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Японският щит срещу Китай се пропуква: Ще провали ли Renault пакта между Honda и Nissan

Японският щит срещу Китай се пропуква: Ще провали ли Renault пакта между Honda и Nissan

1 Юли, 2026 11:18 856 2

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Френското влияние в борда на директорите се очертава като неочаквана пречка пред жизненоважния технологичен съюз в Азия

Японският щит срещу Китай се пропуква: Ще провали ли Renault пакта между Honda и Nissan - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Геополитическото пренареждане в автомобилния сектор е напът да роди нов мощен фронт, но не и без драматични вътрешни трусове. След като мащабният опит за пълно сливане между Honda и Nissan претърпя крах, двете компании смениха стратегията и в момента финализират алтернативно партньорство. Идеята е ясна – обединение на силите срещу смазващата експанзия на китайските брандове. Облаците над Токио обаче се сгъстяват, тъй като европейският партньор Renault, в ролята си на ключов акционер в Nissan, разполага с лостове, с които може да блокира споразумението.

Ситуацията в лагера на японските гиганти е меко казано напрегната, тъй като времето за реакция изтича. Honda бе принудена да преразгледа амбициите си за електромобилния пазар след сериозни финансови загуби, надхвърлящи два милиарда евро за последната фискална година. В същото време ситуацията в Nissan не е по-розова – компанията преминава през болезнено преструктуриране, съкращения на персонал и свиване на разходите поради сериозни проблеми с ликвидния капитал. Опитите на Nissan да потърси спасителен пояс в лицето на Toyota също удариха на камък заради строгото антимонополно законодателство в Япония.

Новият план за оцеляване предвижда нещо изключително практично: споделяне на технологии вместо корпоративно сливане. Бъдещите модели на Honda, Nissan, както и на партньорите от Mitsubishi, ще споделят напълно идентична софтуерна архитектура и уеднаквени електронни управляващи блокове (ECU). Тези компоненти са нервната система на модерния автомобил и са критично важни за автономното шофиране и дигиталната свързаност. Инженерите планират тези общи платформи да залегнат в следващото поколение превозни средства, които трябва да стъпят на пазара на прага на следващото десетилетие.

Голямата въпросителна пред този азиатски пакт обаче остава Париж. Френската компания Renault притежава 15% от правото на глас в Nissan и сигналите от Япония сочат, че европейският мениджмънт гледа с подозрение на тези совалки. Вътрешни източници вече алармират, че всяко по-сериозно стратегическо решение или евентуален капиталов съюз между японските марки изисква благословията на французите, които лесно могат да наложат вето.

Ръководството на Honda не крие, че залогът е огромен и следващите три години ще бъдат решителни за оцеляването на традиционния бизнес с леки автомобили. Натискът от страна на новите китайски играчи е безмилостен, което принуждава доскорошни заклети врагове на вътрешния пазар да търсят спасение заедно, опитвайки се да балансират между интересите на акционерите в Европа и суровата пазарна реалност в Азия.


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  • 2 гост

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    Хонда да плати 30% акции на инвестиционния фонд на Рено и още 15% на управителния съвет на Рено и всичко е точно. Ама те искат да откраднат френските капитали безплатно

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