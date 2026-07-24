Tesla oтбеляза рекордни доставки и рекорден срив на акции

Годината на „вълнуващите обрати“ за Tesla претърпя рязък спад на Уолстрийт след отчета за финансовите резултати за второто тримесечие, въпреки че производителят на електромобили отбеляза рекордна серия от продажби. След като в началото на месеца бяха обявени рекордни данни за доставките, които сигнализираха за значително възстановяване спрямо предишните слаби тримесечия, инвеститорите реагираха с брутална бързина на основните финансови показатели. До края на търговията в четвъртък акциите на Tesla се сринаха с 14,5 процента, за да се установят на 319,69 долара, като за една-единствена търговска сесия се изпариха невероятните 214,5 милиарда долара от пазарната капитализация. Това еднодневно сриване бележи най-тежката финансова загуба в историята на компанията, като за двадесет и четири часа се изгуби повече стойност, отколкото общата пазарна капитализация на всеки един от традиционните автомобилни производители конкуренти.

Масивното разпродаване бе в рязък контраст с физическия обем, излизащ от завода на Tesla. Между април и юни производството достигна 451 758 автомобила, докато глобалните доставки достигнаха 480 126 единици, което отбеляза най-силното второ тримесечие в историята на компанията и скок от 25 процента спрямо същия период миналата година. Драматичното увеличение на обема сложи дългоочаквано край на поредицата от тримесечия на спад в доставките спрямо същия период на предходната година. Както се очакваше, седанът Model 3 и кросоувърът Model Y поеха основната тежест, като съставляваха 467 762 от тези доставки. Останалите 12 364 единици бяха разпределени между Cybertruck, Semi и остатъчните запаси от вече преустановените Model S и Model X.

Тенденциите в глобалното търсене очертаха ясна картина за тримесечието, като Tesla се възползва от силния ръст на продажбите на ключови европейски пазари като Португалия, Словения и Литва, наред с устойчивия импулс в Азиатско-тихоокеанския регион, включително Южна Корея, Австралия, Япония, Тайван и Тайланд. Високите цени на горивото, свързани с продължаващия конфликт в Иран, допринесоха за насочването на европейските купувачи към електрическите задвижвания през първата половина на годината, докато представянето на триредовия Model Y L също изигра роля за стимулиране на ентусиазма на купувачите. Общите приходи скочиха с 26 процента на годишна база до 28,24 милиарда долара, като значително надминаха прогнозите на Уолстрийт. Продажбите в автомобилния сектор генерираха 20,52 млрд. долара от тази обща сума, което представлява ръст от 23%, докато енергийният сектор донесе 3,14 млрд. долара. Услугите и вторичните източници на приходи отбелязаха огромен скок от 50%, достигайки 4,58 млрд. долара.

Въпреки ръста на приходите, рентабилността претърпя забележим спад, което разтревожи инвеститорите. Брутните маржове се свиха от 17,2% до 16,8% — като не достигнаха референтната стойност от 19,4%, предвидена от анализаторите на Уолстрийт — докато нетната печалба по GAAP спадна с 5% до 1,11 млрд. долара. Намаляването на печалбата се дължеше на по-ниските средни цени на сделките за целия автомобилен парк, намаляващите приходи от регулаторните квоти за емисии и значителния скок в оперативните разходи, тъй като Tesla инвестира капитал в разработването на изкуствен интелект и в авангардни изследователски проекти.