора, автомобилният производител организира тайна премиера само за поканени гости на Star Camp 2026 в Асагири Коген. Зад затворени врати избрана група от верни почитатели на Pajero и дългогодишни собственици имаха възможността да видят разкриването на като готов за серийно производство прототип, което даде на Mitsubishi възможност да прецени емоционалната реакция на целевата аудитория в интимна обстановка.

Първите отзиви от залата с ентусиастите сочат, че Mitsubishi е уцелила целта. Участниците похвалиха агресивната осанка на автомобила и дизайна на джантите, отбелязвайки, че дизайнът успешно преодолява различията между здравите офроуд способности и модерния премиум стил. Влизайки в двуцветния салон в черно и бежово, гостите подчертаха меките на допир материали, просторните вътрешни размери и луксозната атмосфера, съобразена както за екстремни преходи по терени, така и за ежедневните семейни задължения. Първите реакции варираха от емоционална носталгия до откровен ентусиазъм, като един опитен собственик отбеляза, че автомобилът остава безспорно Pajero в същността си, въпреки модерната си преработка.

Под обновената каросерия австралийските документи за омологация разкриват структурирана гама от четири нива на оборудване, състояща се от версиите GLX, GLS, Exceed и GSR. Вариантите GLX и GLS ще се използват за практични цели и в автопаркове, Exceed ще служи като луксозен круизер, а GSR ще предложи агресивен дизайн, съчетан с максимално офроуд оборудване. Все още се обмисля и високопроизводителен флагмански модел Pajero Ralliart, проектиран да се възползва от легендарното наследство на марката от рали „Дакар“. Построен върху обновено шаси с рама, произтичащо от платформата на пикапа L200, се очаква задвижването да даде предимство на електрифицирана хибридна конфигурация пред чисто турбодизелов двигател, в съответствие с по-широкия ангажимент на Mitsubishi да представи десет хибридни и плъг-ин хибридни модела през следващите шест години.

Новият Pajero е планиран за пълно глобално представяне тази есен, като доставките в трябва да започнат преди Коледа.