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Реалните доходи на домакинствата остават без промяна в еврозоната

Реалните доходи на домакинствата остават без промяна в еврозоната

27 Юли, 2026 15:43 447 15

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Коефициентът на спестяване на домакинствата остава без промяна в еврозоната и расте в ЕС

Реалните доходи на домакинствата остават без промяна в еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През първото тримесечие на годината реалните доходи на домакинствата на човек от населението в еврозоната остават без промяна спрямо предходното тримесечие след ръст от 0,2 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г., предаде БТА.

Реалното потребление на домакинствата на човек от населението също остава без изменение, след увеличение от 0,5 на сто през предходното тримесечие. Това разкриват най-новите сезонно изгладени данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на страницата на институцията.

За Европейския съюз като цяло реалните доходи на човек от домакинство се увеличават с 0,1 на сто през първите три месеца на годината след като нараснаха с 0,2 на сто през периода октомври-декември 2025 г.

В същото време реалното потребление на домакинствата на човек от населението намалява с 0,2 на сто след ръст от 0,5 на сто през предходното тримесечие.

Компоненти на разполагаемия доход на домакинствата

През първото тримесечие на 2026 г. разполагаемите доходи на домакинствата в еврозоната и лекото увеличение в ЕС се обясняват основно на положителния принос на възнагражденията на наетите лица и социалните придобивки, различни от социалните трансфери в натура.

В еврозоната най-силен отрицателен принос са имали нетните доходи от собственост и други нетни текущи трансфери. В ЕС като цяло най-голям негативен ефект са оказали текущите данъци и нетните социални вноски.

Коефициентът на спестяване на домакинствата остава без промяна в еврозоната и расте в ЕС

През първото тримесечие нормата на спестяване на домакинствата остава без промяна във валутната зона и се увеличава с 0,2 процентни пункта (пр. п.) в ЕС в сравнение с предходното тримесечие.

Коефициентът на спестяване се определя като съотношение на спестяванията в брутно изражение спрямо брутния разполагаем доход на домакинствата.

Сред страните от ЕС, за които има налични данни, нивото на спестяване на домакинствата се е увеличило в седем членки и е намаляло в други девет. Унгария регистрира най-голямо увеличение (+3,4 пр. п.), следвана от Дания (+0,6 пр. п.) и Нидерландия (+0,4 пр. п.). В същото време най-голям спад се наблюдава в Румъния (-5,3 пр. п.), Гърция (-3,7 пр. п.) и Австрия (-2,5 пр. п.).

Инвестициите на домакинствата намаляват слабо както в ЕС, и в еврозоната

През първото тримесечие на 2026 г. нивото на инвестициите на домакинствата намалява с 0,1 пр. п. както в еврозоната, така и в ЕС, отнесено към предходното, четвърто тримесечие на м.г.

Сред страните членки, за които са публикувани данни, нивото на инвестициите на домакинствата се е увеличило в четири държави, останало е без изменение в една и е намаляло в останалите единадесет. Румъния е с най-голямо увеличение (+2,2 пр. п.), следвана от Австрия (+0,2 пр.п.) и Нидерландия и Белгия (+0,1 пр. п. и за двете), докато най-голям спад се наблюдава в Гърция (-0,7 пр. п.), Финландия, Италия, Франция и Унгария (-0,2 пр. п. и за четирите).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 4 Отговор
    то и цените са си същите
    просто смениха валутата

    15:44 27.07.2026

  • 2 пръц

    13 0 Отговор
    Реалните доходи без промяна, но покупателната способност е с промяна.

    Коментиран от #11

    15:45 27.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да,бе

    15 0 Отговор
    Обедняхме само двойно от еврозоната...Засега.

    Коментиран от #9

    15:49 27.07.2026

  • 5 Хампарцумял

    11 1 Отговор
    Усетихте ли как резко забогатяхте с €то, бе бунaци?!

    15:51 27.07.2026

  • 6 Киро Острото

    10 0 Отговор
    Цените в еврозоната са се дигнали само с един процент.Вервайте!

    15:52 27.07.2026

  • 7 важно е че пришълците и урк са обгрижени

    5 1 Отговор
    Реалните доходи на домакинствата остават без промяна в еврозоната

    15:57 27.07.2026

  • 8 Цвете

    8 0 Отговор
    А БЪЛГАРИЯ КЪДЕ Е? В СПИСЪКЪТ НА КРАДЦИТЕ Е НОМЕР ЕДНО, В СПИСЪКЪТ НА ГЛАДУВАЩИ Е НОМЕР ДВЕ И Т. Н.ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА МИНИ ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИОНЕРСКИТЕ " ПОМОЩИ " ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ ПРЕДИ ГЛАДОМОРА.

    15:58 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стенли

    5 0 Отговор
    Не думайте !!! Щото така наречените демократи" се спукаха да ни обясняват как като влезем в клуба на богатите и в България ще потекат едни инвестиции ,и ще станем минимум Швейцария на балканите , че дори и повече 😁🚽🚾💶🧻

    16:00 27.07.2026

  • 11 ЕЕЕЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "пръц":

    ОКОЛО -70%

    16:05 27.07.2026

  • 12 Помните ли ме?

    0 2 Отговор
    ПОМНИТЕ ли ме?Аз съм другарят Тодор Живков.По мое време един хладилник струваше 5-6 заплати, а цветен телевизор 8-9. Чакахте по 10 години за калпава руска кола и по 20 за жилище ( панелка).Имаше режим на тока, водата и парното,опашки за елементарни стоки и храни, забрана да се говори свободно и да се пътува в чужбина. Застрелвахме ви по границите, когато искахте да избягате от тук и да живеете нормално, а вашите убийци ги правехме ГЕРОИ. Фалирах България ТРИ пъти, а и още можех, но не ми стигнаха силите.Изнесох 32 тона българско злато в Москва, да ни го пазят братски.Надупих се на съветските другари да направя България Руска губерния, но нещо не се получи.Скрих истината за Чернобил, ние в Политбюро ядохме новозеландска пъстърва и аржентински зеленчуци, а за народа оставихме радиоактивните родни марули.--дай този коментар да го направям още по-цветистА сега има малоумници, страдащи по мени затова сте на този хал.

    16:06 27.07.2026

  • 13 от личен опит

    1 0 Отговор
    ние вървим към зануляване

    16:06 27.07.2026

  • 14 Пълни глупости

    1 0 Отговор
    Всичко в Евростат е фалшиво. Българина обедня поне с 30%

    16:09 27.07.2026

  • 15 гошето

    0 0 Отговор
    доходите същите ама разходите двойни... ама не е от еврото

    16:15 27.07.2026