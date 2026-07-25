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Lynk & Co представи семейно комби с 530 к.с., което ще се продава и в Европа

Lynk & Co представи семейно комби с 530 к.с., което ще се продава и в Европа

25 Юли, 2026 12:30 892 3

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Хибридния модел има пробег от над 1200 километра

Lynk & Co представи семейно комби с 530 к.с., което ще се продава и в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато традиционните комбита продължават да губят пазарен дял в Западна Европа, Lynk & Co предприема агресивна защита на практичния силует с дълъг покрив чрез новопредставения си модел 07 GT. Проектиран като спортен туристически „шутинг брейк“, 07 GT съчетава ниски, атлетични пропорции със сериозни характеристики. 07 GT е с дължина 4 846 мм, ширина 1 900 мм и височина 1 485 мм, като разполага с междуосие от 2 843 мм. Практичността не е останала на заден план спрямо стила, тъй като автоматизираният багажен капак се повдига под широк ъгъл от 72,5 градуса, а интегрираните релси на покрива, способни да издържат до 100 кг, са част от стандартното оборудване.

Lynk & Co представи семейно комби с 530 к.с., което ще се продава и в Европа

Изграден върху усъвършенстваната архитектура за плъг-ин хибриди EM-P на Geely, моделът 07 GT съчетава 1,5-литров бензинов двигател с турбокомпресор, развиващ 161 к.с., със специална тристепенна хибридна трансмисия. Купувачите могат да избират между две различни електрифицирани задвижващи системи. Базовият вариант с един електромотор и задно задвижване генерира солидните 300 kW (402 hp) и ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунди. За шофьорите, търсещи ускорение на нивото на суперкола, топ моделът с двойни електродвигатели и задвижване на всички колела добавя електродвигател към предния мост, за да развие обща мощност от 390 kW (530 hp), съкращавайки ускорението от 0 до 100 до около 4,0 секунди, като същевременно добавя високотехнологично магнитореологично адаптивно окачване за по-прецизен контрол при завиване.

Lynk & Co представи семейно комби с 530 к.с., което ще се продава и в Европа

И двата варианта се захранват от батериен пакет „Golden Brick“ с капацитет 28,3 kWh, доставян от Geely. При оптимистичния тестов цикъл CLTC общият комбиниран пробег достига 1 422 км за моделите със задно задвижване и 1 315 км за най-високото ниво на комплектация с задвижване на всички колела. В областта на активната безопасност моделът „Shooting Brake“ разполага с LiDAR сензор, монтиран на покрива, както и с 27 периферни сензора, което позволява функции на градски автопилот от ниво 2 под наблюдение.

Lynk & Co представи семейно комби с 530 к.с., което ще се продава и в Европа

Европейските любители на комби автомобили, които с нетърпение очакват бърз и елегантен комби с plug-in хибридна система, няма да трябва да чакат безкрайно. Lynk & Co официално потвърди, че моделът 07 GT ще се появи в европейските шоуруми през 2027 години, като ще разполага с настройки, специфични за пазара, адаптиран софтуер и регионално оборудване за безопасност.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От кога лифтбекът е комби?

    4 2 Отговор
    Този Lynk е повече скосен отзад, отколкото отпред. Комбито, което на Запад се нарича купе универсал, е почти изправено, за да събира повече багаж. В последните години универсалът се трансформира към MPV (Multi-Purpose Vehicle).

    12:40 25.07.2026

  • 2 Страшна

    2 7 Отговор
    резачка с.. 1.5 ако е и 3 цилиндров, направо да я обвят за кола на годината.

    13:07 25.07.2026

  • 3 Рени

    2 4 Отговор
    Всичкото това се равнява на 167,5 скопени катъра! Без камшика!

    13:22 25.07.2026