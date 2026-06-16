Шефът на Mercedes респектиран от Хамилтън: Ако помирише кръв, става истински звяр

Шефът на тима на Mercedes Тото Волф изрази притеснение относно формата на пилота на Ferrari Люис Хамилтън, след като британецът спечели състезанието за Голямата награда на Барселона във Формула 1. По този начин той съкрати изоставането си от лидера в шампионата Кими Антонели на 41 точки, като италианецът не успя да завърши заради технически проблем в самия край на надпреварата.

Въпреки че авансът на Антонели няма как да бъде стопен и в следващото състезание за Гран при на Австрия в края на месеца, Волф е убеден, че в настоящата си форма Хамилтън може да създаде много проблеми на Мерцедес. Волф и Хамилтън спечелиха заедно шест титли във Формула 1 между 2014 и 2020 година.

"Предпочитам да не ми се налага да водя борба с Люис за титлата. Напълно съм наясно на какво е способен той. Ако той помирише кръв, става истински звяр", заяви Волф след края на състезанието в Испания.

"Виждал съм години наред как Люис се променя само с едно подобно състезание. Влезе ли във форма, ще бъде много трудно да го спрем. Тези 41 точки са нищо. Едно отпадане, както стана с Кими, и борбата за титлата е отново на дневен ред", добави Волф.

"Все пак съм щастлив за Люис. За него тази победа значи много и знам през какво премина той, особено през миналата година. Винаги съм казвал, че ако не печелят пилотите на Mercedes, бих се радвал да виждам Люис като победител", каза още шефът на Mercedes.

Той добави, че добрата форма на Хамилтън може би се дължи на промяната в личния му живот и анонсирането на връзката му с американската риалити звезда Ким Кардашиян.

"Мисля, че приятелката му му помага. Стабилното семейство винаги помага на човека. Изглежда, че двамата се разбират много добре. Всички тези фактори - емоционален, личен и професионален, работят по правилния начин за него. Виждате как той кара този сезон. Струва ми се, че между него и инженера му също има много по-добро разбирателство. Лицето му на подиума просто грееше от щастие", завърши Тото Волф.