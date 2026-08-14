Германската полиция задържа двама иракчани, заподозрени за връзка с „Ислямска държава“

Полицията в Източна Германия арестува двама иракски граждани, заподозрени в принадлежност към терористичната организация „Ислямска държава“, предаде ДПА, като се позова на дрезденската прокуратура, съобщи БТА.

В хода на операцията по задържането бяха претърсени жилищата на двамата заподозрени в Дрезден и в градчето Кьонигщайн, провинция Саксония, съобщи отделът за борба с екстремизма към прокуратурата в Дрезден. Иззети бяха мобилни телефони, лаптоп и документи за самоличност.

Задържаните, които са на 33 и 27 г. възраст, са обвинени в принадлежност към чуждестранна терористична организация. Смята се, че между 2016 и 2017 г. те са се сражавали в редиците на различни формирования на „Ислямска държава“, като са получавали финансово възнаграждение за службата си.

Съдия-следовател от Апелативния съд в Дрезден наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на двамата заподозрени.