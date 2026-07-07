Най-популярният електромобил в Китай навлиза на пазара на ЕС

Европейският пазар на достъпни електрически превозни средства е на път да преживее истински шок. Абсолютният бестселър на китайския пазар – симпатичният хечбек Geely Galaxy Xingyuan – официално стяга куфарите за Стария континент. Тук обаче той ще загърби сложното си азиатско име и ще атакува шоурумите под далеч по-изчистеното и лесно за запомняне обозначение Geely E2 (като във Великобритания ще се подвизава като EX2). Офанзивата стартира още от идния месец, като първите щастливци, които ще могат да се докоснат до него в края на лятото, са купувачите в Нидерландия и Обединеното кралство, последвани веднага от вълна в останалите европейски държави.

За да разберем с какъв тежък арсенал разполага този нов играч, е достатъчно да погледнем статистиката: за първите пет месеца от настоящата година в Китай са реализирани умопомрачителните 160 800 бройки от модела, което го превръща в най-купуваната електричка в родината си. В Китай неговият ценови диапазон варира в изключително апетитните граници между 64 800 и 94 800 юана (приблизително от 8400 до 12 300 евро). Естествено, след пристигането в Европа, логистичните разходи, данъците и солените европейски мита ще си кажат думата и цената на Geely E2 на нашия пазар неминуемо ще се придвижи нагоре, но въпреки това се очаква тя да остане силно конкурентна.

От гледна точка на архитектурата, новото Geely E2 е класически, компактен петврат представител на B-класата с дължина от 4,1 метра. Дизайнерите са заложили на приятелски настроена физиономия, обтекаеми, флуидни форми и плавни линии на каросерията, които умело крият изненадващо просторния интериор. Вътре в купето ни посреща дигитална симфония от два екрана на предното табло, управлявани от модерна операционна система. Багажното отделение предлага напълно приличните за ежедневни градски нужди 375 литра обем. Моделът ще се предлага в три различни нива на оборудване, като дори в базовото изпълнение китайците са били повече от щедри, включвайки екстри като подгряване на седалките.

Под капака на европейската спецификация няма място за компромиси. Geely E2 пристига оборудван с пъргав електромотор на задната ос с мощност от 114 конски сили, захранван от литиево-железно-фосфатна (LFP) батерия с капацитет 39,4 кВтч. Тази конфигурация осигурява на малкия градски ас ускорение от 0 до 100 км/ч за съвсем приличните 10,2 секунди и максимална скорост от 140 км/ч. Най-важният коз обаче е автономният пробег – с едно зареждане компактният хечбек може да измине напълно реални 317 километра според строгия европейски измервателен цикъл WLTP, което го превръща в перфектното оръжие за ежедневното градско и междуградско препускане.