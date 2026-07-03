Откриха сериозен пропуск в безопасността на камионите, който коства около 400 живота годишно в Европа

В едно тревожно разкритие, което излага на показ огромната регулаторна пропаст между континенталните транспортни изисквания, независимата организация за наблюдение на безопасността на превозните средства Euro NCAP подаде сигнал за тревога относно архитектурата на европейските товарни камиони. Многонационална кампания за тестване, проведена съвместно с изследователски агенции в Германия, Обединеното кралство, Швеция и САЩ, разкри, че стандартните задни предпазни устройства, монтирани на европейските тежкотоварни превозни средства, се провалят при сблъсъци отзад. Тази регулаторна пропусната зона води до тежки сблъсъци с подплъзване под задната част на ремаркето, инциденти, при които предната част на лек автомобил се плъзга изцяло под задната платформа на тежко ремарке, като напълно заобикаля структурните зони за поглъщане на енергията и отнема живота на около 400 души в целия ЕС и Обединеното кралство всяка година.

Физичните закони, управляващи тези сблъсъци при висока скорост, подчертават точка на структурна повреда, която на практика прави съвременния дизайн на леките автомобили безполезен. Тъй като товарните камиони и логистичните ремаркета се движат значително по-високо над пътната настилка, леките автомобили, които се удрят отзад в неподвижно или забавящо се ремарке, са изложени на непосредствен риск ремаркето да прореже директно А-колоните и пътническата кабина на нивото на предното стъкло. За да измерят реалните характеристики на настоящите предпазни бариери, инженерите са подложили Tesla Model 3 на серия от еднообразни тестове за сблъсък при скорост 56 километра в час. При сблъсък с ремаркета, произведени съгласно най-новия задължителен европейски стандарт за безопасност, системите за защита срещу подплъзване отзад са се деформирали мигновено под натоварването, което позволи на симулираните платформи на ремаркетата да причинят фатални наранявания на главата и врата на манекените в кабината.

Най-унищожителният извод от тестовата писта е, че едно доказано, осигуряващо висока степен на оцеляване механично решение вече се използва широко от другата страна на Атлантическия океан. Когато Euro NCAP проведе идентичен тест със скорост от 56 километра в час срещу северноамерикански ремарке, използващо доброволния стандарт „ToughGuard“ на Американския институт за безопасност по пътищата (IIHS), резултатите се обърнаха напълно. Здравата американска бариера устоя на огромните кинетични сили на приближаващия се седан, като задържа шасито на камиона изцяло извън зоната на кабината и принуди високоякостната предпазна клетка на Model 3 да се деформира и да разсее енергията точно както е проектирана. Добавяйки още едно ниво на цифрово усложнение към кризата, разследващите отбелязаха също, че физическата геометрия на по-старите европейски ремаркета редовно обърква сензорите на остаряващите усъвършенствани системи за подпомагане на водача, като напълно „заслепява“ системите за автономно аварийно спиране от ранните поколения и не позволява на превозните средства да намалят скоростта си преди сблъсъка.

Изправени пред това явно структурно несъответствие, Euro NCAP провежда масивна обществена кампания за незабавна регулаторна намеса, призовавайки европейските и британските законодатели да преразгледат радикално задължителните рамкови насоки, за да отразят по-строгите американски стандарти за безопасност. Въпреки това, като се има предвид, че циклите на обновяване на автомобилния парк протичат с известна бавност, защитниците на безопасността предупреждават, че изчакването на естественото амортизиране на превозните средства ще остави леките автомобили уязвими за повече от 15 години. Вследствие на това агенцията издава спешна директива към големите логистични конгломерати и производителите на търговски ремаркета, за да заобиколи законодателния застой, като настоятелно призовава индустрията да започне доброволно преоборудване на целия автомобилен парк, за да се премахнат завинаги „гилотините“ по европейските магистрали.