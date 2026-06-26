Citroen превърна най-евтиния си "джип" в офроуд звяр

В чест на историческата 400-годишнина на френския военноморски флот (Marine Nationale), дизайнерският отдел на Citroеn си сътрудничи директно с морски представители, за да създаде високоспециализиран концепт на модела C3 Aircross. Обогатен с активни тактически подобрения, този субкомпактен кросоувър функционира като подвижен мост между сушата и морето, превръщайки стандартния градски профил на автомобила в здрав, готов за мисии инструмент, пригоден за екстремни крайбрежни терени.

Визуалната промяна е изработена с абсолютна прецизност, за да наподобява официална военноморска униформа. Цялата ламаринена каросерия е боядисана в специално изработен нюанс „Storm Blue“, който контрастира със светлосивия панел на покрива и ярките инфрачервени структурни акценти. Стандартната броня на кросоувъра е изцяло преобразувана, като са монтирани напълно преработени предни и задни брони, които включват дебела, удароустойчива композитна облицовка, заедно с драстично разширени удължения на колесните арки. Тези масивни арки са запълнени с комплект издръжливи черни 17-цолови алуминиеви джанти, облечени в агресивни, 275-милиметрови гуми с голям протектор за всякакъв терен. Това оборудване е допълнено от изключително функционален набор от аксесоари, вдъхновени от морската тематика, начело с издръжлив багажник на покрива с рибена кост, специално проектиран да пренася тежките чанти с екипировка на военноморските водолази, както и решетъчни капаци за фаровете, моделирани директно по образец на старинните механични фенери, които моряците някога са използвали за подаване на сигнали в морзов код между корабите.

Темата за военноморската архитектура плавно преминава в салона, където дизайнерите са създали изключително потапяща атмосфера, директно вдъхновена от сетивните реалности на живота на борда на действаща подводница. Специално изработените седалки са тапицирани с техническа тапицерия в контрастен червено-бял цвят, като на облегалките гордо са избродирани емблеми в чест на 400-годишнината, а по предния панел преминава тънка трицветна лента в синьо, бяло и червено в чест на френското знаме.

Докато Stellantis запазва пълно мълчание по отношение на каквито и да било локализирани механични настройки или модификации на шасито под капака, празничният шоукар явно се движи върху значително повдигнат блок на окачването, който осигурява значително по-голям просвет в сравнение със стандартния серийен модел.