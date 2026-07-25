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Mercedes показа серийния G63 AMG Cabriolet

Mercedes показа серийния G63 AMG Cabriolet

25 Юли, 2026 13:30 541 1

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Все още част от камуфлажа остава

Mercedes показа серийния G63 AMG Cabriolet - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След 12-годишно прекъсване Mercedes-AMG официално връща кабриолетите в семейството на Geländewagen. След изтеглянето от пазара на предишния кабриолет от G-класа през 2014 година, марката от Афалтербах започна да публикува официални тийзъри за предстоящия Mercedes-AMG G 63 Cabriolet, като предоставя на ентусиастите подробен поглед върху инженерните подобрения, стоящи зад завръщането на луксозния офроудър.

Не е изненада, че кабриолетът запазва всички емблематични дизайнерски елементи, които определят G-Wagen от десетилетия насам, включително изправения си квадратен профил, предните мигачи, монтирани на калниците в горната част, видимите панти на вратите и резервната гума, монтирана на капака. Въпреки това, последните тийзър снимки потвърждават, че новият модел възприема архитектура на покрива в стил „ландаулет“, а не традиционна конфигурация на пълноценно кабрио. Твърдата метална секция на покрива остава постоянно закрепена над водача и предния пътник, като оставя само задната част на пътническото отделение изложена на атмосферните влияния, когато платненият покрив се прибира.

Mercedes показа серийния G63 AMG Cabriolet

Проектирането на каросерия с отворен покрив за тежък офроудър с рама е наложило значителни структурни модификации. Електрическият сгъваемият мек покрив разчита на сложен механизъм, състоящ се от над 500 специално изработени компонента, който се сгъва компактно в специално отделение, разположено точно пред задната резервна гума. Тъй като сгъваемият покрив закрива традиционните места за монтаж, инженерите са преместили третата стоп-светлина директно в центъра на капака на резервната гума.

Под капака G63 Cabriolet се задвижва от доказалия се 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо на AMG, развиващ 585 конски сили и 850 нютонметра въртящ момент. Докато стандартният G63 със затворен покрив ускорява до 100 км/ч за около 4,2 секунди и достига максимална скорост от 220 км/ч, допълнителните укрепвания на шасито и електрическата система на покрива биха могли леко да променят тези показатели за динамиката поради увеличеното собствено тегло.

Mercedes показа серийния G63 AMG Cabriolet

Вариантите с отворен покрив са част от ДНК-то на G-Class още от първоначалното ѝ пускане на пазара за граждански и военни нужди през 1979 година. Оригиналният модел с мек покрив се произвеждаше в малки серии до 2013 година, когато нарастващите производствени разходи, ограниченото търсене и по-строгите изисквания за безопасност при сблъсък наложиха временното му изтегляне от пазара. Mercedes за кратко се върна към концепцията за кабриолет през 2018 година с изключително ексклузивния Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, преработен модел с дълго междуосие и портална ос, ограничен до едва 99 бройки, чиято първоначална цена надхвърляше 750 000 евро, а по-късно се търгуваше за седемцифрени суми на колекционерския пазар.

Новият Mercedes-AMG G 63 Cabriolet ще направи официалния си световен дебют към края на 2026 година. Сглобяването ще се извършва заедно със стандартните модели от G-класа в производствените съоръжения на Magna Steyr в Грац, Австрия, като производството е планирано да започне през първото тримесечие на 2027 година, а доставките до клиентите ще последват малко по-късно през пролетта.


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