Audi A4 се завръща в гамата на германците с радикална нова визия

В сегмента на луксозните компактни седани в момента се води ожесточена и напрегната битка между новоизлезлия електрически Mercedes-Benz C-Class и изключително популярното BMW i3, което принуждава Audi временно да наблюдава битката на пазара на премиум електромобили от абсолютната периферия. Инженерните екипи в Инголщат обаче са далеч от това да вдигнат бялото знаме. В рамките на мащабен стратегически ход, целящ да възвърне напълно историческата си позиция начело на класацията, Audi довършва плановете си за възраждане на най-емблематичния си четириврат модел за календарната 2028 година. Преобразуван в специализирана, изцяло електрическа платформа, предстоящият A4 e-tron практически няма да споделя обща архитектура с по-голямото семейство A5 с двигатели с вътрешно горене, което наскоро пое наследството на конвенционалното A4.

В интервю за австралийското медийно издание GoAuto Мор разкри важни първоначални данни относно предстоящия електромобил, потвърждавайки, че той ще бъде първият масово произвеждан лек автомобил от масов сегмент, който ще дебютира с дългоочакваната дизайнерска философия на Audi „Radical Next“. Откривайки ера на кристална естетическа яснота, която напълно премахва две десетилетия на еволюционен дизайнерски хаос, серийният A4 ще възпроизведе строгите, минималистични пропорции, установени от нископрофилното дизайнерско проучване Concept C. Макар екзотичният суперкар Audi Nuvolari, вдъхновен от Formula 1, и бутиковият електрически спортен автомобил с тарга, базиран на Porsche Boxster, технически да покажат първи този нов език на каросерията, моделът A4 от 2028 година ще се превърне в абсолютен пионер в масовото производство на четириврати автомобили.

Структурната революция засяга дълбоко и интериора на автомобила, като служи като пряко признание от страна на компанията, че легендарното качество на материалите в салона на марката е отбелязало забележимо влошаване през последните моделни цикли. Заимствайки директно от архитектурата на салона на Concept C, предстоящият A4 e-tron ще намали до минимум прекалената, заслепяваща екстравагантност на сензорните екрани, която в момента преобладава в съвременните премиум интериори. Вместо това дизайнерите на Audi дават пълен приоритет на възстановяването на тактилни, физически копчета за управление и солидни механични превключватели, като обграждат изчистените интерфейси на арматурното табло с богат набор от съвременни текстилни материали, произведени по устойчив начин, които възстановяват премиум усещането в салона, подобно на трезор, което традиционните ентусиасти отдавна изискват от марката с четирите пръстена.

Под красиво опростената ламарина се крие най-голямото технологично съкровище на Volkswagen Group: дългоочакваната, изключително усъвършенствана Scalable Systems Platform (SSP). Отбелязвайки огромен поколенчески скок спрямо сегашните архитектури MEB и PPE, електрическият A4 ще бъде сред първите масови платформи, които ще внедрят усъвършенстваната унифицирана структура на батерийните клетки на SSP и високоскоростната зонална електронна архитектура, осигуряващи светкавична изчислителна мощност и драстично съкратено време за зареждане.