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Защо да си купим Citroën а не Peugeot

Защо да си купим Citroën а не Peugeot

10 Юли, 2026 15:07 4 101 18

  • peugeot-
  • citroen-
  • 3008-
  • c5 aircross

Отговорът идва от интересен сравнителен анализ на два коренно различни свята, създадени под шапката на Stellantis

Защо да си купим Citroën а не Peugeot - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Глобалният автомобилен пейзаж през 2026 година преминава през мащабна трансформация, движена от агресивната експанзия на азиатските производители, чийто износ вече съставлява над една трета от световния пазар. На този фон европейските марки са принудени да търсят радикална диференциация, за да запазят своите позиции. Ярък пример за тази стратегия е вътрешната конкуренция в концерна Stellantis, където два SUV модела споделят една и съща архитектура STLA Medium, но изповядват диаметрално противоположна философия за това как трябва да изглежда и да се усеща модерният семеен автомобил.

Според подробен анализ на jinyuautos, френските инженери съзнателно разделят своите целеви аудитории, за да не се застъпват пазарно. Докато единият модел залага на футуристична агресия и динамика, другият се превръща в истински храм на спокойствието. На българския пазар, където балансът между инвестиция и практическа стойност е водещ фактор при покупка, това разминаване в концепциите придобива още по-сериозно значение, накланяйки везните в полза на по-рационалния избор.

Защо да си купим Citroën а не Peugeot
Citroën C5 Aircross

Новият Citroën C5 Aircross е пораснал значително, като дължината му вече достига четири и половина метра, а междуосието от 2784 милиметра осигурява завидни нива на вътрешен обем. Визуално кросоувърът демонстрира зрялост с характерния триточков светлинен подпис и преработения двоен шеврон на предната решетка, допълнени от оригиналните задни светлини Light Wing. Насреща му се изправя Peugeot 3008, който заменя класическите пропорции с купеобразна фастбек линия, предница с мотиви на лъвски нокти и силно изразена спортна осанка, която обаче визуално го прави да изглежда по-компактен и стегнат.

Различието става още по-осезаемо при прекрачването на прага на интериора. Салонът C-Zen Lounge на Citroën C5 Aircross е проектиран като уютна дзен всекидневна, доминирана от десет инчов дигитален панел и тринадесет инчов централен екран. Седалките Citroën Advanced Comfort предлагат плътна подплата и мекота, наподобяваща домашен диван, което превръща дългите пътувания в удоволствие. От друга страна, Peugeot 3008 залага на концепцията i-Cockpit с огромен 21-инчов извит панел и малък волан с плоска долна част, пресъздавайки атмосферата на пилотска кабина, където адаптивните странични опори на седалките от алкантара обгръщат тялото при динамично шофиране.

Защо да си купим Citroën а не Peugeot
Peugeot 3008

Във фазата на пътното поведение двата френски представителя се разделят окончателно. Патентованата система Progressive Hydraulic Cushions® превръща Citroën C5 Aircross в истинско вълшебно килимче, което буквално неутрализира дребните дефекти по настилката и смекчава тежките удари от неравности. Цената за това меко плаване е по-осезаемото накланяне на каросерията в завоите, което изисква по-спокойно управление. Peugeot 3008 избира коренно различен път с твърда настройка на шасито, директна обратна връзка от кормилната уредба и подчертан спортен дух, насочен към ентусиастите зад волана, но за сметка на возията.

По отношение на задвижването Citroën C5 Aircross разчита на изключително прагматичен 1.2-литров трицилиндров мек хибрид със 145 конски сили и шестстепенна трансмисия с двоен съединител, който постига впечатляващ среден разход от под пет литра на сто километра в градски условия. Наличен е и plug-in хибрид с огромен комбиниран пробег. Peugeot 3008 предлага по-богата палитра, включваща дизелови опции и изцяло електрическата модификация E-3008 с голяма батерия и мощност от 213 конски сили, чиято цена обаче остава извън масовия бюджет.

Естетическото разделение между двата модела отразява и дълбока промяна в дизайнерския мениджмънт на марките. Визията на Citroën C5 Aircross залага на сдържан, изключително стилен и подчертано европейски език, който не крещи за внимание, а печели с балансирани пропорции и непреходна елегантност. В същото време Peugeot 3008, което в предишните си поколения обра овациите с гениални и оригинални линии, днес изглежда леко изгубено в превода. След напускането на главния дизайнер Жил Видал, който наскоро се завърна в структурата, стилистиката на марката с лъва пое по по-агресивен път, чиито претрупани детайли, огромни лъскави решетки и остри форми твърде много напомнят на актуалната китайска школа. Това прави класическия европейски силует на Citroën C5 Aircross много по-устойчив на времето и приятен за окото в дългосрочен план.

Практичността и ценовата политика се оказват решаващи за българския потребител. Със своя огромен багажник от 651 литра, който лесно се трансформира до 1668 литра, Citroën C5 Aircross категорично превъзхожда по-тесния Peugeot 3008, предлагащ съответно между 520 и 588 литра. Електрическата задна врата със сензор за движение и множеството портове за зареждане допълват семейната функционалност на модела с емблемата на шевроните.

В крайна сметка финансовото уравнение в България категорично посочва Citroën C5 Aircross като по-разумната и балансирана покупка. В по-високото си ниво на оборудване Max моделът предлага луксозни екстри като масажни седалки с вентилация, head-up дисплей и матрични светлини на цена, която е осезаемо по-ниска от тази на уж по-луксозно позиционирания му събрат Peugeot 3008. Предвид състоянието на пътната мрежа у нас, несравнимият комфорт на хидравличното окачване, съчетан с по-ниските експлоатационни разходи и по-големия товарен обем, превръщат Citroën C5 Aircross в безспорния победител в този дуел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Марто

    11 3 Отговор
    Браво, хубаво сравнение и абсолютно точно. Тези пежо се помислиха за премиум ама не са. Ситроен е далеч по рафинираната марка и откъм дизайн, и откъм цена, а качеството - то е едно и също и защо да плащаш повече за грозно пежо...

    15:16 10.07.2026

  • 3 Иван С

    15 2 Отговор
    А защо не Рено?

    15:21 10.07.2026

  • 4 Добре

    11 6 Отговор
    Ка викат ората:П.чка, Мачка и Борче бягай надалеч,другото е реклама.

    Коментиран от #7

    15:24 10.07.2026

  • 5 Стелантис

    11 3 Отговор
    Рено са правили и танкове едно време, както Митсубиши самолети, това са заводи с традиции не разни борчета и мачки.

    15:26 10.07.2026

  • 6 Някой

    13 10 Отговор
    А защо да си купува човек френска, че и европейска кола? Има доста добри модели на китайски производители - хем са по-добре оборудвани, хем са по-здрави, а и цената е с поне 30% по-ниска.

    15:28 10.07.2026

  • 7 Фен

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Добре":

    Рено не ги намесвай ,в кашата с маслата.

    15:28 10.07.2026

  • 8 Интериорните

    11 0 Отговор
    разлики не променят факта, че е едно и също отдолу.

    15:30 10.07.2026

  • 9 Някой

    10 3 Отговор
    Рено е за предпочитане от френските.

    15:53 10.07.2026

  • 10 1984

    5 1 Отговор
    Сещам се за около 100000000000 причини да НЕ СИ КУПИШ Пежо/Ситроен (или каквото и да от Стелантис) и НИТО една причина да го направиш. BTW, същото важи за почти всички европейски марки сега

    16:00 10.07.2026

  • 11 Присмехулник

    4 1 Отговор
    Какъвто Пеугеотът, такава и Цитренката. Боклуци. А някога на Пеугеота не без основание му казваха "френски Мерцедес". Ама то и Мерцедесът е вече такъв. И въобще...

    Коментиран от #13

    16:03 10.07.2026

  • 12 Румен

    1 1 Отговор
    Ами защото, както е написано, peugeot-то е по-скъпо и по-грозно. Точно заради това е по-добре Citroen.

    16:07 10.07.2026

  • 13 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Присмехулник":

    Това някога е само в твоите фантазии винаги Citroen е бил по добър от Peugeot даже едно време Citroen бяха премиума и то е истински Премиум а не като измисления Премиум на Peugeot сега статията абсолютно верна 100% Citroen пред Peugeot

    16:08 10.07.2026

  • 14 Караколев

    1 1 Отговор
    Азиатските боклуци да ви ги карат азиатците. Ние в Европа караме европейски марки. Само така Пежо и Ситроен.

    16:13 10.07.2026

  • 15 Хм, да си купим!

    1 0 Отговор
    А пари от къде?

    16:17 10.07.2026

  • 16 Шушумига Кран

    1 2 Отговор
    Корейските таратайници се продават вече с нова екстра - паничка ориз със соев сос.

    16:17 10.07.2026

  • 17 карам си 307цц

    0 0 Отговор
    и всеки казва ЦЦ когато червеното кабрио мине покрай него. 🚗

    16:24 10.07.2026

  • 18 Иванчо

    0 0 Отговор
    Тате ,тате - защо лъвчето е изправено
    - Оглежда се за сервиз моето момче.

    16:54 10.07.2026