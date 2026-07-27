Нови правила за автомобилните врати

Модерният автодизайн все по-агресивно залага на прибиращите се и изцяло електронни бутони на вратите, които придават гладка естетика и подобряват аеродинамиката. В инфарктни ситуации обаче, когато след тежка катастрофа или пожар електрическата инсталация блокира, тези технологични иновации могат бързо да се превърнат в капан за обитателите в купето. В момент на паника търсенето на скрити аварийни лостчета се оказва почти невъзможно, тъй като шофьорите и пътниците нямат време да разгръщат сервизните инструкции.

В отговор на зачестилите опасения Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) стартира процедура по преразглеждане на нормативната уредба. Целта е въвеждането на ясни, универсални и леснодостъпни механизми за напускане на превозното средство при пълна загуба на захранването. Катализатор на промените станаха поредица от казуси и спорове около решенията в интериора на марката Tesla, въпреки че бъдещите изисквания ще бъдат задължителни за абсолютно всеки производител на пазара.

Действията на институцията дойдоха след разглеждането на две отделни петиции. Първата от тях, подадена в края на миналата година от собственик на Tesla Model 3, визираше труднооткриваемите механични ръкохватки при над 179 000 автомобила. Регулаторът не започна директно разследване конкретно по този сигнал, тъй като настоящият федерален стандарт FMVSS 206 определя единствено здравината на ключалките и пантите, без да фиксира къде точно трябва да бъде разположен аварийният лост или как да бъде обозначен.

Въпреки това регулаторният орган подкрепи втората молба, предложена за цялостно нормотворчество. От органа признават, че скритите механизми за аварийно освобождаване представляват сериозен риск за живота при авария. В момента се провеждат и допълнителни проверки по сигнали за блокирани деца в купето на Model Y след срив на 12-волтовата батерия. В отговор американският производител вече разработва нов възлов модул, който ще обедини електронния бутон и механичното задвижване в едно intuитивно движение.

Новият федерален регламент ще промени правилата за цялата автомобилна индустрия, но процесът по гласуване и приемане обикновено отнема години. Тъй като промените няма да имат ретроактивна сила за вече продадените превозни средства, шофьорите на настоящите модели с електронни брави ще трябва сами да се запознаят предварително с местоположението на аварийните лостове в своите автомобили.

Очаква се вълната от регулаторни промени бързо да прескочи Атлантика и да засегне европейския автомобилен пазар. Европейският съюз и независимата организация за безопасност Euro NCAP вече затягат критериите си за сътресения и следкритична спасителна дейност, като от 2026 година оценките за безопасност поставят специален фокус върху лесното извличане на пътници след сблъсък.

Предвид факта, че Икономическата комисия за Европа към ООН (UNECE) непрекъснато хармонизира глобалните технически стандарти, затягането на правилата от страна на американските власти най-вероятно ще ускори приемането на идентични задължителни директиви и в Брюксел. Това ще принуди автомобилните производители да внедрят уеднаквени, интуитивни механични дублиращи системи за всички нови модели, продавани на Стария континент.