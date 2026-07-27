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Volkswagen Touareg запали и се движи след близък взрив с ракета в Украйна (ВИДЕО)

Volkswagen Touareg запали и се движи след близък взрив с ракета в Украйна (ВИДЕО)

27 Юли, 2026 10:25 515 11

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  • ракета

Има предложения колата да отиде в музей на марката

Volkswagen Touareg запали и се движи след близък взрив с ракета в Украйна (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Съвременните автомобили често са обект на критики, че са прекалено крехки „цифрови компютри на колела“, с толкова сложна електроника, че дори един задействан сензор на електронния блок за управление (ECU) може да блокира цялото шаси. Въпреки това, Volkswagen Touareg от трето поколение даде удивителен пример в защита на съвременното немско инженерство, като понесе катастрофалната ударна вълна от близък удар с балистична ракета и се отдалечи от мястото на взрива със собствена сила в Украйна.

Кадри, публикувани в социалните медии от украинската автомобилна компания EMG Group, запечатаха мрачните последствия от експлозията. Силните шрапнели, падащите отломки и силата на взрива са пробили покривната конструкция, смазали са колоните на каросерията, деформирали са практически всеки външен панел и са изпочупили всички стъкла. Тъй като автомобилът е бил паркиран и празен в момента на удара, вградените сензори за безопасност не са задействали въздушните възглавници, което е оставило шофьорското място свободно от пиротехнически отломки.

Истинската изненада обаче дошла, когато шофьорът се е качил в покритата с прах кабина и е натиснал бутона за стартиране. Вместо да претърпи пълно изключване на електрическата система или блокиране на подаването на гориво, 3,0-литровият V6 двигател с турбокомпресор е запалил без колебание. Не по-малко впечатляваща е и структурната устойчивост на високотехнологичната електрическа система на Touareg. Двата цифрови екрана, захранващи флагманската система на Volkswagen – Innovision Cockpit, се стартират нормално и продължават да реагират напълно на докосвания, докато спомагателните системи, включително климатикът, седалките с електрическо регулиране и външното осветление, продължават да функционират. Както може да се очаква, при напълно разбито предно стъкло хед-ъп дисплеят няма стъкло, върху което да прожектира, а цифровият приборен панел светва с предупреждения за неизправности, причинени от физическото унищожаване на външните ADAS радарни сензори.

Въпреки смачканата ламарина, разбитото стъкло и висящите изпускателни тръби, основната архитектура на платформата и механичното сърце на автомобила се оказаха практически незасегнати от взрива. Чудотворното спасение подтикна коментаторите в интернет да призоват EMG Group да изпрати очукания Touareg в корпоративния музей на Volkswagen във Волфсбург като постоянен паметник на инженерната издръжливост. Независимо дали осакатеният автомобил ще се озове на музейния пиедестал или ще послужи като донор за изработка на офроуд модел, флагманът на VW убедително доказа, че легендарната издръжливост не е изключителна привилегия на иконите с каросерия върху шаси като Toyota Hilux или Land Cruiser.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТУРБУДИЗИЛА Е ВЪРХЪ

    1 0 Отговор
    АКУ бе ЕЛЕКТРИЧКА ...щеше да се разтече....

    10:36 27.07.2026

  • 2 Това е фейк!!!

    0 0 Отговор
    Немските коли са боклуци виж японските особенно прехвалените тойоти може и да палят и вървят!

    Това е за марковите глупаци ....

    10:36 27.07.2026

  • 3 Глей кви нови коли карат по

    2 1 Отговор
    Селата в 404..... А НИЙ им плащаме тока САМАЛЬОТИТЕ,снарядите....

    Коментиран от #7

    10:37 27.07.2026

  • 4 хехе

    1 0 Отговор
    След такава реклама VW трябва да подарят на собственика чисто нов Туарег.

    Коментиран от #10

    10:38 27.07.2026

  • 5 Някой си

    2 0 Отговор
    От къде кинти за Туарег?

    10:38 27.07.2026

  • 6 АКУ БЕ МОСКВИЧ

    0 0 Отговор
    И ДРАСКОТИНКА НЯМАШЕ ДА ИМА3ММ ТЕНЕКИИ ИМА НЕ КЪТ СЯШНИТЕ 0.5........

    10:39 27.07.2026

  • 7 Хм...

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Глей кви нови коли карат по":

    Ти лично плащаш само на расия, не се притеснявай. Плащал за тръбата, плащаш и на лук от години.

    Коментиран от #9

    10:40 27.07.2026

  • 8 404 СМУЧИ ЧУЖДИ БЛАГА

    2 0 Отговор
    КАТО КЪРЛЕЖ,ПИЯВИЦА.....

    10:42 27.07.2026

  • 9 ТЪПУУУУУ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    ПЛАШАЛ АМА ПОЛУЧАВАЛ ВСЕ НЕЩО ДОКЪТО ОТ 404 НИЩО ОООООО само радиоактивно олио и бонбони...

    10:48 27.07.2026

  • 10 а на рекламаторите

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    от факти какво трябва да им дадът?

    10:51 27.07.2026

  • 11 ама че ни вземате за мезета

    0 0 Отговор
    стига сте писали глупости всеки автомобил с такива щети ще запали и тръгне без значение от марката

    10:52 27.07.2026