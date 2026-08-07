Създателят на най-грозната японска кола ще ръководи дизайна на Nissan

Японският автомобилен производител Nissan подготвя сериозна рокада в най-висшите си творчески редици. Считано от първия ден на октомври 2026 година, Матю Уийвър официално поема поста на корпоративен изпълнителен директор, отговарящ за глобалния дизайн на марката. В тази роля той заменя истински ветеран в индустрията – Алфонсо Албайса, който отдаде близо четири десетилетия от професионалния си път на компанията, седем от които прекара начело на стилистичния департамент.

Името на Уийвър е добре известно сред автомобилните ентусиасти и анализатори. Неговото най-познато и същевременно дискутирано произведение остава екстериорът на първото поколение Juke. Когато субкомпактният кросоувър дебютира на световната сцена през 2010 година, той незабавно раздели публиката на два противоположни лагера. Неконвенционалните му форми и смели пропорции бързо му спечелиха място в редица класации за най-странни или дори непропорционални автомобили, включително и в престижни издания като списание Time. Вярно е обаче и друго – въпреки поляризиращите оценки, моделът се превърна в безапелационен пазарен хит и проправи път за цял нов сегмент на пазара.

Професионалният път на Уийвър в структурата на японския бранд започва още през 2001 година. През годините той последователно преминава през редица ключови позиции, като дълго време застава начело на европейското дизайнерско студио на марката в Лондон. Именно там той участва активно и в оформянето на бестселъра Qashqai – моделът, който практически предефинира семейните кросоувъри на Стария континент. Едва през изминалата година той се премести в централата в Япония, където пое функцията на старши директор по дизайна.

Предстоящото назначение идва в изключително преломен период за Nissan. Компанията преминава през мащабна преструктурираща програма с цел стабилизиране на финансовите си показатели и възвръщане на пазарния си устрем. Под ръководството на главния изпълнителен директор Иван Еспиноса, японският производител си поставя амбициозната цел да съкрати наполовина времето, необходимо за разработване на нови автомобили. В тази напрегната среда от Уийвър се очаква да впрегне целия си опит в създаването на нестандартни решения, за да изгради отново разпознаваема и привлекателна идентичност на бранда.

Промяната в караула ще протече плавно. Докато Албайса освобождава ръководния си стол през октомври, той ще остане в ролята на съветник до края на декември 2026 година. Всъщност по-голямата част от предстоящите ключови премиери на компанията – сред които следващата генерация на легендарния Skyline, възроденият всъдеход Xterra и хибридният Rogue e-Power – вече се намират във финална фаза на разработка и носят почерка на досегашния екип. Основната мисия на Матю Уийвър ще бъде фокусирана изцяло върху следващото поколение концепции и серийни модели, които тепърва ще виждат бял свят.