Германската полиция задържа двама иракчани, заподозрени за връзка с „Ислямска държава“

Полицията в Източна Германия арестува двама иракски граждани, заподозрени в принадлежност към терористичната организация „Ислямска държава“, предаде ДПА, като се позова на дрезденската прокуратура, съобщи БТА.
В хода на операцията по задържането бяха претърсени жилищата на двамата заподозрени в Дрезден и в градчето Кьонигщайн, провинция Саксония, съобщи отделът за борба с екстремизма към прокуратурата в Дрезден. Иззети бяха мобилни телефони, лаптоп и документи за самоличност.
Задържаните, които са на 33 и 27 г. възраст, са обвинени в принадлежност към чуждестранна терористична организация. Смята се, че между 2016 и 2017 г. те са се сражавали в редиците на различни формирования на „Ислямска държава“, като са получавали финансово възнаграждение за службата си.
Съдия-следовател от Апелативния съд в Дрезден наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на двамата заподозрени.
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Според изявление, публикувано в петък, двамата заподозрени са обвинени, че са се сражавали за терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) срещу заплащане между началото на 2016 г. и средата на 2017 г. И двамата иракчани са арестувани и оттогава са в ареста. Разследването продължава.
„Според актуалната информация, предполагаемите престъпления, извършени от всички обвиняеми, са извършени в Ирак и те са влезли в Германия след извършване на предполагаемите престъпления“, заяви говорител на главната прокуратура пред TAG24 .
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