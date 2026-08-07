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Създателят на най-грозната японска кола ще ръководи дизайна на Nissan

Създателят на най-грозната японска кола ще ръководи дизайна на Nissan

7 Август, 2026 10:24 1 465 11

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  • дизайнер

Матю Уийвър поема щафетата от Алфонсо Албайса в критичен за японския гигант момент

Създателят на най-грозната японска кола ще ръководи дизайна на Nissan - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен производител Nissan подготвя сериозна рокада в най-висшите си творчески редици. Считано от първия ден на октомври 2026 година, Матю Уийвър официално поема поста на корпоративен изпълнителен директор, отговарящ за глобалния дизайн на марката. В тази роля той заменя истински ветеран в индустрията – Алфонсо Албайса, който отдаде близо четири десетилетия от професионалния си път на компанията, седем от които прекара начело на стилистичния департамент.

Името на Уийвър е добре известно сред автомобилните ентусиасти и анализатори. Неговото най-познато и същевременно дискутирано произведение остава екстериорът на първото поколение Juke. Когато субкомпактният кросоувър дебютира на световната сцена през 2010 година, той незабавно раздели публиката на два противоположни лагера. Неконвенционалните му форми и смели пропорции бързо му спечелиха място в редица класации за най-странни или дори непропорционални автомобили, включително и в престижни издания като списание Time. Вярно е обаче и друго – въпреки поляризиращите оценки, моделът се превърна в безапелационен пазарен хит и проправи път за цял нов сегмент на пазара.

Професионалният път на Уийвър в структурата на японския бранд започва още през 2001 година. През годините той последователно преминава през редица ключови позиции, като дълго време застава начело на европейското дизайнерско студио на марката в Лондон. Именно там той участва активно и в оформянето на бестселъра Qashqai – моделът, който практически предефинира семейните кросоувъри на Стария континент. Едва през изминалата година той се премести в централата в Япония, където пое функцията на старши директор по дизайна.

Предстоящото назначение идва в изключително преломен период за Nissan. Компанията преминава през мащабна преструктурираща програма с цел стабилизиране на финансовите си показатели и възвръщане на пазарния си устрем. Под ръководството на главния изпълнителен директор Иван Еспиноса, японският производител си поставя амбициозната цел да съкрати наполовина времето, необходимо за разработване на нови автомобили. В тази напрегната среда от Уийвър се очаква да впрегне целия си опит в създаването на нестандартни решения, за да изгради отново разпознаваема и привлекателна идентичност на бранда.

Промяната в караула ще протече плавно. Докато Албайса освобождава ръководния си стол през октомври, той ще остане в ролята на съветник до края на декември 2026 година. Всъщност по-голямата част от предстоящите ключови премиери на компанията – сред които следващата генерация на легендарния Skyline, възроденият всъдеход Xterra и хибридният Rogue e-Power – вече се намират във финална фаза на разработка и носят почерка на досегашния екип. Основната мисия на Матю Уийвър ще бъде фокусирана изцяло върху следващото поколение концепции и серийни модели, които тепърва ще виждат бял свят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бухала

    0 7 Отговор
    Същия цвят купихме на щерката, много е доволна.

    Коментиран от #3

    10:29 07.08.2026

  • 2 хххх

    4 7 Отговор
    Аз пък намирам дизайна на Джук за много сполучлив и атрактивен. Особено като излезе на пазара, беше "глътка свеж въздух" - различен, смел и иновативен.

    Коментиран от #5, #7

    10:55 07.08.2026

  • 3 Мдаа!🤥

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бухала":

    Винаги съм се чудил, какво е да се возиш в токова грозна кола! Все ми се струва, че всички наоколо ще ми се смеят!🤔
    Иначе, Нисан смело крачат към фалит!

    Коментиран от #4

    10:57 07.08.2026

  • 4 Бухала

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤥":

    Щерката много и се радва. И да ти кажа, доста хора я заглеждат, за разлика от твоя Сивик с изгнили прагове.

    Коментиран от #6

    10:59 07.08.2026

  • 5 Хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "хххх":

    Някои намират дори дизайнът на ген.Атанасов за сполучлив и атрактивен!😂😂😂 Свят широк, хора разни!

    11:01 07.08.2026

  • 6 Не позна😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бухала":

    По красивият ми автомобил, почти всичко е пластмаса и не гние!
    С подобен вкус, представям си, какъв зет ще ще ти доведе! 😂😂😂

    Коментиран от #9

    11:06 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Как така

    1 1 Отговор
    Как най грозна те красива имат ли ??

    11:11 07.08.2026

  • 9 Пудела

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не позна😂😂😂":

    Някой африканец.

    11:11 07.08.2026

  • 10 карчи

    2 1 Отговор
    Японците са мазохисти, щом го назначават този некадърен дизайнер, а уж били почитатели на красивите и съваршенни форми😉

    11:22 07.08.2026

  • 11 Страхотен е

    3 0 Отговор
    Джук не е грозен модел, това е изчадие. Дизайнерът е 100% транс небинарен хомо от неидентифициран пол. Само такова НЛО може да нарисува такова грозилище.

    12:11 07.08.2026