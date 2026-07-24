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Ето я новата кола за сигурност във Formula 1

Ето я новата кола за сигурност във Formula 1

24 Юли, 2026 19:39 786 6

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Mercedes отново доставя автомобилите

Ето я новата кола за сигурност във Formula 1 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В продължение на три десетилетия „сребърната звезда“ е емблематична част от Formula 1. По повод 30-годишното партньорство между Mercedes-AMG и FIA, функциите на колата за безопасност официално се предават на съвсем ново състезателно „оръжие“, което дебютира на Хунгароринг в лицето на Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+.

Това високопроизводително купе става 14-ият официален автомобил за безопасност на FIA във Formula 1, предоставен от марката от Афалтербах, като заменя агресивния GT Black Series, който води колоната в 51 Гран При между 2022 и 2026 година. От решаващо значение е, че GT 63 PRO бележи важен механичен пробив за тази роля, като се превръща в първия автомобил за безопасност в историята на Formula 1, оборудван с променливо задвижване на всички колела.

Ето я новата кола за сигурност във Formula 1

Под дългия капак от композитни материали се намира ръчно изработен 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо, развиващ 450 kW (612 hp) и 850 Nm въртящ момент, предавани чрез 9-степенна трансмисия AMG Speedshift MCT. Добавянето на системата AMG Performance 4MATIC+ отговаря на критична нужда по време на състезателните уикенди - поддържане на жизненоважната скорост и сцепление при хлъзгави, мокри условия на пистата, така че следващите болиди от F1 да могат да запазят топлината в своите сликове и карбонови спирачки.

Ето я новата кола за сигурност във Formula 1

За да издържи продължителното натоварване при високи скорости на пистата, автомобилът се предлага стандартно с най-големия високопроизводителен карбоново-керамичен спирачен пакет на AMG и значително преработена аеродинамика. Нов преден сплитер, активно профилиране на долната част на каросерията, див-плани и модифицирано задно крило осигуряват стабилност на шасито. Благодарение на умно решение при конфигурацията традиционната светлинна лента, монтирана на покрива, е интегрирана директно в системата от активни клапи на задното крило, което позволява LED сигналните светлини да остават видими дори при силен дъжд, като същевременно оптимизира въздушния поток при висока скорост.

Вътрешността на кабината е оборудвана с пълна система за безопасност по стандартите на FIA, включваща цялостна клетка, шестточкови състезателни колани, специално изработени кожени седалки и специализирано оборудване за комуникации. Опитният пилот на кола за безопасност Бернд Майлендер ще седне зад волана за първи път в реални състезателни условия в Унгария, управлявайки машина, която съчетава перфектно екстремните пистови възможности със стабилност при всякакви метеорологични условия.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Това

    0 0 Отговор
    Е! (тъпи триещи ограничения) V- 8!

    19:47 24.07.2026

  • 4 Боклуюк

    1 6 Отговор
    немски!

    19:51 24.07.2026

  • 5 голема

    1 2 Отговор
    статия бе, как се сетихте колко ни вълнува темата ?!......

    Коментиран от #6

    20:07 24.07.2026

  • 6 Лопата Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "голема":

    Ви вълнува? Кои се Вие бе? Ти са нямаш раздвоение на личността?! Не може всяка статия да те вълнува, клепар!

    20:26 24.07.2026