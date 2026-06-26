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Citroen превърна най-евтиния си "джип" в офроуд звяр

Citroen превърна най-евтиния си "джип" в офроуд звяр

26 Юни, 2026 15:28 544 9

  • citroen-
  • c3-
  • marine nationale

Модификацията е направена в чест на 400-годишнина на френския военноморски флот

Citroen превърна най-евтиния си "джип" в офроуд звяр - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В чест на историческата 400-годишнина на френския военноморски флот (Marine Nationale), дизайнерският отдел на Citroеn си сътрудничи директно с морски представители, за да създаде високоспециализиран концепт на модела C3 Aircross. Обогатен с активни тактически подобрения, този субкомпактен кросоувър функционира като подвижен мост между сушата и морето, превръщайки стандартния градски профил на автомобила в здрав, готов за мисии инструмент, пригоден за екстремни крайбрежни терени.

Citroen превърна най-евтиния си "джип" в офроуд звяр

Визуалната промяна е изработена с абсолютна прецизност, за да наподобява официална военноморска униформа. Цялата ламаринена каросерия е боядисана в специално изработен нюанс „Storm Blue“, който контрастира със светлосивия панел на покрива и ярките инфрачервени структурни акценти. Стандартната броня на кросоувъра е изцяло преобразувана, като са монтирани напълно преработени предни и задни брони, които включват дебела, удароустойчива композитна облицовка, заедно с драстично разширени удължения на колесните арки. Тези масивни арки са запълнени с комплект издръжливи черни 17-цолови алуминиеви джанти, облечени в агресивни, 275-милиметрови гуми с голям протектор за всякакъв терен. Това оборудване е допълнено от изключително функционален набор от аксесоари, вдъхновени от морската тематика, начело с издръжлив багажник на покрива с рибена кост, специално проектиран да пренася тежките чанти с екипировка на военноморските водолази, както и решетъчни капаци за фаровете, моделирани директно по образец на старинните механични фенери, които моряците някога са използвали за подаване на сигнали в морзов код между корабите.

Citroen превърна най-евтиния си "джип" в офроуд звяр

Темата за военноморската архитектура плавно преминава в салона, където дизайнерите са създали изключително потапяща атмосфера, директно вдъхновена от сетивните реалности на живота на борда на действаща подводница. Специално изработените седалки са тапицирани с техническа тапицерия в контрастен червено-бял цвят, като на облегалките гордо са избродирани емблеми в чест на 400-годишнината, а по предния панел преминава тънка трицветна лента в синьо, бяло и червено в чест на френското знаме.

Citroen превърна най-евтиния си "джип" в офроуд звяр

Докато Stellantis запазва пълно мълчание по отношение на каквито и да било локализирани механични настройки или модификации на шасито под капака, празничният шоукар явно се движи върху значително повдигнат блок на окачването, който осигурява значително по-голям просвет в сравнение със стандартния серийен модел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Борче

    7 2 Отговор
    Прилича на Неудачия Дъстър.

    Коментиран от #2

    15:33 26.06.2026

  • 2 Вълк

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Борче":

    Аман от русофили

    15:38 26.06.2026

  • 3 Сзо

    4 1 Отговор
    Ситроен, джип, звяр. Нещо не ми се връзва.

    Коментиран от #7

    15:40 26.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    И отново и отново КОЕ В КОМЕНТАРА Е ПРОТИВ ПРАВИЛАТА!!! КОЕ!!!
    ЦИТИРАЙ НИЩО ЖЕСТВО!!!

    15:44 26.06.2026

  • 6 Голем смех

    1 1 Отговор
    Какъвто им "джипа",такава им е и армията,полицята и т.н.(справка зала "Батаклан")

    Коментиран от #8

    15:53 26.06.2026

  • 7 хИсторика

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сзо":

    май си назад с матрияла, Ситроен бяха доминиращи в Париж-Дакар ........

    15:55 26.06.2026

  • 8 Забравих

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    Сигурно е и с три цилиндъра,да е по-лек за бутане.

    15:55 26.06.2026

  • 9 Перо

    0 0 Отговор
    А трицилиндровия двигател е тайна!

    16:04 26.06.2026