Подробности за новата Jetta, която се завръща на световния пазар

Докато у нас името Jetta се свързва с практичния седан с багажник от миналия век, през последните няколко години тази марка се развива като изключително успешна, самостоятелна бюджетна подмарка в рамките на съвместното предприятие FAW-Volkswagen в Китай. Изправена пред силен натиск върху продажбите на вътрешния пазар в Китай, Volkswagen Group организира масивна продуктова контраофанзива, а най-новият модел изтече в интернет пространството. Официално регистриран в китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии, предстоящият Jetta M6 бележи първата стъпка на подмарката в сегмента на изцяло електрическите седани, като се насочва директно към жестоко конкурентния ценови диапазон от 102 000 юана (13 800 евро).

Но докато цената е силно адаптирана към местния пазар, дизайнът на новия фастбек изглежда удивително познат. Наблюдателите веднага забелязаха, че предната част на Jetta M6 представлява явен дизайнерски поклон към един от най-продаваните електромобили в света: Tesla Model 3. В предната част M6 заменя традиционната решетка с напълно изгладена предна маска, която се стеснява драматично в центъра, обградена от тънки, извити назад и агресивно завити фарове, които много наподобяват предната част на популярния американски електромобил. Отвъд предните калници дизайнът преминава към далеч по-традиционен и консервативен профил на седан. Предният порт за зареждане от страната на пътника, полускритите дръжки на вратите и изразителните линии по вратите допълват профила, докато задната част запазва семплия си вид с LED лента по цялата ширина и масивен, затъмнен долен бройлер.

Официалните регулаторни документи показват, че седанът е с дължина 4 806 мм, височина 1 500 мм и ширина до 1 895 мм в зависимост от конкретния пакет на оборудване. От решаващо значение е, че платформата разполага с щедро междуосие от 2 820 мм. Тази стратегия с дълго междуосие е класически ход за китайския пазар, който максимизира пространството за краката на задните седалки, за да се осигури комфорт на пътниците на задните седалки при дълги пътувания. Този бюджетен електромобил ще разчита изцяло на задвижващи системи с един мотор и предно задвижване, доставяни от Hunan CRRC Times Electric. Базовото ниво на оборудване предлага скромните 152 конски сили (113 kW) и максимална скорост, ограничена до 166 км/ч, докато премиум версията достига по-солидните 194 конски сили (145 kW) и може да развие скорост до 172 км/ч.

Ключовите батерийни клетки ще бъдат доставяни от местния гигант CALB. Макар точният капацитет на батерийния пакет и приблизителните данни за пробега да остават строго пазена тайна, крайните батерийни модули ще бъдат сглобявани на място директно от алианса FAW-Volkswagen. Въвеждането на този модел на пазара е само първата стъпка в агресивната стратегия на Jetta, която обещава да пусне четири нови енергийно ефективни автомобила (включващи както BEV, така и PHEV) до 2028 година.