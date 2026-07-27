Skoda готви пълна промяна за най-продавания си модел

Настоящата автомобилна сцена е пределно динамична, но малко премиери носят тежестта, която носи бестселърът от Млада Болеслав. В чешката компания очевидно са готови за смели стъпки, защото следващото издание на модела се очертава като радикален сблъсък между чистото електричество и инженерния прагматизъм. Подготвяният за дебют в края на 2027 г. или началото на 2028 г. автомобил стъпва върху платформата SSP на Volkswagen Group, носейки със себе си архитектура от 800 волта и батерии с капацитет между 80 и 100 kWh. Това на хартия осигурява автономност от над 700 километра с едно зареждане. За онези купувачи, за които пълната електромобилност все още буди колебания, инженерите подготвят хибридна алтернатива с бензинов генератор, годна да измине феноменалните 1000 километра без спиране.

Първите стилистични алюзии за бъдещето на модела дойдоха от концептуалната студия Vision O. Макар от централата на марката все още да запазват пълно мълчание относно окончателните линии на серийния вариант, визуалната интерпретация вече придобива конкретни контури. Независими дизайнери бързо съпоставиха силуета на шоукара с познатото и обичано от милиони семейства комби. Крайният резултат демонстрира естетиката Modern Solid, където познатата радиаторна решетка отстъпва място на гладък, аеродинамичен панел. Разширеното междуосие, сниженият покрив и скулптурираните странични профили придават значително по-динамична стойка. В задната част впечатление правят Т-образните светлинни елементи и дифузно осветеният надпис на марката, загатвайки за нов зрял дизайн.

Промяната вътре в купето се очертава не по-малко фундаментална. Очакванията са интериорът да заеме панорамния дисплей от Vision O, разположен в основата на челното стъкло, допълнен от масивен централен сензорен екран. За разлика от много свои конкуренти, чехите няма да сгрешат с прекомерното дигитализиране. Физическите бутони за контрол на климатичната система и за избор на шофьорски режими запазват своите места в името на ергономията. Технологичният арсенал ще включва още изкуствен интелект за гласовите команди, автономни системи от ниво 2+ и възможност за безжични актуализации на софтуера.

По отношение на задвижването, гамата ще предлага конфигурации с един или два електродвигателя. Мощностните показатели ще варират от разумните 200 конски сили до над 400 к.с. при върховото изпълнение vRS. Истинският коз обаче може да се окаже модификацията с удължен пробег. При нея електрически мотори задвижват колелата, а компактен бензинов агрегат работи единствено като генератор на ток за батерията. Първо на пазара ще стъпи практичната версия Combi, а класическият лифтбек ще я последва на по-късен етап, бележейки началото на изцяло нова ера за марката.