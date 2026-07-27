Реалните доходи на домакинствата остават без промяна в еврозоната

През първото тримесечие на годината реалните доходи на домакинствата на човек от населението в еврозоната остават без промяна спрямо предходното тримесечие след ръст от 0,2 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г., предаде БТА.

Реалното потребление на домакинствата на човек от населението също остава без изменение, след увеличение от 0,5 на сто през предходното тримесечие. Това разкриват най-новите сезонно изгладени данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на страницата на институцията.

За Европейския съюз като цяло реалните доходи на човек от домакинство се увеличават с 0,1 на сто през първите три месеца на годината след като нараснаха с 0,2 на сто през периода октомври-декември 2025 г.

В същото време реалното потребление на домакинствата на човек от населението намалява с 0,2 на сто след ръст от 0,5 на сто през предходното тримесечие.

Компоненти на разполагаемия доход на домакинствата

През първото тримесечие на 2026 г. разполагаемите доходи на домакинствата в еврозоната и лекото увеличение в ЕС се обясняват основно на положителния принос на възнагражденията на наетите лица и социалните придобивки, различни от социалните трансфери в натура.

В еврозоната най-силен отрицателен принос са имали нетните доходи от собственост и други нетни текущи трансфери. В ЕС като цяло най-голям негативен ефект са оказали текущите данъци и нетните социални вноски.

Коефициентът на спестяване на домакинствата остава без промяна в еврозоната и расте в ЕС

През първото тримесечие нормата на спестяване на домакинствата остава без промяна във валутната зона и се увеличава с 0,2 процентни пункта (пр. п.) в ЕС в сравнение с предходното тримесечие.

Коефициентът на спестяване се определя като съотношение на спестяванията в брутно изражение спрямо брутния разполагаем доход на домакинствата.

Сред страните от ЕС, за които има налични данни, нивото на спестяване на домакинствата се е увеличило в седем членки и е намаляло в други девет. Унгария регистрира най-голямо увеличение (+3,4 пр. п.), следвана от Дания (+0,6 пр. п.) и Нидерландия (+0,4 пр. п.). В същото време най-голям спад се наблюдава в Румъния (-5,3 пр. п.), Гърция (-3,7 пр. п.) и Австрия (-2,5 пр. п.).

Инвестициите на домакинствата намаляват слабо както в ЕС, и в еврозоната

През първото тримесечие на 2026 г. нивото на инвестициите на домакинствата намалява с 0,1 пр. п. както в еврозоната, така и в ЕС, отнесено към предходното, четвърто тримесечие на м.г.

Сред страните членки, за които са публикувани данни, нивото на инвестициите на домакинствата се е увеличило в четири държави, останало е без изменение в една и е намаляло в останалите единадесет. Румъния е с най-голямо увеличение (+2,2 пр. п.), следвана от Австрия (+0,2 пр.п.) и Нидерландия и Белгия (+0,1 пр. п. и за двете), докато най-голям спад се наблюдава в Гърция (-0,7 пр. п.), Финландия, Италия, Франция и Унгария (-0,2 пр. п. и за четирите).