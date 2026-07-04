Новини
Авто »
Последният Alpine A110 слезе от поточната линия, оставяйки дупка в модерното автомобилостроене

Последният Alpine A110 слезе от поточната линия, оставяйки дупка в модерното автомобилостроене

4 Юли, 2026 13:00 553 3

  • alpine-
  • renault-
  • lotus

Компактните и леки спортни коли стават все по-малко

Последният Alpine A110 слезе от поточната линия, оставяйки дупка в модерното автомобилостроене - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Последният модел Alpine A110 от второ поколение слезе от историческата сглобяваща линия в Диеп, Франция, след като автомобил № 28 701 от радикалната лимитирана серия R 70 в емблематичния цвят Alpine Blue, бележи окончателния край на една ера за чистите, леки спортни автомобили. На пазар, все повече доминиран от тежки, прекалено сложни машини, този модел с централно разположен двигател се превърна в последен бастион за пуристите в шофирането, които ценят маневреността и финеса повече от чистата, груба сила.

От триумфалното си завръщане през 2017 година до тази последна производствена серия, съвременният A110 никога не се отклони от основната си философия. С тегло достигащо до малко над тон в стандартните версии, той беше майсторски пример за намаляване на масата. Макар че четирицилиндров турбодвигател с мощност между 252 и 300 конски сили може да изглежда скромен на фона на днешните електрически кросоувъри и семейни автомобили с висока мощност, блестящото съотношение мощност-тегло на Alpine постоянно доставяше истинска наслада от шофирането, споделят фенове и собственици на модела.

Последният Alpine A110 слезе от поточната линия, оставяйки дупка в модерното автомобилостроене

Бъдещето за френската марка изглежда коренно различно, като в момента се подготвя представянето на изцяло електрически наследник. Докато циркулират слухове за чудовищен хибриден суперкар с 1 000 конски сили реалността е, че следващото поколение на A110 неизбежно ще замени двигателя с вътрешно горене с електродвигатели и тежки батерийни пакети. По-строгите глобални изисквания за безопасност и изискванията за пробег на електрическата енергия означават, че автомобилите са обречени да продължават да нарастват по размер и тегло, което прави аналоговата чистота на излизащия от производство A110 да изглежда като незаменима реликва.

На ценителите на леките спортни автомобили бързо им се изчерпват възможностите. След като Porsche се сбогува с Cayman с двигател с вътрешно горене, а Lotus се отклонява от минималистичната философия от миналото си под собствеността на Geely с по-тежкия модел Emira автомобилният свят остава до голяма степен с издръжливата Mazda MX-5, която държи позициите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупката

    0 0 Отговор
    Ще бъде запълнена от едно малко китайско пильоче.

    Коментиран от #2

    13:20 04.07.2026

  • 2 Няма дупка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дупката":

    Има едно всеизвестно правило

    Пазарът не търпи празни ниши (дупки)


    След като няма пазар за такива автомобили, не съществува и дупка. Ако имаше търсене, щеше да има и предлагане.

    13:23 04.07.2026

  • 3 кокор спецова

    0 0 Отговор
    и аз оставям дупка за желаещите

    13:39 04.07.2026