Предварителните поръчки за BMW i3 започват и в България. Ето колко струва

BMW официално отвори книгата за поръчки за един от най-важните автомобили в модерната си история — изцяло електрическото BMW i3. Като втори стълб в стратегическата линия Neue Klasse, този технологичен седан предизвика сериозен интерес, което принуди компанията да пусне предварителни поръчки месеци преди официалната пазарна премиера през есента на 2026 година. Моделът дебютира директно във високотехнологичното и богато оборудвана модификация BMW i3 50 xDrive First Edition, която вече е налична за ранни заявки в дилърската мрежа у нас.

В техническо отношение новото i3 е истински квантов скок. Моделът е оборудван с 800-волтова eDrive система от 6-то поколение, използваща иновативни кръгли литиево-йонни клетки. Системата за задвижване на четирите колела xDrive разчита на два електромотора (по един на всеки мост) с комбинирана системна мощност от 345 кВт (469 к.с.), осигуряващи ускорение от 0 до 100 км/ч за 4.7 секунди. Мозъкът на шасито е софтуерният модул „Heart of Joy“, интегриращ управлението на задвижването и динамиката за хирургическа прецизност на пътя.

Най-впечатляващото постижение обаче е ефективността. Версията First Edition обещава пробег от 758 до 906 километра по цикъла WLTP, при комбиниран разход на енергия между 16.1 и 13.5 кВтч/100 км. Благодарение на 800-волтовата архитектура, само 10 минути на DC бързозарядна станция добавят до 423 км допълнителен пробег. Пакетът First Edition надгражда стандартното бордово зарядно с устройството AC Charging Professional, което вдига мощността от 11 на 22 кВт и добавя функцията Vehicle-to-Load (V2L) за захранване на външни уреди. Налице е и пълна поддръжка за двупосочно зареждане (V2H и V2G).

Версията First Edition пристига стандартно с атрактивния екстериорен пакет BMW Iconic Glow, подчертаващ контурите на новата бъбрековидна решетка с осветление и три специални приветствени анимации. Спортният характер е подчертан от задължителния M Sport пакет, включващ M аеродинамични елементи, сини M Sport спирачки и ексклузивна интериорна конфигурация от черни еко материали Veganza и M PerformTex. За каросерията се предлагат шест цвята, сред които изпъква ексклузивният металик M Le Castellet Blue, комбиниран с 19- или 20-цолови аеродинамични джанти.

В купето ни посреща изцяло новата операционна система BMW Operating System X и революционният интерфейс BMW Panoramic iDrive. Ключов елемент тук е BMW Panoramic Vision — широкоформатен дисплей, проектиращ информация по цялата дължина в долната част на предното стъкло. Над него, директно в полезрението на водача, работи нов BMW 3D Head-Up дисплей, който осигурява триизмерно пространствено възприемане на навигационните карти. Комфортът се допълва от мултифункционални електрически седалки с памет и подгряване, тризонова климатична инсталация с термопомпа, подгряване на волана и висок клас озвучаване Harman Kardon с поддръжка на пространствен звук Dolby Atmos.

Базовото изпълнение на BMW i3 50 xDrive започва от 63 300 € с ДДС, а добавянето на изключително богатия пакет First Edition струва допълнителни 9 572 € с ДДС. Така крайната цена на богато оборудвания премиум седан възлиза на 72 872 € с ДДС.