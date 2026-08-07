Създателят на най-грозната японска кола ще ръководи дизайна на Nissan

Японският автомобилен производител Nissan подготвя сериозна рокада в най-висшите си творчески редици. Считано от първия ден на октомври 2026 година, Матю Уийвър официално поема поста на корпоративен изпълнителен директор, отговарящ за глобалния дизайн на марката. В тази роля той заменя истински ветеран в индустрията – Алфонсо Албайса, който отдаде близо четири десетилетия от професионалния си път на компанията, седем от които прекара начело на стилистичния департамент.
Името на Уийвър е добре известно сред автомобилните ентусиасти и анализатори. Неговото най-познато и същевременно дискутирано произведение остава екстериорът на първото поколение Juke. Когато субкомпактният кросоувър дебютира на световната сцена през 2010 година, той незабавно раздели публиката на два противоположни лагера. Неконвенционалните му форми и смели пропорции бързо му спечелиха място в редица класации за най-странни или дори непропорционални автомобили, включително и в престижни издания като списание Time. Вярно е обаче и друго – въпреки поляризиращите оценки, моделът се превърна в безапелационен пазарен хит и проправи път за цял нов сегмент на пазара.
Професионалният път на Уийвър в структурата на японския бранд започва още през 2001 година. През годините той последователно преминава през редица ключови позиции, като дълго време застава начело на европейското дизайнерско студио на марката в Лондон. Именно там той участва активно и в оформянето на бестселъра Qashqai – моделът, който практически предефинира семейните кросоувъри на Стария континент. Едва през изминалата година той се премести в централата в Япония, където пое функцията на старши директор по дизайна.
Предстоящото назначение идва в изключително преломен период за Nissan. Компанията преминава през мащабна преструктурираща програма с цел стабилизиране на финансовите си показатели и възвръщане на пазарния си устрем. Под ръководството на главния изпълнителен директор Иван Еспиноса, японският производител си поставя амбициозната цел да съкрати наполовина времето, необходимо за разработване на нови автомобили. В тази напрегната среда от Уийвър се очаква да впрегне целия си опит в създаването на нестандартни решения, за да изгради отново разпознаваема и привлекателна идентичност на бранда.
Промяната в караула ще протече плавно. Докато Албайса освобождава ръководния си стол през октомври, той ще остане в ролята на съветник до края на декември 2026 година. Всъщност по-голямата част от предстоящите ключови премиери на компанията – сред които следващата генерация на легендарния Skyline, възроденият всъдеход Xterra и хибридният Rogue e-Power – вече се намират във финална фаза на разработка и носят почерка на досегашния екип. Основната мисия на Матю Уийвър ще бъде фокусирана изцяло върху следващото поколение концепции и серийни модели, които тепърва ще виждат бял свят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бухала
Коментиран от #3
10:29 07.08.2026
2 хххх
Коментиран от #5, #7
10:55 07.08.2026
3 Мдаа!🤥
До коментар #1 от "Бухала":Винаги съм се чудил, какво е да се возиш в токова грозна кола! Все ми се струва, че всички наоколо ще ми се смеят!🤔
Иначе, Нисан смело крачат към фалит!
Коментиран от #4
10:57 07.08.2026
4 Бухала
До коментар #3 от "Мдаа!🤥":Щерката много и се радва. И да ти кажа, доста хора я заглеждат, за разлика от твоя Сивик с изгнили прагове.
Коментиран от #6
10:59 07.08.2026
5 Хахаха
До коментар #2 от "хххх":Някои намират дори дизайнът на ген.Атанасов за сполучлив и атрактивен!😂😂😂 Свят широк, хора разни!
11:01 07.08.2026
6 Не позна😂😂😂
До коментар #4 от "Бухала":По красивият ми автомобил, почти всичко е пластмаса и не гние!
С подобен вкус, представям си, какъв зет ще ще ти доведе! 😂😂😂
Коментиран от #9
11:06 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Как така
11:11 07.08.2026
9 Пудела
До коментар #6 от "Не позна😂😂😂":Някой африканец.
11:11 07.08.2026
10 карчи
11:22 07.08.2026
11 Страхотен е
12:11 07.08.2026