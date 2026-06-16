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Mercedes представи наточени версии на най-новите си "джипки"

Mercedes представи наточени версии на най-новите си "джипки"

16 Юни, 2026 08:55 1 167 4

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AMG варианти на GLE и GLS дебютираха днес

Mercedes представи наточени версии на най-новите си "джипки" - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Само няколко месеца след като Mercedes-Benz вдигна завесата над обновената си основна гама SUV-ове, инженерите от спортното подразделение AMG извадиха своите версии в лицето на AMG GLE 63 S (предлаган в традиционна SUV версия и с наклонена купе-каросерия) заедно с масивния, триредов GLS 63. Докато автомобилната индустрия непрекъснато се опитва да насочи ентусиастите към plug-in хибриди, Affalterbach заема предизвикателна и невероятно изтънчена позиция. Чрез пълно преосмисляне на вътрешната архитектура на легендарния си осемцилиндров двигател, AMG създава двойка високопроходими гиганти, които съчетават брутално ускорение, предизвикващо законите на физиката, с лукс от най-високо ниво.

Mercedes представи наточени версии на най-новите си "джипки"

Главната новост се крие изцяло под капака, където Mercedes е внедрил своя напълно преработен двигател M177 EVO. Този 4,0-литров V8 с двойно турбо напълно заменя традиционната си конфигурация с нов колянов вал, вдъхновен от моторспорта. Тази масивна инженерна промяна драстично намалява въртящата маса и вътрешните вибрации, позволявайки на двигателя с принудително пълнене да ускорява с незабавна реакция. Докато максималната мощност остава идентична с тази на излизащия от производство модел – 603 конски сили и 750 нютон метра въртящ момент, реагирането на педала на газта в реални условия е променено драстично, разказват от компанията.

Mercedes представи наточени версии на най-новите си "джипки"

Всякаква потенциална следа от турбо лаг в ниските обороти се елиминира напълно от интегриран стартер-генератор (ISG 2.0). Тази усъвършенствана 48-волтова система за мека хибридна технология добавя мигновени 23 конски сили директно в задвижващия механизъм при ниски обороти на двигателя. Цялата система насочва своята енергия през светкавично бързата деветстепенна автоматична трансмисия AMG Speedshift и напълно променлива система за задвижване на четирите колела 4Matic+. GLE 63 S от 0 до 100км/ч за 3,6 секунди, а огромният GLS 63 постига същия спринт за едва 3,9 секунди. Максималната скорост и за двата модела е електронно ограничена до зашеметяващите 280 км/ч.

Mercedes представи наточени версии на най-новите си "джипки"

И двата модела са оборудвани с въздушно окачване Ride Control+ на AMG с високотехнологично адаптивно амортизиране. При стандартни режими на шофиране като Sport и Sport+ автомобилът автоматично се снижава с 25мм, за да понижи центъра на тежестта. От друга страна, агресивната настройка „Trail“ повдига шасито с цели 50мм за движение по неравен терен – макар че, да бъдем честни, почти никое от тези скъпоструващи чудовища никога няма да излезе от асфалта. Този хардуер работи в перфектна хармония с активни електромеханични стабилизатори на накланяне, които сканират пътя до 1000 пъти в секунда, гарантирайки, че тези масивни превозни средства взимат завоите толкова стабилно, колкото спортен седан.

Визуално дизайнерският екип на AMG е заложил на сдържаност, а не на агресия. Вариантите на средноразмерния GLE се отличават със затъмнена предна решетка с разширени функционални отвори за охлаждане, докато флагманският GLS запазва внушителна, елегантна хромирана обработка. Четири изпускателни тръби украсяват задните брони, докато масивните джанти – до 22 цола при GLE и зашеметяващите 23 цола при GLS – запълват колесните арки.

Mercedes представи наточени версии на най-новите си "джипки"

Вътре в интериора, шофьорите са посрещнати от високотехнологично убежище, оборудвано с карбонови орнаменти и най-новия волан AMG Performance, красиво облечен в кожа и приятна на допир алкантара. Цените засега остават пазена тайна, но се очаква съвсем скоро да бъдат обявени.


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  • 1 гост

    2 9 Отговор
    Всеки модел Y ги прави за смях тези груби динозаври и обезсмисля механиката

    Коментиран от #4

    09:02 16.06.2026

  • 2 авто маниак

    2 6 Отговор
    В момента в САЩ цената на употребявана РАВ 4 почти се доближава до цената на нова .Карат си хората хубави коли и си ги ценят .

    09:15 16.06.2026

  • 3 Хм...

    4 0 Отговор
    "...високотехнологично адаптивно амортизиране" Колко бързо се амортизират тези коли, че и високотехнологично?

    09:18 16.06.2026

  • 4 БайБоцимир

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    С какво ги прави за смях? С комфорт и удобството ли? Поне ви върнаха лостчето за мигачите, че трябваше да натискате копчета по волана. А че тези Мерседеси са динозаври е ясно, но стерилната и безлична Тесла определено не е никаква алтернатива.

    09:26 16.06.2026