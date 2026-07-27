Заобикаляйки митата китайските хибриди превзеха една трета от европейския пазар

Въвеждането на допълнителни вносни мита от страна на Европейския съюз върху произведените в Китай изцяло електрически автомобили имаше за цел да забави експанзията на източните марки на Стария континент. Реакцията от Пекин и базираните там автогиганти обаче не закъсня и преначерта пазарната карта. Вместо да се борят срещу протекционистичните тарифи при батерийните модели, китайските производители пренасочиха ресурсите и продуктовите си портфолиа към зареждаемите plug-in хибриди (PHEV). Резултатите от този маньовър са повече от впечатляващи – всяка трета продадена PHEV машина в Европа вече излиза от техните поточни линии.
Статистиката за средата на годината потвърждава пълния успех на тази стратегия. Данните на аналитичната компания Dataforce показват, че през месец юни китайските марки са заграбили масивните 34% от всички доставки на plug-in хибриди в Европа. Основният тласък за този скок идва от играчи като BYD, Chery и Geely, както и от брандове с европейски корени и капитали като Polestar и Leapmotor. Като цяло азиатските концерни вече държат 11% от общите продажби на нови автомобили в региона и приблизително една четвърт от целия хибриден сегмент. В същото време пазарният дял на чистите електромобили остава сравнително статичен (между 10 и 15%), което допълнително засили ролята на PHEV моделите като основен двигател на растежа.
В Брюксел обаче вече подготвят контраофанзива. По информация на Reuters, Европейската комисия се приближава до гласуване на извънредни митнически ставки, насочени директно срещу вносните зареждаеми хибриди от Китай. Очаква се новите налози да се изчисляват по индивидуална формула за всеки производител – сходно с механизма за чистите електромобили, където ставките варират между 7,8% и 35,3% в зависимост от нивото на сътрудничество с разследващите органи.
Китайските автомобилни гиганти обаче вече подготвят следващия си ход за неутрализиране на бъдещите финансови санкции, залагайки на пълна локализация. Голяма част от тях активно изграждат или наемат готови производствени мощности на територията на самия Европейски съюз. Сглобяването на автомобили директно на европейска земя ще освободи продукцията им от плащане на вносни мита, с което войната за пазарно надмощие навлезе в изцяло нов, дългосрочен етап.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шопЪ
14:26 27.07.2026
2 Никой
Коментиран от #6, #7, #8
14:43 27.07.2026
3 Частна Република България
14:48 27.07.2026
4 Бръм
14:49 27.07.2026
5 Ха ха ха тукат и звучен шамар
14:52 27.07.2026
6 Бръм
До коментар #2 от "Никой":Спокойно бре, ти и за японски нямаше, па си ги караме. За корейски нямаше, па ги карат. Аз пък чувам, че хората чакали по месец за части от немско! Що бре?
Утре, китаеца ще ти изсипе два кораба с по 10000 контейнера части, та да си отбереш.
14:52 27.07.2026
7 Частна Република България
До коментар #2 от "Никой":Не е така. Карал съм греатвол с10 ,четири години. Всичко има. Това са вменени мисли. Частите са еднакви,като европейските. Например динамото Бош произвежда 1м бройки,придава и на Пежо,Ауди и на донгфенг. Накладките ,амортисьорите . Да за фарове и брони е така. Чака се.но части по обслужването има много.
14:53 27.07.2026
8 Ха ха ха механик
До коментар #2 от "Никой":А европейските талиги висят по 2-3 месеца в сервизи! Части има ама за да ти сменят нещо се сваля двигателя и колата се разглобява на съставни части.Немски легени направени от капачки.Пластмасови водни поми, пластмасови съединения, пластмасови помпи съединител и още куп два дни мога да пиша.Все неща готини да те оставят на пътя.Спомням си като си купих първата Хонда през далечната 1997г. ей такива папагали като теб ми повтаряха само: части няма двигателите били капсуловани и куп други измислици.За автомобил който е направен от инженери с мисъл части не ти трябват.Части ти трябват
за немските легени направени от счетоводители.Япония и Корея размаза немските терлици а сега се включва и Китай.Немското АУТО скоро ще е АУТ и Китайците ще ги купуват за по 1 долър като започнат фалитите.
15:18 27.07.2026
9 SDEЧЕВ
15:32 27.07.2026