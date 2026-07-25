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VW ще предлага китайски си модели и в Европа

VW ще предлага китайски си модели и в Европа

25 Юли, 2026 10:30 822 7

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Не е изключено и да се произвеждат на местна земя

VW ще предлага китайски си модели и в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen полага основите за внос на своите модели, проектирани и произведени в Китай, в европейските автосалони. Изправен пред мащабна корпоративна реструктуризация, насочена към намаляване на разходите за научноизследователска и развойна дейност и опростяване на инженерната сложност, германският автомобилен гигант планира да използва своя център в Далечния Изток, за да запълни очевидните пропуски в продуктовата си гама на родния си пазар. В изявление пред анализатори по време на конференцията за представяне на полугодишните резултати главният изпълнителен директор на Volkswagen Group Оливер Блуме не скри намерението на компанията да се съобразява с новите глобални правила, като отбеляза, че значителното оперативно присъствие на VW в Китай ѝ осигурява същите възможности за износ, от които се ползват местните китайски конкуренти.

Вместо да наводни европейските дилърски мрежи с малки или средни електромобили, които биха канибализирали директно съществуващите продуктови линии, разработени в Европа, стратегията на Volkswagen е насочена към сегменти на пазара, в които няма конкуренция. Стратегията се основава на инициативата на компанията „В Китай, за Китай“, като разширява ролята ѝ в глобална производствена база за пазарите в Южното и Източното полукълбо, преди да навлезе селективно в Европа. Блуме подчерта, че всеки модел, разработен в Китай, който предприеме пътуването на запад, ще запълни ниши, които понастоящем не са обхванати в Европа, като по този начин се гарантира, че западните проекти за разработка остават незасегнати, а в същото време се елиминират излишните разходи за инженеринг в различните региони.

Този двустранен подход не само предлага на Volkswagen изход за излишния производствен капацитет в Китай на фона на ожесточените местни ценови войни, но и представлява умен политически жест на помирение към европейските му служители. На фона на продължаващите опасения относно потенциални закривания на заводи в цяла Европа, Блуме потвърди, че ако реакцията на пазара към първоначалния износ се окаже положителна, производството на тези разработени в Китай платформи в крайна сметка би могло да бъде локализирано в недостатъчно натоварени европейски сглобяващи заводи, за да се поддържат производствените линии в действие.

Начело на настъплението в европейските автосалони биха могли да бъдат флагмански модели като разработения от SAIC ID.Era 7X – голям SUV с удължител на пробега (EREV), който бързо си извоюва силни позиции в сегмента на пълноразмерните кросоувъри в Китай. Автомобилите със задвижващи системи с удължител на пробега предлагат привлекателно преходно решение за европейските купувачи, които все още се колебаят по отношение на изцяло електрическите автомобили, като осигуряват сигурност на пробега с помощта на бензин в очакване на предстоящите забрани за двигатели с вътрешно горене, като същевременно избягват потенциалните проблеми с митата.


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