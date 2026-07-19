Renault и Geely вадят двулитров мотор на метанол

Инженерите от съвместното предприятие между френската автомобилна група Renault и китайския автомобилен гигант Geely - Horse Powertrain, разкриха най-новата си разработка в областта на задвижващите системи, носеща означението D20 Methanol. Иновативният силов модул е проектиран специално за приложение при електрически превозни средства с удължен пробег (REEV). Фундаменталната му специфика се крие в интеграцията на 2.0-литров двигател с вътрешно горене, захранван изцяло с чист метанол или наличан още синтетичен спирт. Конструкцията изключва каквато и да е директна механична връзка между агрегата и задвижващите колела, тъй като неговата единствена роля е да произвежда електрическа енергия за подхранване на тяговата батерия по време на движение.

Високотехнологичният комплекс обединява в един изключително компактен блок четирицилиндров турбодвигател, управляваща силова електроника и иновативен генератор с аксиален поток. От Horse Powertrain подчертават, че това представлява едно от първите индустриални решения от подобен тип, готови за серийно внедряване в масовото автомобилостроене. Благодарение на специфичната геометрия на аксиалния поток, електрическата машина е с цели 46% по-къса в сравнение с конвенционалните генератори с радиален поток, като същевременно осигурява с 63% по-висока обемна плътност на мощността.

Сумарният капацитет на генерираната електрическа мощност възлиза на 105 kW (143 к.с.), а общата маса на целия модул е фиксирана на скромните 170 килограма. Данните на производителя сочат, че топлинната ефективност на ДВГ достига впечатляващите 47%, докато коефициентът на полезна дейност на самия генератор е фиксиран на 96,4%. Тази сработеност позволява трансформирането на всеки литър метанол в до 2 kWh чиста електроенергия. По този начин, за пълното зареждане на батериен пакет с капацитет от 40 kWh, системата изразходва точно 19,6 литра гориво.

Агрегатът е снабден с усъвършенствана система за директно впръскване на горивото под високо налягане, конфигурирана за работа със стопроцентов метанол от типа M100, без да се налага каквото и да е смесване с бензин. Благодарение на внедряването на високоефективна запалителна архитектура, двигателят поддържа стабилен процес на изгаряне на бедни горивни смеси и гарантира безпроблемен студен старт при екстремни външни температури до -35°C. Техническата документация на компанията потвърждава, че новата задвижваща концепция напълно покрива строгите критерии на актуалния екологичен стандарт в Азия – China 6b.