Получаваме още една година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт пред замяна с нова

Ако закупен след 31 юли 2026 г. телевизор, хладилник, пералня, печка, мобилен телефон или друга стока със задължителната т.нар. ремонтопригодност прояви дефект в двугодишния гаранционен период, а законът допуска рекламацията да бъде удовлетворена чрез ремонт и потребителят избере този вариант, гаранционният срок ще се удължи еднократно с още една година. Продавачите ще бъдат задължени да информират клиентите си за тази възможност, разказват от „Ние, потребителите“ в специален подкаст епизод по темата.
Промяната е свързана с Директива (ЕС) 2024/1799, която е в сила през юли 2024 г., а държавите членки трябва да я транспонират в националните си законодателства и да я прилагат от 31 юли 2026 г.
Когато типът на дефектиралата стока предполага необходимост потребителят да разполага постоянно с нея, за времето на ремонта продавачът може да предостави безплатно заместваща, включително обновена (Refurbished). Обновена стока е употребяван продукт, който е преминал през технически преглед, почистен е, при необходимост е ремонтиран и е приведен във фабрично състояние. Такива продукти могат да бъдат например върнати онлайн покупки в 14-дневния срок без дефект, мостри, стоки с отстранен от оторизиран сервиз лек дефект, върнати заради нарушена транспортна опаковка и др.
“Нерядко потребителите остават с впечатлението, че животът на някои продукти е твърде кратък и скоро след гаранцията се налага нова покупка. В същото време невинаги искаме да се откажем от стария си телефон или хладилник, ако той се повреди. Новите европейски правила дават на потребителите повече информация, възможности и облекчени процедури за ремонт и след изтичането на двугодишната законова гаранция уред, за да могат да използват стоките си по-дълго, вместо да ги изхвърлят и заменят с нови”, казва авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.
Дори след като изтече законовата гаранция, търговците вече нямат право да откажат поправка на ремонтопригодна стока. Те няма да могат да се освободят от това задължение чрез общи условия или договорни клаузи. Това ще се отнася и за случаите, в които стоката вече е била ремонтирана.
За да могат потребителите да изберат най-изгодния за тях доставчик на ремонтни услуги за следгаранционна поправка, той ще трябва да предоставя т.нар. Европейски формуляр за информация за ремонт на стоки – безплатно, на траен носител, в разумен срок след поискването и преди потребителят да бъде обвързан с договор за предоставяне на ремонтните услуги. Наред с всички задължителни реквизити, във формуляра трябва да е посочена цената на поправката или начинът на нейното изчисляване, както и дали и при какви условия ще бъде предоставена временно заместваща стока. Така потребителите ще могат по-лесно да сравняват различни оферти за ремонт.
За по-лесно откриване на сервизи и резервни части за извършването на следгаранционните ремонти, през 2027 г. Европейската комисия ще стартира специална онлайн платформа, с безплатен достъп и възможност за ползване и от хора с увреждания. Чрез нея потребителите могат да се свързват и с продавачи на обновени стоки, и с купувачи на стоки за обновяване. Платформата ще има национално подразделение за България.
Следгаранционният ремонт може да бъде извършен безплатно или на разумна цена и в разумен срок от датата, на която потребителят е предоставил стоката или достъп до нея. Дори след като е изтекла законовата гаранция, при ремонт производителят може да предостави заместваща стока безплатно или срещу разумна сума за времето на престой на дефектиралата стока в сервиза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 купуваме китайското щото сме бедни
Коментиран от #8
08:59 27.07.2026
2 Гуньо Простиа
Коментиран от #10
09:00 27.07.2026
3 Защо ни Пробетвате ?
Европейски И Азиатски !
Боклуци ?
Коментиран от #9
09:02 27.07.2026
4 шаа
09:03 27.07.2026
5 Новичок
Коментиран от #12
09:06 27.07.2026
6 Крива €С краставица
09:07 27.07.2026
7 Хубаво
Коментиран от #11
09:07 27.07.2026
8 Аз пък ще ти кажа
До коментар #1 от "купуваме китайското щото сме бедни":Китайските боклуци с никаква гаранция за качество и безопасност може да ги купувате, може и да не ги купувате! Има много стоки, които се произвеждат в Китай по европейските стандарти, част от които се внасят легално от европейски търговци, които са длъжни да спазват правилата.
09:26 27.07.2026
9 За качеството
До коментар #3 от "Защо ни Пробетвате ?":С дигиталния пазар свободата и възможностите са безкрайни. Никой нищо на никого не "пробутва" - въпрос на избор. А англичанинът е казал отдавна: не съм богат да купувам евтино.
09:29 27.07.2026
10 Новото е 1 година повече
До коментар #2 от "Гуньо Простиа":Сега при ремонт получавате една допълнителна година гаранция - към момента това не е така. И това е новото.
09:31 27.07.2026
11 Ремонтът
До коментар #7 от "Хубаво":Ремонтът трябва да е безплатен или на разумна цена - това се казва в правилата.
Коментиран от #15
09:32 27.07.2026
12 Платформа за сервизи
До коментар #5 от "Новичок":Ще има платформа за откриване на сервизи и на резервни части, каквито производителите ще бъдат длъжни да поддържат.
09:33 27.07.2026
13 Нови умове
09:33 27.07.2026
14 Всичко е чудесно
09:41 27.07.2026
15 Безплатен
До коментар #11 от "Ремонтът":обяд няма извън гаранцията (дори и там не всичко се покрива), и ела да го обясниш на майсторите, какво значи разумна цена, като дойдат да ти ремонтират я хладилник, я пералния, като самото идване и диагнозата е 8-90Евро, след това идва и самия ремонт, който е на цената на частите
09:53 27.07.2026
16 Кой разбира тук се спира...
10:27 27.07.2026
17 То Хубаво Ама
Коментиран от #18
10:30 27.07.2026
18 КЗП всъщност се изчерпва до
До коментар #17 от "То Хубаво Ама":една баба, един дядо и една другарка в майчинство, дето се редуват за да отговарят на евентуални телефонни обаждания за 100-тина кинта допълнителен доход на месец.
10:50 27.07.2026