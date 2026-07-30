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Защо BMW тихомълком замрази своя пряк съперник на Mercedes G-Class

Защо BMW тихомълком замрази своя пряк съперник на Mercedes G-Class

30 Юли, 2026 12:15 913 3

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Баварският гигант се отказва от амбицията да създаде брутален всъдеход, залагайки на прагматизма в ерата на икономическа трансформация

Защо BMW тихомълком замрази своя пряк съперник на Mercedes G-Class - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мечтата на феновете на BMW за безкомпромисен баварски офроудър, способен да превзема най-суровите терени на планетата, изглежда окончателно отива в историята. Публична тайна в индустрията бе фактът, че в Мюнхен усилено подготвяха пряк отговор на иконата Mercedes-Benz G-Class и луксозния Range Rover. Мащабната разработка, известна във вътрешните среди с кодовото съкращение G74 и работното наименование Rugged, обаче така и не успя да получи финална зелена светлина от борда на директорите.

Зараждането на този смел концепт датира отпреди няколко години, когато инженерните екипи на марката подложиха на детайлен дисекционен анализ водещите конкуренти в сегмента, включително американския пикап Rivian R1T. Първоначалната концепция предвиждаше всъдеходът да стъпи върху изцяло електрическата архитектура Neue Klasse, като сглобяването трябваше да бъде поверено на заводите в Унгария или Мексико. Слуховете в бранша дори твърдят, че дизайнерският отдел е изработил макет в пълен размер, но до сглобяване на реален тестови прототип така и не се стигна.

Охлаждането на глобалния интерес към превозните средства, задвижвани изцяло от батерии, принуди ръководството на концерна да промени курса в движение. Конструкцията бе прехвърлена върху гъвкавата платформа CLAR, позната от познатите ни хитове X5 и X7. Този ход щеше да позволи внедряването на плъгин хибридни задвижвания, а като потенциален дом за серийното производство се спрягаше фабриката в Спартанбърг, Южна Каролина.

Интериорът на очаквания триредов колос обещаваше да съчетава висок клас лукс и практичност – гигантски стъклен покрив, интерактивен интерфейс от следващо поколение и сгъваема задна врата, пригодена за отдих сред природата. В крайна сметка обаче студените сметки на финансовите анализатори надделяха над дизайнерския ентусиазъм. Необходимите огромни инвестиции за разработването на подобен нишов модел просто не оправдаха търговския риск, особено на фона на плахите прогнози за продажби в този тесен ценови сегмент.

Към момента баварската компания запазва пълно мълчание относно съдбата на въпросния проект. Макар че официално никой не потвърждава пълното ликвидиране на разработката, планираната за края на десетилетието премиера е твърде слабо вероятна. Засега баварският гигант предпочита да концентрира ресурсите си върху масовите кросоувъри, оставяйки битката в екстремния офроуд сегмент на своите традиционни конкуренти от Mercedes.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Антон

    2 0 Отговор
    Защото са разбрали че ще е провал. Г клас си е в собствена лига.
    Отделно финансовото им състояние не е никак цветущо. Предстои съкращаване на близо 10 хил.човека.
    Те са си виновни. Спряха да обръщат внимание на това какво харесва европейския потребител. Насочиха се към китайския пазар, а там се ценят екрани и светещи пластмаси. БМВ се опитаха да представят тези светлинки като иновация, но европейския потребител не се върза. Китай пък избухнаха последнито полугодие с техни марки, за техния пазар, които са евтинки. И БМВ започна да гълта вода.
    И естествения завършек - не им се харчат пари, за нещо, което е обречено на провал. Кубче от БМВ хахахаах.

    12:38 30.07.2026

  • 2 Всъщност

    1 0 Отговор
    Ако се скрият "бъбреците" от предната решетка, този концепт прилича удивително на Рейндж роувър. Германците са загубили нещо музата си и черпят вдъхновение от англичаните.

    13:34 30.07.2026

  • 3 когато счетоводителите говорят

    2 0 Отговор
    инжИнерите цъкат с език и подвиват опашка.

    13:58 30.07.2026