Последният Alpine A110 слезе от поточната линия, оставяйки дупка в модерното автомобилостроене

Последният модел Alpine A110 от второ поколение слезе от историческата сглобяваща линия в Диеп, Франция, след като автомобил № 28 701 от радикалната лимитирана серия R 70 в емблематичния цвят Alpine Blue, бележи окончателния край на една ера за чистите, леки спортни автомобили. На пазар, все повече доминиран от тежки, прекалено сложни машини, този модел с централно разположен двигател се превърна в последен бастион за пуристите в шофирането, които ценят маневреността и финеса повече от чистата, груба сила.

От триумфалното си завръщане през 2017 година до тази последна производствена серия, съвременният A110 никога не се отклони от основната си философия. С тегло достигащо до малко над тон в стандартните версии, той беше майсторски пример за намаляване на масата. Макар че четирицилиндров турбодвигател с мощност между 252 и 300 конски сили може да изглежда скромен на фона на днешните електрически кросоувъри и семейни автомобили с висока мощност, блестящото съотношение мощност-тегло на Alpine постоянно доставяше истинска наслада от шофирането, споделят фенове и собственици на модела.

Бъдещето за френската марка изглежда коренно различно, като в момента се подготвя представянето на изцяло електрически наследник. Докато циркулират слухове за чудовищен хибриден суперкар с 1 000 конски сили реалността е, че следващото поколение на A110 неизбежно ще замени двигателя с вътрешно горене с електродвигатели и тежки батерийни пакети. По-строгите глобални изисквания за безопасност и изискванията за пробег на електрическата енергия означават, че автомобилите са обречени да продължават да нарастват по размер и тегло, което прави аналоговата чистота на излизащия от производство A110 да изглежда като незаменима реликва.

На ценителите на леките спортни автомобили бързо им се изчерпват възможностите. След като Porsche се сбогува с Cayman с двигател с вътрешно горене, а Lotus се отклонява от минималистичната философия от миналото си под собствеността на Geely с по-тежкия модел Emira автомобилният свят остава до голяма степен с издръжливата Mazda MX-5, която държи позициите.