Volkswagen пусна достъпна версия на ID.Polo

Автомобилният концерн от Волфсбург предприема решителна стъпка към масовата електрификация, разширявайки продуктовата палитра на своя компактен градски модел Volkswagen ID.Polo. Досега потенциалните клиенти трябваше да се задоволят единствено с изпълнението, оборудвано с батерия с капацитет от 52 kWh. Сега обаче на сцената излиза значително по-достъпна алтернатива с 37-киловатчасов енергиен източник, чиято основна мисия е да улесни прехода към мобилност с нулеви емисии за много по-широк кръг от купувачи.

Новото попълнение в гамата е проектирано с фокус върху ежедневното градско всекидневие и регулярното пътуване до работното място. Според стандартите на измервателния цикъл WLTP, компактното возило е способно да измине до 334 километра с едно пълно зареждане. Редуцираното тегло и размер на акумулаторния блок носят със себе си не само по-ниска първоначална инвестиция, но и осезаемо по-скромни последващи експлоатационни разходи. Пазарният интерес към концепцията вече надхвърля предварителните разчети на германците, като за броени седмици семейството на градските електромобили на марката генерира над 70 000 заявки, като лъвският пай от около 25 000 бройки се пада именно на Volkswagen ID.Polo.

В техническо отношение купувачите на икономичната версия могат да избират между два електромотора с мощност съответно от 85 kW (116 к.с.) и 99 kW (135 к.с.). Дори и най-достъпната конфигурация поддържа архитектура за бързо зареждане с постоянен ток (DC) с капацитет до 90 kW, което гарантира възстановяване на енергията в батерията от 10% до 80% за скромните 23 минути. Моделът се разпределя в три познати нива на изпълнение: Trend, Life и Style.

Входното равнище Trend изненадва с богато стандартно оборудване, включващо диодна оптична система с автоматичен асистент за дългите светлини, изцяло цифров 10-инчов приборен панел и инфоразвлекателна архитектура Innovision с внушителен 13-инчов екран. Комфортът се допълва от автоматична климатична инсталация и волан, облечен в екокожа, а за безопасността се грижи цял комплекс от електронни щитове, сред които Side Assist, Lane Assist и Emergency Assist.

При преминаване към линията Life, на борда се появяват адаптивен темпомат, задна камера за маневриране, парктроник сензори отпред и отзад, както и специализиран асистент за преминаване през кръстовища. Интериорът се обогатява с автоматично затъмняващо се огледало за обратно виждане, електрически сгъваеми външни огледала с памет, индуктивно зареждане за мобилни устройства, гласови команди и безжична интеграция чрез Apple CarPlay и Android Auto.

Върховото изпълнение Style се отличава отдалеч благодарение на високотехнологичните матрични фарове IQ.LIGHT, непрекъснатата светлинна LED ивица на радиаторната решетка, триизмерната графика на стоповете и светещата емблема на марката. В тази конфигурация прави своя официален дебют и модернизираната интерактивна система ID.Light, чиито светлинни модули вече достигат до предните врати, за да предупреждават водача за приближаващи обекти преди слизане. Въпреки принадлежността си към компактния клас, моделът предлага екстри от висшата лига, като например 425-ватова акустична система Harman Kardon с десет високоговорителя и субуфер, панорамен стъклен покрив и кресла с електрическо регулиране в 12 посоки, оборудвани с пневматичен масаж.

На германския пазар базовата модификация на Volkswagen ID.Polo Trend с по-малката батерия стартира от 24 995 евро, докато по-богато оборудваните версии Life и Style с идентичен капацитет започват на цени от 29 195 евро.