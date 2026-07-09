Xiaomi представи новия си бранд за автомобили

След като само през май месец достави зашеметяващите 32 759 автомобила на китайски купувачи, Xiaomi драстично сменя курса, за да завладее напълно различен сегмент на пазара. На 8 юли Xiaomi официално потвърди създаването на изцяло ново автомобилно предприятие, наречено Sky Nomad, известно на вътрешния пазар като Xiaomi Pengcheng. Докато флагманската марка си спечели слава с пистови характеристики и изцяло електрическа задвижваща система, това ново подразделение се ориентира към лукс, насочен към семейства, любители на къмпинга и пътешественици на дълги разстояния.

В авангарда на тази нова офанзива е масивен SUV наречен N90. С дължина над 5,3 метра и обширно междуосие от 3,1 метра, N90 прави внушително впечатление. Визуално SUV-то се отказва от плавната аеродинамика на ниските си събратя в гамата в полза на мощна, висока линия на капака, смели, квадратни фарове и изпъкнал трапецовиден въздухозаборник, допълнен от функционални странични въздухозаборници. Електрически разгъващите се странични стъпала помагат на пътниците да се качат във високата кабина, докато LiDAR модулът, монтиран на покрива, подсказва за пълен набор от усъвършенствани системи за подпомагане на водача. Интересно е, че шпионски снимки са заснели прототипи с вградена, аеродинамична палатка на покрива с бежово платно и черна мрежа против комари, което затвърждава идентичността му като мобилно жилищно пространство от премиум клас.

Под капака се крие фундаментална механична промяна за Xiaomi, архитектура на електромобил с удължен пробег (EREV), базирана на платформата Cunlun. Вместо да разчита изцяло на електрическите мрежи, N90 използва 1,5-литров бензинов двигател с турбокомпресор, който работи строго като генератор, за да захранва системата с двойни двигатели и задвижване на всички колела, както и масивна батерия с капацитет над 70 kWh. Тази мощна конфигурация на батерията позволява на N90 да измине впечатляващите 400 до 500 километра само на електричество. Когато генераторът с вътрешно горене се включи, за да поддържа батерията, общият комбиниран пробег надхвърля 1 500 километра, което напълно премахва тревогата от пробега при дълги разстояния. За да се оптимизира разходът на гориво, шасито е оборудвано с високотехнологичен хардуер, включително адаптивно въздушно окачване и задно управление.

Това стратегическо разширяване допълва невероятно бързото развитие на автомобилното подразделение на Xiaomi, като се основава на търговския успех на седана SU7, на SU7 Ultra, който доминира на пистата, и на наскоро пуснатата серия кросоувъри YU7. Запознати с бранша очакват Xiaomi официално да представи N90 през четвъртото тримесечие на на тази година, като прогнозираната цена ще варира между 200 000 и 450 000 юана (от 30 000 до 60 000 евро).