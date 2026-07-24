Ето я новата кола за сигурност във Formula 1

В продължение на три десетилетия „сребърната звезда“ е емблематична част от Formula 1. По повод 30-годишното партньорство между Mercedes-AMG и FIA, функциите на колата за безопасност официално се предават на съвсем ново състезателно „оръжие“, което дебютира на Хунгароринг в лицето на Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+.

Това високопроизводително купе става 14-ият официален автомобил за безопасност на FIA във Formula 1, предоставен от марката от Афалтербах, като заменя агресивния GT Black Series, който води колоната в 51 Гран При между 2022 и 2026 година. От решаващо значение е, че GT 63 PRO бележи важен механичен пробив за тази роля, като се превръща в първия автомобил за безопасност в историята на Formula 1, оборудван с променливо задвижване на всички колела.

Под дългия капак от композитни материали се намира ръчно изработен 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо, развиващ 450 kW (612 hp) и 850 Nm въртящ момент, предавани чрез 9-степенна трансмисия AMG Speedshift MCT. Добавянето на системата AMG Performance 4MATIC+ отговаря на критична нужда по време на състезателните уикенди - поддържане на жизненоважната скорост и сцепление при хлъзгави, мокри условия на пистата, така че следващите болиди от F1 да могат да запазят топлината в своите сликове и карбонови спирачки.

За да издържи продължителното натоварване при високи скорости на пистата, автомобилът се предлага стандартно с най-големия високопроизводителен карбоново-керамичен спирачен пакет на AMG и значително преработена аеродинамика. Нов преден сплитер, активно профилиране на долната част на каросерията, див-плани и модифицирано задно крило осигуряват стабилност на шасито. Благодарение на умно решение при конфигурацията традиционната светлинна лента, монтирана на покрива, е интегрирана директно в системата от активни клапи на задното крило, което позволява LED сигналните светлини да остават видими дори при силен дъжд, като същевременно оптимизира въздушния поток при висока скорост.

Вътрешността на кабината е оборудвана с пълна система за безопасност по стандартите на FIA, включваща цялостна клетка, шестточкови състезателни колани, специално изработени кожени седалки и специализирано оборудване за комуникации. Опитният пилот на кола за безопасност Бернд Майлендер ще седне зад волана за първи път в реални състезателни условия в Унгария, управлявайки машина, която съчетава перфектно екстремните пистови възможности със стабилност при всякакви метеорологични условия.