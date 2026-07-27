Чудовище с 1128 конски сили: Geely представи в Милано най-мощния си всъдеход

Европейската столица на модата стана арена на една от най-екстравагантните автомобилни премиери за годината. В Милано китайският концерн Geely проведе първото официално показване на своя нов флагмански всъдеход – Galaxy Battleship 700. Моделът, който е подготвен за глобална офанзива, веднага привлече вниманието на индустрията с хипертрофирани показатели и смели претенции, въпреки че производителят все още пази голяма част от фините технически детайли в тайна.

В основата на всъдехода залага сложна хибридна архитектура, обединяваща четирицилиндров бензинов турбодвигател (с работен обем от 1,5 или 2,0 литра, развиващ съответно 163 или 218 конски сили) и три електромотора. В пиков режим системата генерира астрономическите 1128 конски сили. Сцеплението се подпомага от интелигентно задвижване на четирите колела с блокиращ диференциал, управлявано от алгоритми с изкуствен интелект. Батерийният блок осигурява чист електрически пробег между 165 и 185 километра, което прави високомощния SUV практичен и за всекидневни градски дестинации.

Габаритите на Galaxy Battleship 700 респектират от пръв поглед – дължина от 5085 мм, ширина почти два метра (1999 мм) и междуосие от 2900 мм. Внушителният пътен просвет от 233 мм подсказва за сериозни възможности извън асфалта, засилени от твърдението на инженерите за над сто специализирани офроуд настройки и режима на работа. Променливата височина на каросерията (между 1895 и 1925 мм) загатва за наличието на адаптивно окачване или специфични офроуд оборудвания на покрива.

Въпреки размерите си, купето е конфигурирано с пет луксозни места, тапицирани с висококачествена естествена кожа. Интериорният арсенал включва огромен централен сензорен екран, панорамен покрив, лидар за автономно управление и висок клас озвучителна инсталация, допълнени от вграден 18,5-литров хладилник. Конструкторите са запазили здравомислие, като са запазили щедър панел с физически бутони на централната конзола – детайл, който все по-рядко се среща в модерните модели, но остава изключително ценен от шофьорите по отношение на ергономията.