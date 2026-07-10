Защо да си купим Citroën а не Peugeot

Глобалният автомобилен пейзаж през 2026 година преминава през мащабна трансформация, движена от агресивната експанзия на азиатските производители, чийто износ вече съставлява над една трета от световния пазар. На този фон европейските марки са принудени да търсят радикална диференциация, за да запазят своите позиции. Ярък пример за тази стратегия е вътрешната конкуренция в концерна Stellantis, където два SUV модела споделят една и съща архитектура STLA Medium, но изповядват диаметрално противоположна философия за това как трябва да изглежда и да се усеща модерният семеен автомобил.

Според подробен анализ на jinyuautos, френските инженери съзнателно разделят своите целеви аудитории, за да не се застъпват пазарно. Докато единият модел залага на футуристична агресия и динамика, другият се превръща в истински храм на спокойствието. На българския пазар, където балансът между инвестиция и практическа стойност е водещ фактор при покупка, това разминаване в концепциите придобива още по-сериозно значение, накланяйки везните в полза на по-рационалния избор.

Citroën C5 Aircross

Новият Citroën C5 Aircross е пораснал значително, като дължината му вече достига четири и половина метра, а междуосието от 2784 милиметра осигурява завидни нива на вътрешен обем. Визуално кросоувърът демонстрира зрялост с характерния триточков светлинен подпис и преработения двоен шеврон на предната решетка, допълнени от оригиналните задни светлини Light Wing. Насреща му се изправя Peugeot 3008, който заменя класическите пропорции с купеобразна фастбек линия, предница с мотиви на лъвски нокти и силно изразена спортна осанка, която обаче визуално го прави да изглежда по-компактен и стегнат.

Различието става още по-осезаемо при прекрачването на прага на интериора. Салонът C-Zen Lounge на Citroën C5 Aircross е проектиран като уютна дзен всекидневна, доминирана от десет инчов дигитален панел и тринадесет инчов централен екран. Седалките Citroën Advanced Comfort предлагат плътна подплата и мекота, наподобяваща домашен диван, което превръща дългите пътувания в удоволствие. От друга страна, Peugeot 3008 залага на концепцията i-Cockpit с огромен 21-инчов извит панел и малък волан с плоска долна част, пресъздавайки атмосферата на пилотска кабина, където адаптивните странични опори на седалките от алкантара обгръщат тялото при динамично шофиране.

Peugeot 3008

Във фазата на пътното поведение двата френски представителя се разделят окончателно. Патентованата система Progressive Hydraulic Cushions® превръща Citroën C5 Aircross в истинско вълшебно килимче, което буквално неутрализира дребните дефекти по настилката и смекчава тежките удари от неравности. Цената за това меко плаване е по-осезаемото накланяне на каросерията в завоите, което изисква по-спокойно управление. Peugeot 3008 избира коренно различен път с твърда настройка на шасито, директна обратна връзка от кормилната уредба и подчертан спортен дух, насочен към ентусиастите зад волана, но за сметка на возията.

По отношение на задвижването Citroën C5 Aircross разчита на изключително прагматичен 1.2-литров трицилиндров мек хибрид със 145 конски сили и шестстепенна трансмисия с двоен съединител, който постига впечатляващ среден разход от под пет литра на сто километра в градски условия. Наличен е и plug-in хибрид с огромен комбиниран пробег. Peugeot 3008 предлага по-богата палитра, включваща дизелови опции и изцяло електрическата модификация E-3008 с голяма батерия и мощност от 213 конски сили, чиято цена обаче остава извън масовия бюджет.

Естетическото разделение между двата модела отразява и дълбока промяна в дизайнерския мениджмънт на марките. Визията на Citroën C5 Aircross залага на сдържан, изключително стилен и подчертано европейски език, който не крещи за внимание, а печели с балансирани пропорции и непреходна елегантност. В същото време Peugeot 3008, което в предишните си поколения обра овациите с гениални и оригинални линии, днес изглежда леко изгубено в превода. След напускането на главния дизайнер Жил Видал, който наскоро се завърна в структурата, стилистиката на марката с лъва пое по по-агресивен път, чиито претрупани детайли, огромни лъскави решетки и остри форми твърде много напомнят на актуалната китайска школа. Това прави класическия европейски силует на Citroën C5 Aircross много по-устойчив на времето и приятен за окото в дългосрочен план.

Практичността и ценовата политика се оказват решаващи за българския потребител. Със своя огромен багажник от 651 литра, който лесно се трансформира до 1668 литра, Citroën C5 Aircross категорично превъзхожда по-тесния Peugeot 3008, предлагащ съответно между 520 и 588 литра. Електрическата задна врата със сензор за движение и множеството портове за зареждане допълват семейната функционалност на модела с емблемата на шевроните.

В крайна сметка финансовото уравнение в България категорично посочва Citroën C5 Aircross като по-разумната и балансирана покупка. В по-високото си ниво на оборудване Max моделът предлага луксозни екстри като масажни седалки с вентилация, head-up дисплей и матрични светлини на цена, която е осезаемо по-ниска от тази на уж по-луксозно позиционирания му събрат Peugeot 3008. Предвид състоянието на пътната мрежа у нас, несравнимият комфорт на хидравличното окачване, съчетан с по-ниските експлоатационни разходи и по-големия товарен обем, превръщат Citroën C5 Aircross в безспорния победител в този дуел.