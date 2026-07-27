Заобикаляйки митата китайските хибриди превзеха една трета от европейския пазар

Въвеждането на допълнителни вносни мита от страна на Европейския съюз върху произведените в Китай изцяло електрически автомобили имаше за цел да забави експанзията на източните марки на Стария континент. Реакцията от Пекин и базираните там автогиганти обаче не закъсня и преначерта пазарната карта. Вместо да се борят срещу протекционистичните тарифи при батерийните модели, китайските производители пренасочиха ресурсите и продуктовите си портфолиа към зареждаемите plug-in хибриди (PHEV). Резултатите от този маньовър са повече от впечатляващи – всяка трета продадена PHEV машина в Европа вече излиза от техните поточни линии.

Статистиката за средата на годината потвърждава пълния успех на тази стратегия. Данните на аналитичната компания Dataforce показват, че през месец юни китайските марки са заграбили масивните 34% от всички доставки на plug-in хибриди в Европа. Основният тласък за този скок идва от играчи като BYD, Chery и Geely, както и от брандове с европейски корени и капитали като Polestar и Leapmotor. Като цяло азиатските концерни вече държат 11% от общите продажби на нови автомобили в региона и приблизително една четвърт от целия хибриден сегмент. В същото време пазарният дял на чистите електромобили остава сравнително статичен (между 10 и 15%), което допълнително засили ролята на PHEV моделите като основен двигател на растежа.

В Брюксел обаче вече подготвят контраофанзива. По информация на Reuters, Европейската комисия се приближава до гласуване на извънредни митнически ставки, насочени директно срещу вносните зареждаеми хибриди от Китай. Очаква се новите налози да се изчисляват по индивидуална формула за всеки производител – сходно с механизма за чистите електромобили, където ставките варират между 7,8% и 35,3% в зависимост от нивото на сътрудничество с разследващите органи.

Китайските автомобилни гиганти обаче вече подготвят следващия си ход за неутрализиране на бъдещите финансови санкции, залагайки на пълна локализация. Голяма част от тях активно изграждат или наемат готови производствени мощности на територията на самия Европейски съюз. Сглобяването на автомобили директно на европейска земя ще освободи продукцията им от плащане на вносни мита, с което войната за пазарно надмощие навлезе в изцяло нов, дългосрочен етап.