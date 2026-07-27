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Заобикаляйки митата китайските хибриди превзеха една трета от европейския пазар

Заобикаляйки митата китайските хибриди превзеха една трета от европейския пазар

27 Юли, 2026 14:08 1 119 9

  • китайски автомобили-
  • мита-
  • европа-
  • хибриди

Азиатските автомобилни концерни реагираха светкавично на наложените протекционистични бариери, пренасочвайки експанзията си към зареждаемите хибриди

Заобикаляйки митата китайските хибриди превзеха една трета от европейския пазар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въвеждането на допълнителни вносни мита от страна на Европейския съюз върху произведените в Китай изцяло електрически автомобили имаше за цел да забави експанзията на източните марки на Стария континент. Реакцията от Пекин и базираните там автогиганти обаче не закъсня и преначерта пазарната карта. Вместо да се борят срещу протекционистичните тарифи при батерийните модели, китайските производители пренасочиха ресурсите и продуктовите си портфолиа към зареждаемите plug-in хибриди (PHEV). Резултатите от този маньовър са повече от впечатляващи – всяка трета продадена PHEV машина в Европа вече излиза от техните поточни линии.

Статистиката за средата на годината потвърждава пълния успех на тази стратегия. Данните на аналитичната компания Dataforce показват, че през месец юни китайските марки са заграбили масивните 34% от всички доставки на plug-in хибриди в Европа. Основният тласък за този скок идва от играчи като BYD, Chery и Geely, както и от брандове с европейски корени и капитали като Polestar и Leapmotor. Като цяло азиатските концерни вече държат 11% от общите продажби на нови автомобили в региона и приблизително една четвърт от целия хибриден сегмент. В същото време пазарният дял на чистите електромобили остава сравнително статичен (между 10 и 15%), което допълнително засили ролята на PHEV моделите като основен двигател на растежа.

В Брюксел обаче вече подготвят контраофанзива. По информация на Reuters, Европейската комисия се приближава до гласуване на извънредни митнически ставки, насочени директно срещу вносните зареждаеми хибриди от Китай. Очаква се новите налози да се изчисляват по индивидуална формула за всеки производител – сходно с механизма за чистите електромобили, където ставките варират между 7,8% и 35,3% в зависимост от нивото на сътрудничество с разследващите органи.

Китайските автомобилни гиганти обаче вече подготвят следващия си ход за неутрализиране на бъдещите финансови санкции, залагайки на пълна локализация. Голяма част от тях активно изграждат или наемат готови производствени мощности на територията на самия Европейски съюз. Сглобяването на автомобили директно на европейска земя ще освободи продукцията им от плащане на вносни мита, с което войната за пазарно надмощие навлезе в изцяло нов, дългосрочен етап.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шопЪ

    10 3 Отговор
    Мой познат , луд фен на немските коли , в момента кара китайска .Нямам какво друго да кажа .Съвсем скоро ,всички ще карат китайски коли

    14:26 27.07.2026

  • 2 Никой

    3 5 Отговор
    В България фирмите нямат резервни части за китайските автомобили . Ако се повреди чакаш 30 и повече дни да поръчат ако открият от някой неизвестен китайски сайт.

    Коментиран от #6, #7, #8

    14:43 27.07.2026

  • 3 Частна Република България

    3 1 Отговор
    Преди около 25-30 години,когато си купувах първият гсм беше Сименс,мисля модел М6, след това имах много ериксони,Нокия, дори и два модела на Бош. Сега пиша този коментар от китайско оппо. ЕС освен да налага мита,да се заеме по сериозно с производство и нормализира цените. Не може вечно за 404 да мисли. Защото както е тръгнало ,така ще стане и с автомобилите. Както с гсм имите. Не ,че е лошо.

    14:48 27.07.2026

  • 4 Бръм

    2 0 Отговор
    Хаха, думите ми се потвърждават - немците, ще искат да работят за китайците! След идващото цунами от фалити, всички знаят чии предстоят и десетки хилядите загубени добре платени работни места, ще настъпи изтрезняване. Е, разбира се Урсуляците може да капсулират ЕС и да го затворят за чуждо влияние, по примера на Северна Корея. Това ли е решението? Явно към това се стремят. А следващата стъпка, понеже не могат да дестабилизират Китай икономически, ще бъде .....

    14:49 27.07.2026

  • 5 Ха ха ха тукат и звучен шамар

    5 0 Отговор
    днес пак по Брюкселските меки китки, баба Мърсолана и немскофренските сервизни паркетници струващи голям чувал с пари.Аз като казвам, че Другарят Си Дзин ще ви научи на обноски европейските понита ми се смеят.

    14:52 27.07.2026

  • 6 Бръм

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Спокойно бре, ти и за японски нямаше, па си ги караме. За корейски нямаше, па ги карат. Аз пък чувам, че хората чакали по месец за части от немско! Що бре?
    Утре, китаеца ще ти изсипе два кораба с по 10000 контейнера части, та да си отбереш.

    14:52 27.07.2026

  • 7 Частна Република България

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Не е така. Карал съм греатвол с10 ,четири години. Всичко има. Това са вменени мисли. Частите са еднакви,като европейските. Например динамото Бош произвежда 1м бройки,придава и на Пежо,Ауди и на донгфенг. Накладките ,амортисьорите . Да за фарове и брони е така. Чака се.но части по обслужването има много.

    14:53 27.07.2026

  • 8 Ха ха ха механик

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    А европейските талиги висят по 2-3 месеца в сервизи! Части има ама за да ти сменят нещо се сваля двигателя и колата се разглобява на съставни части.Немски легени направени от капачки.Пластмасови водни поми, пластмасови съединения, пластмасови помпи съединител и още куп два дни мога да пиша.Все неща готини да те оставят на пътя.Спомням си като си купих първата Хонда през далечната 1997г. ей такива папагали като теб ми повтаряха само: части няма двигателите били капсуловани и куп други измислици.За автомобил който е направен от инженери с мисъл части не ти трябват.Части ти трябват
    за немските легени направени от счетоводители.Япония и Корея размаза немските терлици а сега се включва и Китай.Немското АУТО скоро ще е АУТ и Китайците ще ги купуват за по 1 долър като започнат фалитите.

    15:18 27.07.2026

  • 9 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    С мита ЕС допринася за това екологично чистите коли да са недостъпни за повечето българи. Какъв гнусен фарс. Зелени сделки и т. н. Шарлатани сър. Да ограничаваш прогреса с мита и да допринасящ за задръстването на България с дизелови дрънгели е геноцид за нашите деца Време е Урсулите детеубийци да бъдат сменени и специалните мита премахнати. Искаме децата ни да дишат чист въздух в градовете, а не да спасяваме германските чалми от безработица

    15:32 27.07.2026