Renault отказа да си сътрудничи с китайски марки

Европа няма намерение да се предава без бой пред азиатската офанзива. Френският автомобилен стълб Renault категорично отряза мераците на китайските производители, които си търсят подслон на Стария континент. Изпълнителният директор на групата Франсоа Прово лично разсея витаещите в пространството слухове, че компанията би могла да отдаде под наем свободни производствени мощности на бързо развиващите се марки от Китай. „Не и в нашите заводи“ – това е ясното послание, което Париж изпраща към конкуренцията на Изток.

Стратегията на французите, наречена звучно „Future Ready“, залага на пълна автономия на европейска почва. Прово е твърдо убеден, че спасението на местната индустрия се крие в собствения инженерен гений, а не в превръщането на емблематични фабрики в сглобяеми цехове за чужди брандове. Според топ мениджъра френският концерн притежава нужния потенциал да диктува правилата на играта и да се развива успешно, без да става зависим от външни платформи, софтуер или технологии.

Интересното е, че тази горда изолация важи с пълна сила единствено в пределите на Европа. На глобалната шахматна дъска Renault играе по съвсем различен начин. Извън родния континент компанията умело лавира в партньорство с утвърдени играчи. В Индия французите черпят от опита на дългогодишния си съюзник Nissan, докато на пазарите в Южна Корея и Бразилия си сътрудничат изключително активно с китайския колос Geely. Светлината на прожекторите пада и върху съвместен проект с Ford, при който американският характер и автентичен дизайн остават непокътнати.

Освен че вдигна стена пред китайската инвазия, Прово отправи и директна, доста остра критика към чиновниците в Брюксел. Той призова европейските регулатори най-после да ударят спирачка на непрекъснатото затягане на екологичните и безопасни стандарти, поне що се отнася до сегмента на компактните градски коли. Според него настоящите правила трябва да бъдат „замразени“ за следващото десетилетие. В противен случай, безкрайните чиновнически изисквания просто ще оскъпят достъпните автомобили до неузнаваемост, което на практика ще отреже крилата на европейската автомобилна индустрия в най-важния ѝ сектор.