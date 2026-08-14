Новини
Свят »
Германия »
Германската полиция задържа двама иракчани, заподозрени за връзка с „Ислямска държава“

Германската полиция задържа двама иракчани, заподозрени за връзка с „Ислямска държава“

14 Август, 2026 16:43 507 6

  • ислямска държава-
  • германия-
  • тероризъм-
  • ирак-
  • дрезден

Иззети са мобилни телефони, лаптоп и документи за самоличност, съобщиха германските служби

Германската полиция задържа двама иракчани, заподозрени за връзка с „Ислямска държава“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Източна Германия арестува двама иракски граждани, заподозрени в принадлежност към терористичната организация „Ислямска държава“, предаде ДПА, като се позова на дрезденската прокуратура, съобщи БТА.

В хода на операцията по задържането бяха претърсени жилищата на двамата заподозрени в Дрезден и в градчето Кьонигщайн, провинция Саксония, съобщи отделът за борба с екстремизма към прокуратурата в Дрезден. Иззети бяха мобилни телефони, лаптоп и документи за самоличност.

Задържаните, които са на 33 и 27 г. възраст, са обвинени в принадлежност към чуждестранна терористична организация. Смята се, че между 2016 и 2017 г. те са се сражавали в редиците на различни формирования на „Ислямска държава“, като са получавали финансово възнаграждение за службата си.

Съдия-следовател от Апелативния съд в Дрезден наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на двамата заподозрени.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    4 1 Отговор
    Настоящия Президент на Сирия какъв е и той от ИД, но вече е едва ли не дупе и гащи с "миротвореца" значи и тези двамата са наши хора.

    16:47 14.08.2026

  • 2 връзка с „Ислямска държава“

    1 2 Отговор
    А за връзка с „Ционистка държава“ кога?

    16:59 14.08.2026

  • 3 В Ирак

    1 1 Отговор
    2016 и 2017 г. „Ислямска държава“ дали е имало?

    17:01 14.08.2026

  • 4 Никакво инфо няма

    1 0 Отговор
    Между вторник и четвъртък специални части от прокуратурата и Държавната криминална полиция се разпръснаха из Дрезден и Кьонигщайн (област на Саксонска Швейцария - Източни Рудни планини ), за да претърсят апартаментите на двама иракски граждани (на 27 и 33 години).

    Според изявление, публикувано в петък, двамата заподозрени са обвинени, че са се сражавали за терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) срещу заплащане между началото на 2016 г. и средата на 2017 г. И двамата иракчани са арестувани и оттогава са в ареста. Разследването продължава.

    „Според актуалната информация, предполагаемите престъпления, извършени от всички обвиняеми, са извършени в Ирак и те са влезли в Германия след извършване на предполагаемите престъпления“, заяви говорител на главната прокуратура пред TAG24 .

    17:30 14.08.2026

  • 5 Гост

    1 1 Отговор
    А в България някой следи ли за такива радикализирани елементи ? Включително така наречените "български мюсюлмани ?

    17:51 14.08.2026

  • 6 „Ислямска държава“

    0 0 Отговор
    В Ирак бяха съюзник на САЩ ! Не помните ли?

    17:54 14.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания