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Получаваме още една година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт пред замяна с нова

Получаваме още една година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт пред замяна с нова

27 Юли, 2026 08:52 1 257 18

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Дори след като изтече законовата гаранция, търговците вече нямат право да откажат поправка на ремонтопригодна стока

Получаваме още една година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт пред замяна с нова - 1
Габриела Руменова
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ако закупен след 31 юли 2026 г. телевизор, хладилник, пералня, печка, мобилен телефон или друга стока със задължителната т.нар. ремонтопригодност прояви дефект в двугодишния гаранционен период, а законът допуска рекламацията да бъде удовлетворена чрез ремонт и потребителят избере този вариант, гаранционният срок ще се удължи еднократно с още една година. Продавачите ще бъдат задължени да информират клиентите си за тази възможност, разказват от „Ние, потребителите“ в специален подкаст епизод по темата.

Промяната е свързана с Директива (ЕС) 2024/1799, която е в сила през юли 2024 г., а държавите членки трябва да я транспонират в националните си законодателства и да я прилагат от 31 юли 2026 г.

Когато типът на дефектиралата стока предполага необходимост потребителят да разполага постоянно с нея, за времето на ремонта продавачът може да предостави безплатно заместваща, включително обновена (Refurbished). Обновена стока е употребяван продукт, който е преминал през технически преглед, почистен е, при необходимост е ремонтиран и е приведен във фабрично състояние. Такива продукти могат да бъдат например върнати онлайн покупки в 14-дневния срок без дефект, мостри, стоки с отстранен от оторизиран сервиз лек дефект, върнати заради нарушена транспортна опаковка и др.

“Нерядко потребителите остават с впечатлението, че животът на някои продукти е твърде кратък и скоро след гаранцията се налага нова покупка. В същото време невинаги искаме да се откажем от стария си телефон или хладилник, ако той се повреди. Новите европейски правила дават на потребителите повече информация, възможности и облекчени процедури за ремонт и след изтичането на двугодишната законова гаранция уред, за да могат да използват стоките си по-дълго, вместо да ги изхвърлят и заменят с нови”, казва авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.

Дори след като изтече законовата гаранция, търговците вече нямат право да откажат поправка на ремонтопригодна стока. Те няма да могат да се освободят от това задължение чрез общи условия или договорни клаузи. Това ще се отнася и за случаите, в които стоката вече е била ремонтирана.

За да могат потребителите да изберат най-изгодния за тях доставчик на ремонтни услуги за следгаранционна поправка, той ще трябва да предоставя т.нар. Европейски формуляр за информация за ремонт на стоки – безплатно, на траен носител, в разумен срок след поискването и преди потребителят да бъде обвързан с договор за предоставяне на ремонтните услуги. Наред с всички задължителни реквизити, във формуляра трябва да е посочена цената на поправката или начинът на нейното изчисляване, както и дали и при какви условия ще бъде предоставена временно заместваща стока. Така потребителите ще могат по-лесно да сравняват различни оферти за ремонт.

За по-лесно откриване на сервизи и резервни части за извършването на следгаранционните ремонти, през 2027 г. Европейската комисия ще стартира специална онлайн платформа, с безплатен достъп и възможност за ползване и от хора с увреждания. Чрез нея потребителите могат да се свързват и с продавачи на обновени стоки, и с купувачи на стоки за обновяване. Платформата ще има национално подразделение за България.

Следгаранционният ремонт може да бъде извършен безплатно или на разумна цена и в разумен срок от датата, на която потребителят е предоставил стоката или достъп до нея. Дори след като е изтекла законовата гаранция, при ремонт производителят може да предостави заместваща стока безплатно или срещу разумна сума за времето на престой на дефектиралата стока в сервиза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 купуваме китайското щото сме бедни

    9 1 Отговор
    Каква ремонтопригодност на китайските боклуци????

    Коментиран от #8

    08:59 27.07.2026

  • 2 Гуньо Простиа

    9 0 Отговор
    То и до сега можеше ако иска търговеца. Демек нищо

    Коментиран от #10

    09:00 27.07.2026

  • 3 Защо ни Пробетвате ?

    7 0 Отговор
    Некачествени !

    Европейски И Азиатски !

    Боклуци ?

    Коментиран от #9

    09:02 27.07.2026

  • 4 шаа

    10 0 Отговор
    повечето европейски директиви само влошават положението на крайните потребители, независимо с какви думи ще бъдат пакетирани и описани правата им

    09:03 27.07.2026

  • 5 Новичок

    8 2 Отговор
    Пълна измама на капиталистите,пфу... производителят бил задължен да ремонтира да бе да.И кой ще ги ремонтира ??? Техници няма.

    Коментиран от #12

    09:06 27.07.2026

  • 6 Крива €С краставица

    4 1 Отговор
    Ура, другарки и другари! Поредното "велико достижение" на €клептокрацията!

    09:07 27.07.2026

  • 7 Хубаво

    7 0 Отговор
    ама ако ремонте излиза по-скъпо от нов уред, както е 90% от случаите? Отделно, последните години, повечето уреди са така напревни, че да нямат ремонтиране. Всичко е капсуловано и се смена на модули. Явно в Брюксел седят хора, които са хем ужасно некомпетентни, хем живеят в някъв паралелен свят...

    Коментиран от #11

    09:07 27.07.2026

  • 8 Аз пък ще ти кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "купуваме китайското щото сме бедни":

    Китайските боклуци с никаква гаранция за качество и безопасност може да ги купувате, може и да не ги купувате! Има много стоки, които се произвеждат в Китай по европейските стандарти, част от които се внасят легално от европейски търговци, които са длъжни да спазват правилата.

    09:26 27.07.2026

  • 9 За качеството

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Защо ни Пробетвате ?":

    С дигиталния пазар свободата и възможностите са безкрайни. Никой нищо на никого не "пробутва" - въпрос на избор. А англичанинът е казал отдавна: не съм богат да купувам евтино.

    09:29 27.07.2026

  • 10 Новото е 1 година повече

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гуньо Простиа":

    Сега при ремонт получавате една допълнителна година гаранция - към момента това не е така. И това е новото.

    09:31 27.07.2026

  • 11 Ремонтът

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хубаво":

    Ремонтът трябва да е безплатен или на разумна цена - това се казва в правилата.

    Коментиран от #15

    09:32 27.07.2026

  • 12 Платформа за сервизи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Новичок":

    Ще има платформа за откриване на сервизи и на резервни части, каквито производителите ще бъдат длъжни да поддържат.

    09:33 27.07.2026

  • 13 Нови умове

    4 0 Отговор
    За асфалт и мантинели, важи ли евродирективата, че един бивш премиер много се интересува?

    09:33 27.07.2026

  • 14 Всичко е чудесно

    1 1 Отговор
    Само на хартия.Как точно ще се реализира това на практика обаче? Първо трябва да си намериш сервиз, който да ти оправи стоката за достатъчно кратко време. Като се има предвид колко форми трябва да се попълнят и колко трябва да се чака за да приключи ремонта, направо не ми се мисли. Пробвали ли сте да сервизирате електроуред от Лидл или Кауфланд? Ако не сте - пробвайте!

    09:41 27.07.2026

  • 15 Безплатен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ремонтът":

    обяд няма извън гаранцията (дори и там не всичко се покрива), и ела да го обясниш на майсторите, какво значи разумна цена, като дойдат да ти ремонтират я хладилник, я пералния, като самото идване и диагнозата е 8-90Евро, след това идва и самия ремонт, който е на цената на частите

    09:53 27.07.2026

  • 16 Кой разбира тук се спира...

    0 0 Отговор
    две за левче пет за двааа, чок боклук задръсти Дунава 😀

    10:27 27.07.2026

  • 17 То Хубаво Ама

    0 0 Отговор
    КЗП като не работи, какво правим? Сигурно голяма част са на "издръжка" на продавачите или просто ги мързи. Но за да се спазват всякакви европейски директиви и закони трябва да бъдат прилагани! Без това, те са врата в полето, тоест НИЩО!

    Коментиран от #18

    10:30 27.07.2026

  • 18 КЗП всъщност се изчерпва до

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "То Хубаво Ама":

    една баба, един дядо и една другарка в майчинство, дето се редуват за да отговарят на евентуални телефонни обаждания за 100-тина кинта допълнителен доход на месец.

    10:50 27.07.2026

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