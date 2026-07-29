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Това е най-голямото и най-луксозно Audi правено някога – запознайте се с Q9

Това е най-голямото и най-луксозно Audi правено някога – запознайте се с Q9

29 Юли, 2026 11:28 1 699 7

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Флагманът ще се конкурира с GLS и X7

Това е най-голямото и най-луксозно Audi правено някога – запознайте се с Q9 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi най-накрая разкри своя отдавна обсъждан гигант в лицето на Q9, като най-големият, най-луксозният и безкомпромисно амбициозен автомобил, носещ някога емблемата с четирите пръстена. С внушителните си размери от 5 310 мм дължина, 2 210 мм ширина и междуосие от 3 140 мм, Q9 засенчва Q7 във всяко едно измерение. В сравнение с по-малкия си събрат, той е с около 250 мм по-дълъг, 200 мм по-широк и със 145 мм по-голямо разстояние между осите.

Въпреки че споделя основните архитектурни корени с обновения Q7, Q9 изгражда своя отличителна визуална идентичност. Предната част прави впечатление с широка, изправена решетка, обрамчена от вертикални ламели и тъмна рамка, която се разширява навън, образувайки заплашителна усмивка.

Това е най-голямото и най-луксозно Audi правено някога – запознайте се с Q9

В задната част дизайнерите са преместили мястото за монтиране на регистрационния номер в долната част на бронята, за да оставят по-изчистена повърхност на багажната врата. Истинската атракция са извитите цифрови OLED задни светлини. Изработени от ултратънки стъклени панели, които следват триизмерните контури на задните странични панели, те предлагат анимирани светлинни последователности, като същевременно значително подобряват страничната видимост след залез слънце.

Това е най-голямото и най-луксозно Audi правено някога – запознайте се с Q9

Според главния изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, бъдещата идентичност на марката ще се определя все повече от преживяването в автомобила, като се признава, че съвременните луксозни автомобили служат за много повече от просто средство за транспорт. Влизайки в автомобила през електрически задвижваните врати, способни да се отварят до 90 градуса с датчици за близост, за да се предотврати удряне, Q9 разкрива интериор от най-висок клас. Предлаган в стандартна конфигурация със седем места или в опционална конфигурация с шест места с индивидуални седалки в средния ред, дори третият ред осигурява достатъчно пространство за главата и краката на възрастни с нормален ръст.

Това е най-голямото и най-луксозно Audi правено някога – запознайте се с Q9

Над главите се намира опционален електрохромен панорамен стъклен покрив с площ 1,5 квадратни метра, който може да превключва между прозрачно и непрозрачно състояние в девет отделни зони, осветени от 84 вградени LED-а в 30 персонализирани цвята. За аудиосистемата отговаря опционалната аудиосистема Bang & Olufsen с мощност 1 360 вата, включваща 22 високоговорителя, допълнена с акустични драйвери, монтирани в облегалките за глава, и импулсни актуатори в облегалките на седалките, които вибрират в синхрон с музиката.

Това е най-голямото и най-луксозно Audi правено някога – запознайте се с Q9

Под капака моделите за европейските пазари се предлагат 3,0-литров редови шестцилиндров дизелов двигател с мека хибридна система, оборудван с електрически турбокомпресори, който развива 217 kW (299 к.с.) и задвижва и четирите колела чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия. Очаква се моделите за Северна Америка да бъдат оборудвани със стандартен 2,9-литров бензинов V6 с турбокомпресор, развиващ 320 kW (435 к.с.), както и с флагманския 4,0-литров V8 с двойно турбо, генериращ до 441 kW 599 к.с.). Появата на пазара се очаква по-късно тази година, заедно с цени и повече информация за задвижването.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    2 0 Отговор
    Прекалено малко таблети са сложили. Ще се продава повече, ако сложат още 5-6.

    11:34 29.07.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    То е направо за класацията: "От грозно, по-грозно!"

    Коментиран от #5

    11:35 29.07.2026

  • 3 Наблюдател

    2 1 Отговор
    SUV-тата са предпочитани, защото като те видят, по-дребните коли се дърпат и ти правят път. А като видят голямата уста на Аудито, пешеходците направо замръзват кат зайци пред Тиранозавър рекс.

    11:39 29.07.2026

  • 4 Не ги

    2 0 Отговор
    Харесвам тези катафалки! Предпочитам GLE птед GLS!

    11:40 29.07.2026

  • 5 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Направо си е като тухла четворка!

    11:42 29.07.2026

  • 6 Щрюк

    1 0 Отговор
    Само на мен ли ми се струва, че предният грил се смее

    11:42 29.07.2026

  • 7 Само германец може да ти направи кола

    1 0 Отговор
    цената на която започва от 110000 евро с дизел, за да икономисваш от разхода.

    11:46 29.07.2026